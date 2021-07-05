Коронавирус в России: как прививают рабочих и чем закончилась поездка на Кубу

18 минут назад

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS Подпись к фото, Вакцинация от коронавируса в Казани

Более 150 туристов из России оказались в карантине на Кубе и считают, что им ошибочно диагностировали коронавирус. Сотрудники российских промышленных предприятий оказались в числе передовиков по вакцинации от Covid-19. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Третий день подряд больше 24 тысячи случаев

За последние сутки в России выявили 24 353 заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Накануне фиксировали больше новых случаев - 25 142, максимальное число с начала января. Суточный прирост превышает 24 тысячи уже третий день подряд, с начала июня он утроился.

В Москве - 6 557 заболевших (накануне было 7 624). В первые дни рабочей недели показатели заболеваемости обычно снижаются. Однако в Петербурге в понедельник снова рост - 1 828 новых случаев против 1 784 накануне.

За сутки в России умерли 654 пациента с Covid-19. Днем ранее зарегистрировали на девять смертей больше, а рекордное за все время пандемии число летальных исходов выявили в субботу - 697 человек. Росстат при этом учитывает более чем в два раза больше смертей пациентов с коронавирусом относительно статистики оперативного штаба.

В кубинском "коронавирусном плену"

Массовые случаи изоляции российских туристов произошли на Кубе в начале июля, сейчас в гостиничных номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым по прилете диагностировали Covid-19, сообщила накануне РИА Новости генконсул России Нана Мгеладзе.

По ее словам, речь идет о трех рейсах, которые прилетели на Кубу с 30 июня по 2 июля. После первого из этих рейсов в аэропорту выявили 133 человека с положительным результатом на коронавирус (включая членов экипажа). Повторный тест подтвердил заболевание у 33 туристов, "но даже это достаточно много", считает консул. На карантине в отелях сейчас ждут повторых тестов 130 человек.

"Можете себе представить степень возмущения наших туристов", - добавила Мгеладзе. По ее мнению, "что-то не в порядке в лабораториях". Хотя уровень здравоохранения в социалистической Кубе принято считать весьма высоким.

Сами туристы в соцсетях уверяют, что никто из них не болеет, на самочувствие не жалуется, многие делали прививки и имеют справки о наличии антител, а результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета, были отрицательные.

Еще в субботу российские туристы обратились к консульству с просьбой о помощи после того, как оказались в "коронавирусном плену", писало издание "Комиинформ".

"Мы сутки жили полноценной жизнью в отеле. А сейчас вдруг оказались в заточении. Российские туристы, подумайте сто раз, прежде чем сюда ехать", - говорила изданию жительница Сыктывкара Екатерина Тюленева.

"В половине выданных справок с результатами местных тестов не указано, на какой возбудитель делался ПЦР-тест, - цитирует обращение туристов корреспондент ТАСС в Гаване. - У туристов, оказавшихся в изоляции, нет никаких симптомов (ни кашля, ни температуры, ни потери обоняния и т.д.)".

Роспотребнадзор заявил, что "держит на контроле" ситуацию с туристами на Кубе.

Передовики вакцинации

Темпы вакцинации от коронавируса в крупных промышленных компаниях России оказались выше, чем в среднем по стране, пишет в понедельник газета "Коммерсант", ссылаясь на заявления компаний.

В частности, в "Газпром нефти" утверждают, что в результате вакцинации и приобретенного иммунитета уже более 80% сотрудников компании сформировали антитела, а на некоторых нефтепромыслах в Ханты-Мансийском автономном округе и в Арктике уровень коллективного иммунитета якобы превысил 90%. В "Фосагро" заявляют об иммунитете у более чем 72% сотрудников, вакцинированы 52%.

"Российские железные дороги" сообщили, что у них "привито более 370 тысяч сотрудников", то есть около 50%. В "Газпроме" говорят, что в основных производственных структурах вакцинировано 42% работников. В "Росэнергоатоме", по его собственным данным, вакцинированы 46% сотрудников, а на атомных станциях - не менее 60%.

В России очень низкие темпы вакцинации от Covid-19. Летом были запущены программы обязательной вакцинации. В Якутии, например, в понедельник непривитым запретили посещать здания госорганов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, “Я считал, лучше переболеть, чем прививаться”: внутри ковидной больницы

Для введения обязательной вакцинации был использован закон 1998 года, позволяющий главным санитарным врачам регионов требовать прививок в отдельных профессиональных и социальных группах. Промышленности это в большинстве случаев не коснулось, напоминает "Коммерсант".

Некоторые промышленные компании прибегают к принуждению, выяснило издание. В качестве примера оно приводит тульский Haval - китайский производитель собирает в Тульской области кроссоверы и внедорожники. Компания выпустила приказ, согласно которому с 16 июля намерена отстранять от работы "лиц, не прошедших вакцинацию, если нет медотвода".

В компании "Коммерсанту" не ответили, а власти ранее заявляли, что отстранение будет считаться законным, если речь идет о людях, упомянутых в постановлении санитарного врача.

Большинство компаний придумывают стимулы - предоставляют сотрудникам выходные или дополнительный день отпуска после каждой дозы вакцины, отмечает издание.

Министр промышленности Денис Мантуров поддержал обязательную вакцинацию в сфере, которую он курирует. "Конечно же, да", - сказал министр ТАСС. При этом долю вакцинированных сотрудников промышленности он оценил менее чем в 25%.

В среднем же по России обе дозы вакцины получили примерно 14% населения старше 18 лет. Вице-премьер Татьяна Голикова в конце июня говорила, что полностью вакцинированы 16,7 млн россиян.

Вакцина для подростков

В Москве начались исследования вакцины "Спутник V" для подростков, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

Центр им. Гамалеи вместе с мэрией проводит первую и вторую стадии клинических исследований вакцины для подростков 12-17 лет на базе двух детских больниц - Морозовской и им. Башляевой. Число участников - 100 человек.

"Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест", - сказала Ракова.

Она уточнила, что вакцинация проводится препаратом "Спутник V", который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.