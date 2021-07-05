В Тбилиси отменили ЛГБТ-шествие из-за угрозы безопасности участников

5 июля 2021, 12:27 GMT Обновлено 6 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Противники шествия у офиса организаторов акции

ЛГБТ-активисты заявили об отмене "Марша достоинства", запланированного в Тбилиси на 5 июля, из-за опасений за безопасность участников мероприятия.

"С учетом сегодняшних событий у нас нет ожиданий того, что МВД адекватно выполнит свои обязательства, так как мы видим, что полицейские не реагируют на факты насилия", - говорится в заявлении неправительственной организации "Тбилиси прайд".

"Власти не то, что не смогли обеспечить безопасность квир-сообщества и наших сторонников, но и активными действиями помешали нам использовать право на собрание. Мы не можем выйти на улицу, полную насильников, которых поддерживают власти, патриархия и пророссийские силы и рисковать жизнью людей!" - заявили в активисты.

Организаторы надеялись, что шествие станет прорывом для ЛГБТ-сообщества Грузии. Из-за угроз со стороны радикальных групп ЛГБТ-активисты в течение всех последних лет вынуждены либо отменять анонсированные акции, либо проводить их подпольно, скрывая время и место своих собраний.

Радикальная оппозиция

Объявление об отмене шествия прозвучало на фоне сообщений о погромах и нападениях со стороны радикальных групп, которые выступали против проведения "марша достоинства" в Тбилиси.

Противники шествия в понедельник забрались через балкон в офис организации "Тбилиси прайд", сорвав расположенный там радужный флаг и постер.

В МВД Грузии организаторов призвали отказаться от проведения шествия на открытом пространстве, объяснив это масштабностью запланированных противниками шествия акций.

Заявлению МВД предшествовал комментарий премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на заседании правительства - он заявил, что считает проведение марша нецелесообразным.

"Сегодняшняя акция несет риск гражданского противостояния. Как вы знаете, для большинства населения проведение этой акции неприемлемо. Соответственно, я считаю, что эта акция не должна состояться на проспекте Руставели", - заявил премьер.

Автор фото, Reuters

По его словам, были предложены альтернативные места для проведения шествия. Противников акции он попросил оставаться в рамках закона.

При этом Гарибашвили заявил, что за организацией акции стоит радикальная оппозиция во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили.

"Они включены, я заявляю об этом со всей ответственностью, они организуют этот марш и эти акции. Разумеется, их цель - внести в страну гражданские беспорядки и хаос, чего, конечно же, не будет. Мы этого не допустим", - заявил Гарибашвили.

Церковь против

"Марш достоинства" должен был пройти в понедельник вечером и завершить "неделю прайда" в Тбилиси. Это было единственным публичным мероприятием в рамках недели.

Против проведения шествия выступила патриархия Грузии, которая призвала верующих собраться на молебен в расположенной на проспекте Руставели Кашветской церкви, чтобы показать миру, что они "защищают свое достоинство", и для них неприемлема "попытка навязать перерождение".

Ультраконсервативные группы также грозились сорвать марш.

Дипмисии и представительство ООН в Грузии в совместном заявлении ранее призвали власти обеспечить право на мирные собрания всем без исключения, отметив, что у участников акций не должно быть опасений стать жертвами насилия.