Сочи затопило. Фотографии и видео

33 минуты назад

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS

В Сочи после ливневых дождей оказались затоплены некоторые территории в Адлерском и Хостинском районах курорта.

Повалены десятки деревьев, сорваны крыши с домов, пишет Интерфакс.

В Хостинском районе Сочи оказались подтопленными помещения единственной больницы. А в поселке Кепша спасатели эвакуировали из детсада пятерых детей и двух взрослых.

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS

В двух районах Сочи затоплены несколько пансионатов и пляжи.

"Была проблема в пансионате "Алеан Спутник". В русле реки образовался затор из бревен, началось подтопление. Сейчас завершают расчистку, вода сходит", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Утром были отменены экскурсии в Красную Поляну и Олимпийский парк. Все пляжи Сочи закрыты в связи с действием штормового предупреждения, купание в море запрещено.

Автор фото, TASS

"Вода спадает, людей пока не эвакуируют", - заявил днем вице-мэр Сочи Алексей Соколов.

Ранее сообщалось, что спасатели готовы провести эвакуацию людей в Сочи, где после ливней критически поднялся уровень воды в двух реках.

Сочи наполнен туристами, поскольку многие другие туристические направления закрыты из-за коронавируса.

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS

"У нас 20 рек, на всех дежурят команды спасателей, которые фиксируют отметки воды. Все силы и средства готовы к эвакуации", - заявляли в пресс-службе. В частности, фиксировали подъем рек Хорота и Мацеста.