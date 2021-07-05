Коронавирус в мире: Франция готовится к четвертой волне, герцогиня Кембриджская в самоизоляции из-за контакта с ковид-больным

5 июля 2021, 13:13 GMT Обновлено 20 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Полиция на Фиджи производит аресты нарушителей масочного режима на фоне резко ухудшившейся эпидемиологической ситуации

Министр здравоохранения Франции предсказывает четвертую волну из-за "индийского штамма". Морги на островах Фиджи переполнены. Греция больше не намерена приносить свою экономику в жертву пандемии. Необходимость самоизоляции вмешалась в рабочий график герцогини Кембриджской. Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в нашем обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире коронавирусом заразилось 182,3 млн человек, умерло более 3,9 млн.

Во всем мире к этому моменту сделано более 3,2 млрд прививок от коронавируса, однако кампании по вакцинации в разных странах идут неравномерно.

Самыми успешными в этом вопросе считаются Израиль, Великобритания и США. При этом США продолжают лидировать по числу заболевших и умерших - более 33, 6 млн и почти 605 тыс. соответственно.

В понедельник Национальная система здравоохранения Великобритании (NHS) отмечает 73 года со дня создания. По случаю этой даты королева Елизавета II наградила NHS крестом Георга (высшая гражданская награда в Великобритании) за преданное служение народу на протяжении десятилетий. Ее Величество особо отметила заслуги и самопожертвование медперсонала в период пандемии.

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Крест Георга был учрежден отцом Елизаветы II, королем Георгом VI, в годы Второй мировой войны как награда за "проявления величайшего героизма или мужества в условиях крайней опасности".

Британия готовится к полной отмене локдауна

Британия ждет пресс-конференции премьер-министра Бориса Джонсона, который, как ожидается, объявит о снятии последних коронавирусных ограничений 19 июля. Изначально полный выход из локдауна планировался на конец июня, но сроки были продлены на три недели из-за распространения "индийского штамма" в ряде регионов страны.

Накануне министр жилищно-коммунального хозяйства Роберт Дженрик заявил, что статистика, на основании которой власти принимают решение относительно 19 июля, выглядит весьма обнадеживающе.

Британское правительство связывает это с успешной кампанией по вакцинации населения. В настоящий момент около 45 млн человек в стране (порядка 85% взрослого населения) получили хотя бы одну дозу вакцины. Более 33 млн провакцинированы полностью.

Сейчас на вакцинацию приглашается последняя возрастная группа британцев - 18-29 лет.

В недавнем заявлении, выпущенном Даунинг-стрит, Борис Джонсон предостерег, что пандемия еще не закончилась, и в ближайшие недели число заболевших продолжит расти. Но вместе с тем, подчеркнул премьер, нам необходимо научиться жить и справляться с коронавирусом, так же как мы живем с вирусом гриппа.

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Между тем, герцогиня Кембриджская Кейт отменила все запланированные мероприятия и ушла в самоизоляцию после того, как стало известно, что недавно она была в контакте с человеком, у которого накануне выявили коронавирус. Дворец сообщает, что герцогиня не испытывает никаких симптомов заболевания, но следует существующим правительственным мерам, несмотря на то, что прошла полную вакцинацию.

Ковид у детей: серьезные последствия

Появляется все больше свидетельств того, что подростки могут испытывать тяжелые последствия коронавируса - так называемый "долгий ковид".

Он может проявляться в кожных раздражениях, болях в нервных окончаниях, спазмах в груди и сильной усталости.

Поначалу эти проявления среди молодых людей не связывали с Covid-19, поскольку по статистике дети и подростки заражаются коронавирусом редко и чаще всего переносят его в легкой форме, но сейчас в некоторых странах, в частности, в Великобритании создаются специальные службы помощи подросткам в борьбе с затяжными симптомами.

В Британии на работу таких служб (включая подразделения для взрослых) выделили 100 млн фунтов стерлингов.

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Часто симптомы "долгого ковида" продолжаются многие месяцы. 16-летняя Лилиана Джексон рассказала Би-би-си, что раньше вела активный образ жизни, занималась спортом, но вот уже 10 месяцев страдает от последствий перенесенной в сентябре прошлого года инфекции. Причем в какие-то моменты ей казалось, что она умирает.

В канун Рождества она попала в больницу с судорогами и болями по всему телу и странной сыпью, покрывшей большую часть кожи.

Медики призывают переболевших молодых людей не оставлять без внимания даже малейшие отклонения от нормального состояния в надежде, что молодой организм справится сам. Врачи убеждены, что подобные ситуации должны пристально наблюдаться специалистами.

Еще в Европе

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что пандемия больше не заставит экономику страны закрыться, даже ради того, чтобы обезопасить непривитую часть населения.

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Греческая экономика практически полностью зависит от туризма. За полтора года пандемии страна понесла колоссальные убытки. Греция - одна из немногих стран Евросоюза, отказавшаяся следовать ограничительным мерам, рекомендованным властями блока. В частности, на большинстве островов туристы из третьих стран не должны сидеть в 10-дневном карантине.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал население пройти вакцинацию как можно скорее. По мнению его ведомства, к концу июля страну ожидает четвертая волна эпидемии из-за стремительно распространяющегося штамма "Дельта".

Франция занимает первое место в Западной Европе по числу заболевших (более 5,8 млн человек) и второе по количеству умерших (111 тыс.), уступая лишь Великобритании.

Власти Болгарии готовы ввести систему поощрений, чтобы вдохновить людей на вакцинацию, заявил исполняющий обязанности премьера страны Стефан Янев. Пока неясно, о чем именно идет речь, но скорее всего, имеются в виду материальные поощрения. В России, например, власти Москвы разыгрывали автомобили среди прошедших вакцинацию.

Невынужденные смерти

Острова Фиджи - одно из немногих государств, о которых мы почти не слышали в период пандемии. Однако министр здравоохранения заявил в понедельник, что морг крупнейшей больницы Фиджи переполнен умершими от Covid-19. В понедельник в стране зафиксирован рекордный скачок заболеваемости.

Власти Индонезии призвали производителей кислорода сделать медицинскую отрасль приоритетной на время пандемии. Накануне в одной только больнице страны из-за острой нехватки кислорода от Covid-19 умерло более 60 человек. Индонезийские власти убеждены, что большей части этих смертей можно было избежать при наличии необходимых запасов жизненно-важных средств.