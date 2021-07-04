"Рецепты семейного счастья". Торговая сеть "Вкусвилл" удалила рекламу с однополой парой

8 минут назад

Автор фото, vkusvill.ru Подпись к фото, Фотографию с однополой семьей по-прежнему можно найти в интернете

18+

Российская сеть по тороговле продуктами питания "Вкусвилл" удалила со своего сайта рекламу под заголовком "Рецепты семейного счастья", на которой была изображена женская однополая пара. Это было сделано после того, как фотография девушек и членов их семьи вызвала шквал гомофобных комментариев, а сами девушки начали получать угрозы.

Теперь в верхней части страницы, на которой клиенты сети делятся своими личными историями, появился снимок традиционной семьи, под которым "Вкусвилл" опубликовал заявление с извинениями.

"На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков, - сказано в сообщении, которое первым подписал основатель "Вкусвилла" Андрей Кривенко. - Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников".

"Цель нашей компании - дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти", - заключает компания.

Рекламное объявление с однополой семьей появилось на сайте "Вкусвилла" 30 июня. Его предыдущую версию по-прежнему можно найти в интернете, при помощи сервера "Wayback machine".

О семье, которая изображена на объявлении, рассказывает одна из ее членов - девушка по имени Мила. "У нас большая и очень дружная семья, - говорит она. - Юма - моя мама, наш матриарх. Алина - моя сестра, А Ксюша - её невеста. Они обручились буквально пару недель назад. Мы все веганки. Сортируем мусор, ездим на собираторы и сдаём абсолютно всё, вплоть до кассовых чеков и ленточек от тортов".

Оскорбления и угрозы

Над материалом было размещено предупреждение, что статья предназначена для аудитории старше 18 лет. "Мы считаем, что не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием. Советуем взвесить все "за" и "против", прежде чем читать этот репортаж", - отмечала при этом сеть.

Автор фото, vkusvill.ru Подпись к фото, Страница под заголовком "Рецепты семейного счастья" на сайте "Вкусвилла" теперь выглядит так

Как сообщает "МБХ Медиа", после этой публикации ее герои и сама сеть "Вкусвилл" начали массово получать оскорбительные комментарии и даже угрозы. Представитель сети Роман Поляков сообщил изданию, что "на сотни положительных отзывов и благодарностей нам в первый день пришло всего несколько негативных комментариев", однако после этого компания получила тысячи негативных отзывов.

Рассказавшая о своей семье Мила показала журналистам "МБХ Медиа" скриншоты, на которых "можно увидеть угрозы "резать ее семью", девушек называют "фем собаками" и другими оскорбительными словами. "Сообщений со словами поддержки я получила не меньше", - подчеркнула при этом девушка.

Впрочем, резко негативные комментарии в адрес магазина прозвучали не только от пользователей, но и от обозревателя государственного информагентства РИА "Новости" Виктора Мараховского. Один из самых мягких пассажей в его колонке звучит так: "Это обычный беспомощный мухлеж, который продает понятие нормальности за одобрение каких-то передовых (и находящихся притом за рубежом, в странах, считающих нашу стратегическим противником) инстанций".

Еще до решения об удалении публикации хэштэг "Вкусвилл" вышел в лидеры российского сегмента "Твиттера", некоторые пользователи заявляли, что теперь намерены активно пользоваться продукцией сети в знак поддержки. Другие наоборот были готовы бойкотировать "Вкусвил".

Дискуссия по поводу рекламы продолжается и под сообщением торговой сети об извинениях.

"Непрофессионально извиняться за адекватный поступок под натиском гнева людей, промытых пропагандой ненависти, а по сути, просто не очень образованных и человечных людей, - пишет пользователь Ольга. - Мне горько, жалко и, если честно, стыдно за вас. Как постоянный покупатель я разочарована в этом поступке".