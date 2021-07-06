На Никиту Белых завели новое уголовное дело

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Автор фото, Dmitry Serebryakov/TASS Подпись к фото, Никита Белых во время рассмотрения жалобы на приговор в Мосгорсуде. 27 апреля 2018 года

Следственный комитет России (СКР) завел новое уголовное дело против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего восьмилетний срок по делу о взятке. На этот раз речь в деле идет о превышении полномочий в 2015 году. Накануне СМИ сообщали, что Белых этапировали в Киров.

Управление СКР по Кировской области возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации).

По версии следствия, в 2015 году губернатор Белых, "действуя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки": Кировская региональная ипотечная корпорация (КРИК) дала в долг 320 млн рублей одной из частных компаний в Кировской области. Деньги с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года.

Следствие утверждает, что Белых на рабочих совещаниях "давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц", не связанные с уставными целями КРИК, причем эти юридические лица находились "в заведомо неплатежеспособном состоянии".

Деньги в итоге не были возвращены КРИК, и суд взыскал в ее пользу 202 млн рублей с регионального правительства, говорится в пресс-релизе СКР: "Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб".

Накануне о том, что против Белых завели новое уголовное дело, сообщало издание Znak.com, ссылаясь на свой источник. Оно также писало, что бывшего губернатора этапировали в Киров.

Адвокат Белых Андрей Грохотов подтверждал изданию, что его подзащитный был этапирован, но при этом отрицал возбуждение нового дела. В пресс-службе регионального управления СКР заявили, что с Белых проводятся "следственные мероприятия".

Горохов накануне говорил, что Белых допрашивают по делу только в качестве свидетеля. Сейчас он сказал "Открытым медиа", что обвинение бывшему главе Кировской области еще не предъявили, он остается в статусе подозреваемого. "Обсудим его [постановление о возбуждении дела] с доверителем и будем давать на днях показания, - сообщил он. - Подробности позиции следствия и защиты позднее".

Допросы по делу КРИК

В июне и сентябре прошлого года Белых уже эпатировали в Киров из колонии №5 в Рязанской области, где он отбывает наказание, для допросов по делу, связанному с деятельностью Кировской региональной ипотечной корпорации.

Адвокат Грохотов говорил, что финансовые проблемы у КРИК начались уже после того, как Белых был задержан по делу о взятке и покинул пост губернатора.

Депутат городской думы Кирова Альберт Бикалюк писал, что речь в деле идет о служебных квартирах для бюджетников, за которые область заплатила в виде капитализации КРИК.

В областном управлении СКР ранее заявляли, что "продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту выделения бюджетных денежных средств на докапитализацию КРИК в целях приобретения служебного жилья".

Как Белых получил срок

Белых был задержан в Москве 24 июня 2016 года, спустя месяц президент Владимир Путин подписал указ о прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.

Следствие утверждало, что Белых в 2012-2016 годах получил две взятки в 600 тысяч евро от бизнесменов Юрия Судгаймера и Альберта Ларицкого.

В 2018 году Пресненский суд Москвы признал его виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 48 млн рублей. Суд при этом оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил обвинение в вымогательстве взятки.

Белых вину не признал. Он заявлял, что стал жертвой провокации спецслужб. Отбывать наказание его отправили в колонию в Рязанской области. Там он работает библиотекарем.