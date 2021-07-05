Дрожжи 120-летнего пива с затонувшего корабля пригодились в современной Англии
Дайвер Стив Хикман нашёл десятки сохранившихся пивных бутылок на затонувшем в 1895 году товарном судне "Валлахия".
Правда, некоторые из добытых раритетов взорвались у него дома.
Современные пищевые технологи смогли извлечь из бутылок штаммы дрожжей и сварить пиво, имитируя напиток XIX века.
Эксперименты с историческими напитками последнее время набирают обороты.
В 2018 году специалисты Австралийского института исследований вина сварили пиво на дрожжах с затонувшего в конце XVIII в. у берегов Тасмании парусника.
Теперь же бутылками с "Валлахии" занимается лаборатория при Университете Сандерленда на севере Англии.
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