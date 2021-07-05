Эксперты о годовщине поправок в Конституцию: "Россию превратили в выборную монархию"

Петр Козлов

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Zuma/TASS

Год назад, 4 июля, в России вступили в силу поправки в Конституцию. Их подготовка и обсуждение заняла почти полгода, а голосование растянулось на неделю: под предлогом пандемии оно проходило "на пеньках" вне участков. Реформа привела к увеличению полномочий президента и главное, обнулению его сроков - Владимир Путин в теории может править страной до 2036 года. Поправки снизили влияние премьер-министра, Верховного и Конституционного судов, закрепили брак, как "союз между мужчиной и женщиной", территориальную целостность и ежегодную индексацию пенсий.

Спустя год в России продолжается давление на СМИ - все больше медиа признают иноагентами. Под давлением власти распущены структуры Михаила Ходорковского и Алексея Навального, причем последний попал в колонию по возвращению на родину.

Связано ли "похолодание" в политическом климате с масштабной реформой Конституции, и каковы реальные последствия поправок, Русской службе Би-би-си объяснили эксперты.

Григорий Юдин, социолог

Смысл этой реформы состоял в том, чтобы превратить Россию в выборную монархию. Изначально было понятно, что Путину удастся сделать это на уровне правки законодательных и силовых мер, и точно так же, что ему не удастся заставить смириться с этим половину страны.

Именно это и произошло. С одной стороны, было переформатировано политическое поле - институты оппозиции, которые стали для Путина слишком опасными, ликвидированы. В монархии не может быть политиков, которые публично заявляют, что императора следует сместить с трона. С другой стороны, усталость и тяга к переменам в стране растут и ищут себе выхода - беспрецедентные по охвату массовые выступления подтвердили это.

В результат возникает разрыв между курсом Путина и ожиданиями масс. Единственный способ закрыть этот разрыв, остановить брожение в народе, среди бюрократии и в элитах - перевести страну в предвоенное состояние, что Путин и делает в 2021 году. Но это не решает его проблему. Реформа просто зафиксировала новые вводные, в которых теперь будет меняться страна: есть полновластный император и есть уставший от него народ. Они двигаются в разных направлениях, и чтобы склеить их, придется обострять ситуацию.

Григорий Голосов, политолог

Поправки были приняты не то чтоб планово, но в рамках основных тенденций политического развития России, которая состоит в укреплении автократии. Они ничего, по сути, не изменили.

Можно сказать, что более активно начали бороться с представителями оппозиции. И что стали сильнее давить на СМИ.

Но в целом все это можно охарактеризовать как единый процесс укрепления личной власти Владимира Путина в условиях, когда он сталкивается с серьезными внутриполитическими рисками.

У принятых год назад поправок одно, но важное значение - они обеспечили формальное сохранение за Путиным власти в 2024 и 2030 годах. Все остальное, скорее всего, было бы и так, даже если эти поправки не приняли бы.

Константин Добрынин, юрист, экс-сенатор

Никакого похолодания или изменения страны, а тем более трансформации политического режима в связи с поправками, конечно же не было. Потому что у нас сначала меняется страна, а потом это изменение оформляется законодательно.

Владимир Путин видимо посчитал значительную часть своих исторических задач выполненными, а путинскую Россию как государственно-политический феномен сформированной. Поэтому в редакции Конституции от 4 июля содержится полное описание набора ценностей современной России.

Кремль постановил, что в официальной и легальной политике могут присутствовать только люди, разделяющие этот набор ценностей, независимо от их личных идеологических, психологических и прочих приоритетов. Ты можешь быть либералом, коммунистом или националистом, но главное, чтобы ты не ставил под сомнение конституционный каркас страны.

Сообразно этой логике все люди, которые отрицают конституционный консенсус от 4 июля полностью или хотя бы в деталях, не имеют права присутствовать в любых органах власти любого уровня. А если они все же хотят во власть и делают для этого что-то осязаемое, то к ним применяются санкции, уголовные или административные, в соответствии с современным новейшим законодательством.

Таким образом, за истекший год российская власть исключила из политики всех внесистемных оппозиционеров, то есть тех, кто не разделяет базовый набор ценностей от 4 июля.

Илья Шаблинский, экс-член СПЧ, эксперт по конституционному законодательству

Ответ простой - никак [поправки не изменили политический режим]. Политический режим никак и не мог измениться, поскольку он практически не зависит от норм Конституции. Единственное - у значительной части граждан появилась мысль о том, что Путин - это навечно, что он будет сидеть до конца жизни.

Не думаю, что поправки на что-то повлияли. Конечно, они могли повлиять на психологическое состояние судей Конституционного и Верховного суда. Потому что, в них сказано, что президент может инициировать (их) отставку, вот, думаю, у них что-то поменялось.

Что касается давления на оппозиционных политиков и СМИ, это связано с выборами. Просто отсекаются реальные оппоненты, остаются лизоблюды и карманные политики.

По (давлению на) медиа - тренд начался еще с разгрома НТВ. Сейчас у них главная задача - обуздать соцсети и платформы типа Youtube. Над этим люди где-то там ломают голову. Как нейтрализовать критику власти - этим они озадачены. Они давят на "Проект" и "Медиазону", а те еще живы.