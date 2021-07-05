Дайджест: Борис Джонсон расскажет о снятии ограничений; в Тбилиси пройдет ЛГБТ-шествие

32 минуты назад

Автор фото, Simon Dawson / No10 Downing Street / Getty Images

Снятие ограничений в Англии благодаря успехам массовой вакцинации

В понедельник премьер-министр Британии Борис Джонсон проведет пресс-конференцию, на которой, как ожидается, объявит о снятии коронавирусных ограничений с 19 июля.

В своей речи Джонсон затронет дальнейшие правила ношения масок, работы из дома и социального дистанцирования.

Первоначальной датой снятии ограничений в Англии было 21 июня, однако они были продлены на месяц из-за резкого роста заражений “Дельта”-штаммом коронавируса.

Хотя окончательное решение будет утверждено лишь через неделю, правительство дает понять, что не собирается продлевать запреты.

В колонке для воскресного выпуска газеты Daily Mail министр здравоохранения Саджид Джавид назвал возвращение к нормальной жизни важным шагом для сохранения благосостояния страны - не только экономического, но и в области здравоохранения.

Он упомянул негативные эффекты карантина на людей с психическими расстройствами и жертв домашнего насилия, а также рекордные очереди на операции и другие процедуры.

Газета Guardian пишет, что будут смягчены правила карантина по возвращению в Британию для полностью вакцинированных путешественников, а ношение масок перестанет быть обязательным везде, кроме больниц и учреждений здравоохранения.

В Британии сохраняется рост заражений, однако случаи госпитализации и смертей остаются на относительно низком уровне по сравнению с прошлогодними волнами Covid-19.

Власти связывают это с успехами в области массовой вакцинации населения. По официальным данным, 86% взрослых в Британии получили по крайней мере первую дозу, а 64% полностью вакцинированы. Уже идет подготовка к осенней ревакцинации жителей старше 50 лет.

Правительство в Лондоне определяет эпидемиологические ограничения для Англии, а администрации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сами формируют политику в этой области. Однако четыре страны королевства в основном действуют сообща.

День независимости в США: фейерверки после года борьбы с вирусом

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джо Байден и его дочь Эшли

В воскресенье в США отмечали 4 июля - День независимости от Великобритании. Президент Джо Байден решил, что после почти полутора лет жестких ограничений американцы имеют право расслабиться.

Белый дом призвал американцев встретить праздник вместе и запустить традиционные в этот день фейерверки. Сам американский лидер собрал больше тысячи гостей на южной лужайке Белого Дома.

Выступая перед запуском салюта, Байден заявил о скором конце пандемии и изоляции, страха, боли и потерь - несмотря на то, что поставленная им цель вакцинировать 70% взрослого населения к 4-му июля не была достигнута (последние цифры показывают отметку в 67%).

“Сегодня мы ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы объявить нашу независимость от смертельного вируса. Это не значит, что битва с Covid-19 окончена. У нас впереди много работы”, - сказал американский президент.

Он призвал американцев получить прививки, назвав это самым патриотичным шагом, который они могут совершить.

Число заражений и смертей от Covid-19 в США остается низким в последние недели. Карантинные ограничения сняты почти во всех штатах, а экономика уверенно оправляется от урона, нанесенного массовой самоизоляцией.

В Риме прооперировали папу Франциска

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Утром перед госпитализацией понтифик поприветствовал верующих

Папа римский Франциск перенес операцию на толстую кишку, сообщает пресс-служба Ватикана.

Это плановая операция - в воскресенье утром 84-летний предстоятель Католической церкви поприветствовал верующих на площади святого Петра в Риме.

Воскресная госпитализация стала первой для понтифика с момента его избрания в 2013 году.

ЛГБТ-марш в центре Тбилиси на фоне угроз радикалов и протестов церкви

В центре Тбилиси запланирован “Марш достоинства” - кульминация недели ЛГБТ-прайда в Тбилиси. Организаторы шествия получают угрозы от радикальных групп, а Грузинская православная церковь и лидеры других конфессий выступают против его проведения.

Сложная судьба тбилисского прайда и отношение к нему властей, оппозиции и общества - в материале нашего корреспондента Нины Ахметели.

Мосгорсуд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Фургалу

Автор фото, Dmitry Morgulis/TASS Подпись к фото, Фургал был популярен в Хабаровском крае, и его арест привел к протестам

В понедельник Московский городской суд рассмотрит ходатайство Следственного комитета о продлении ареста бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала еще на три месяца, до 7 октября 2021 года.

Фургала судят по подозрению в организации убийств пятнадцатилетней давности. Он был арестован в июле 2020 года.

Задержание “народного губернатора”, популярного в регионе и победившего на выборах поддержанного президентом Путиным кандидата, привело к серии уличных протестов.

Ураган “Эльза”: чрезвычайное положение во Флориде и эвакуация на Кубе

В воскресенье власти Кубы эвакуировали 180 тыс. жителей из районов, где ожидается потоп из-за урагана “Эльза”, уже унесшего жизни троих человек на островах в Карибском море.

Эвакуированных жителей временно размещают в убежищах, а жители горных районов укрылись в пещерах, оборудованных для таких случаев.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сначала ураган "Эльза" обрушился на Кубу, Доминиканскую Республику и Гаити. После этого он несколько ослаб и был переквалифицирован в тропический шторм

На юго-западном побережье США также готовятся к “Эльзе”. В 15 округах штата Флорида было объявлено чрезвычайное положение, в их числе и Майами-Дейд с населением около 2,5 млн человек.

В самом Майами из-за урагана было решено провести в ночь на понедельник контролируемый снос остатков обрушившегося на прошлой неделе многоэтажного дома. Под его завалами может оставаться 121 человек.

“Вкусвилл” извинился за рекламу с однополой парой

На прошлой неделе на сайте российской торговой сети “Вкусвилл” вышла реклама с участием однополой пары. Публикация вызвала ожесточенные споры в соцсетях и стала объектом жесткой критики обозревателя государственного информагентства РИА "Новости".

В воскресенье руководство компании извинилось и списало рекламу на “непрофессионализм отдельных сотрудников".

Guardian: Бедные страны страдают от правил въезда в ЕС

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цифровой "ковид-сертификат" ЕС

Вакцинные паспорта ЕС, по которым теперь можно въезжать в 27 стран блока и еще четыре европейских страны, не могут получить привитые вакциной марки Covishield, под которой препарат AstraZeneca (AZ) производится в Индии.

Этой разновидностью вакцины были привиты до 5 млн британцев, а также жители десятков стран Африки и Азии. Колонка в газете Guardian указывает на негативные последствия этого запрета.

“Эпизод затрагивает самые разные больные места, как и в Британии, где он без сомнения не поможет развеять стереотип о злом ЕС после Брексита”, - говорится в колонке.

Для развивающихся же стран этот запрет “наводит на возмутительную мысль о том, что хотя две вакцины AstraZeneca абсолютно идентичны, произведенная в Индии хуже [препарата английского производства]”.

Скорее всего, за запретом стоит простая бюрократия, объясняется в статье – производитель Covishield не обращался за сертификацией в Европейское медицинское агентство, и поэтому его препарат не был признан в блоке.

Times: Джо Байден распорядился проверить причастность России к очередной кибератаке

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ГУ Генштаба ВС РФ на Западе считают центром хакерских атак

Во время субботней поездки в Мичиган американский президент прокомментировал ряд последних недавних хакерских атак на частные компании и правительственные организации, последняя из которых произошла на прошлой неделе и затронула 17 стран, пишет британская газета Times.

“Мы не уверены, что это русские. Первоначальное предполагалось, что это не российское правительство, но пока мы не можем сказать точно. Я дал указание разведслужбам предоставить мне детальный отчет о случившемся”, - сказал Байден.

Ранее разведслужбы США и Британии обвинили российскую военной разведку в глобальной хакерской кампании.

Россия отрицает связь своих спецслужб с хакерскими атаками на западные корпорации и госучреждения.

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Telegraph: Британский спецназ останется в Афганистане

Британия решила оставить в Афганистане небольшой контингент войск специального назначения после полного вывода всех военных США и НАТО из страны, сообщает газета Telegraph со ссылкой на свои источники.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, США полностью выводит свой контингент из Афганистана

Предполагается, что спецназовцы останутся в качестве инструкторов и советников местных правительственных войск. Окончательное решение премьер-министр Борис Джонсон должен принять на заседании Совета национальной безопасности королевства в понедельник.

Пресс-секретарь британского министерства обороны заявил, что в данный момент продолжаются консультации с США и другими союзниками о помощи Афганистану в будущем.

“Яблоко” не выдвинет в Госдуму соратников Навального

Оппозиционная партия “Яблоко” не станет выдвигать на сентябрьские выборы в Государственную Думу соратников Алексея Навального, хотя вела с рядом из них переговоры о выдвижении.

Это решение в партии объяснили новым законом, который запрещает избираться причастным к экстремистским организациям. Ранее Мосгорсуд признал таковыми Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры Навального, в том числе сеть штабов по стране.

Подробности - в статье наших корреспондентов Владимира Дергачева и Елизаветы Фохт.

На прошлой неделе полиция провела обыски у сотрудников издания "Проект", которое регулярно публикует расследования о высокопоставленных российских чиновниках.

Корреспондент Би-би-си Наталия Зотова рассказывает о шести случаях давления правоохранительных органов на журналистов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Шесть случаев преследования журналистов в России за последние годы