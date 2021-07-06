На Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26, на борту 28 человек

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Самолет Ан-26, направлявшийся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, не вышел на связь в назначенное время, на борту 28 человек, сообщили в региональном управлении МЧС. СМИ сообщают, что самолет мог разбиться при посадке.

"Днем 6 июля в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи", - сказали РИА Новости в МЧС.

По предварительным данным, на борту самолета 22 пассажира и шесть членов экипажа, из них двое детей до 12 лет.

Экипаж самолета не вышел на связь в назначенное время и пропал с радаров, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

Ан-26 мог разбиться вблизи угольного разреза, пишет Интерфакс со ссылкой на свой источник. "Уточнен квадрат поиска - это угольный разрез поселка Палана. Самолет мог потерпеть крушение там", - сказал собеседник агентства.

Палана - поселок городского типа, административный центр Корякского округа (в прошлом - отдельного региона России).

Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора в Палану вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. Самолет и два вертолета направлены по маршруту Ан-26, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Поиски ведутся по пути его следования из Петропавловска в Палану над морем и сушей, сказал Интерфаксу исполнительный директор авиакомпании "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных: "Наш вертолет задействован в поисковой операции, он ведет поиск над сушей".

По его словам, территория будет осматриваться до темноты: "На Камчатке уже вечер. В темное время суток вертолет прекратит поиски".

По данным Интерфакса, причиной катастрофы могли стать плохая видимость или отказ техники, ошибка экипажа также будет изучаться как возможная причина крушения самолета.

В районе поисков сплошная низкая облачность, дождя нет, ветер слабый, сказали в Камчатгидромете. "Видимость - 50 км, горизонтальная видимость - нормальная", - сказал собеседник РИА Новости.

Пропавший Ан-26 принадлежит "Камчатскому авиационному предприятию", сообщила транспортная прокуратура (из ее заявления следует, что на борту было не 22 пассажира, а 23). Возбуждено дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"Не подтверждено, что самолет упал. Это пассажирский рейс в Палану", - сказали РИА Новости в авиакомпании.

Ан-26 - советский военно-транспортный самолет, разработанный в КБ Антонова. В настоящее время эксплуатируется пассажирская модификация вместимостью до 43 человек.