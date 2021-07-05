Умер режиссер Владимир Меньшов

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Владимир Меньшов на церемонии прощания с актрисой Ириной Скобцевой (Бондарчук) на Новодевичьем кладбище. 22 октября 2020 года

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Владимир Меньшов на церемонии прощания с актрисой Ириной Скобцевой (Бондарчук) на Новодевичьем кладбище. 22 октября 2020 года

Умер советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов, сообщил киноконцерн "Мосфильм". Он болел коронавирусом. Режиссеру был 81 год.

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

В конце июня Меньшов был включен в первую пятерку списка партии "Справедливая Россия" на выборах в Госдуму, которые должны пройти в сентябре. Режиссер не приехал на съезд. Это объяснялось тем, что он заразился коронавирусом.

Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Он получил всемирную известность в 1981 году, когда его фильм "Москва слезам не верит" получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В том же году он стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1989 году стал народным артистом РСФСР.

Огромной популярностью в России пользуется еще один фильм Меньшова - "Любовь и голуби" (1984 год). Как актер он снялся во многих советских и российских фильмах, в том числе в "Ночном дозоре" и "Дневном дозоре".

Меньшов был женат на актрисе Вере Алентовой (исполнила главную роль в фильме "Москва слезам не верит"), его дочь Юлия Меньшова - известная телеведущая.

"Очень талантливый человек, искренний, дорогой человек, - сказал РИА Новости актер Александр Михайлов. - Мои искренние соболезнования Верочке Алентовой, Юле. Ушел из жизни очень талантливый человек. Огромная потеря".