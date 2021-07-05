"Нервы на пределе": туристы из России на Кубе пожаловались на карантин за свой счет

Мария Киселева

Би-би-си

час назад

Автор фото, EPA

Пассажиры нескольких рейсов из России, которые прилетели на Кубу в конце июня - начале июля, массово получили положительные ПЦР-тесты по прилету. Они не верят результатам своих тестов и подозревают попытку нажиться на них. За содержание в обсерваторах, ПЦР-тесты и сопровождение врачей с них берут до 1000 долларов. Местные власти обещают разобраться.

"Мы прилетели 30 числа рейсом Аэрофлота. У нас были сделаны в России тесты ПЦР, конечно, же отрицательные на коронавирус, - рассказывает Татьяна из Подмосковья в одном из тематических чатов. - Но в аэропорту взяли у всех тесты и он показал положительный результат. Мы узнали, что такая ситуация сложилась у практически 50% людей, прилетевших рейсом 30 числа на Кубу".

Она пояснила Би-би-си, что за пять суток изоляции она и члены ее семьи сдали по три теста.

Повторный тест оказался положительным только у Татьяны, у трех остальных членов семьи отрицательный. Симптомов у туристов из Москвы, по ее словам, нет и не было.

Татьяне сказали, что ее увезут в обсерватор "для лечения интерфероном", но на утро понедельника она продолжает жить в том же номере. Он находится в отеле, который семья и оплачивала, правда, в номере не меняют белье и "кормят скромно".

"Тут у них информация меняется каждые 30 минут. Врач пришла, сказала, почему вы не разъехались по номерам, вас должны расселить. Но никто нас не расселил, - уточнила Татьяна. - Нервы на пределе".

В той же ситуации оказалась Екатерина Тюленева из Сыктывкара. Она прилетела в Варадеро 30 июня - в свой день рождения - вместе с дочерью. В итоге уже 5 суток провела взаперти в гостинице после того, как повторный тест на коронавирус по прилету оказался положительным.

"Первого (июля) после обеда нам позвонил гид и сказала, что у меня тест положительный, у дочки - отрицательный. Но мы должны явиться с вещами на ресепшн и пройти в один из корпусов отеля для того, чтобы ждать дальнейших действий. Когда я пришла на ресепшн, у нас там были почти все с нашего рейса, кто заселился в наш отель, почти 90%, это около 15 семей, мы все оказались закрытыми в отеле", - рассказала Би-би-си.

Сотня туристов в ожидании

Рано утром 5 июля генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе сообщила о массовой изоляции российских туристов.

"Речь идет о туристах с трех рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на COVID, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это достаточно много", — рассказала дипломат (цитата по РИА Новости).

Еще около 130 человек были изолированы в своих номерах в последующие дни. Из тех, кто прилетел раньше - 29 июня - в гостиницу-обсерватор попали 14 россиян, одного мужчину госпитализировали в Гавану с осложнениями.

По словам консула, в общей сложности кубинские власти планировали отправить в гостиницу-обсерватор более 150 человек с положительным тестом с последних рейсов. Но дипломатам удалось убедить их оставить россиян в своих гостиницах, там туристы сдают повторные - вторые или третьи - анализы.

Позже Ростуризм уточнил, что на утро 5 июля 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования. Изоляция была снята со 103 туристов, которые до этого получили положительные тесты по прилету на Кубу.

Посол Кубы в России Хулио Гармендия на встрече в МИД 5 июля заявил, что власти страны решат проблему "в целях обеспечения ожидаемых российскими туристами условий пребывания и отдыха на острове" (цитата по агентству Интерфакс).

Не первый скандал с тестами

Россия возобновила авиасообщение с Кубой 15 октября 2020 года (международное авиасообщение было ограничено с марта прошлого года). В первую очередь были организованы чартеры на курортный остров Кайо-Коко. На первом же рейсе 4 ноября из 429 пассажиров у 11 был на месте выявлен коронавирус - они были отправлены в военные госпитали, еще восемь туристов оказались в обсерваторе как контактные лица.

Автор фото, EPA\TASS

Туристы тогда жаловались на условия в обсерваторах и на нарушение санитарных норм. Как рассказывали путешественники, материал для ПЦР-тестов брали в общественном туалете в аэропорту по прилету.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с момента возобновления российских туристических чартеров на Кайо-Коко в начале ноября до начала декабря, Covid-19 был выявлен у 52 россиян из 3 тыс. туристов, которые туда отправились.

С 1 апреля Оперштаб по борьбе с коронавирусом увеличил число рейсов между Россией и Кубой и разрешил полеты на курорт Варадеро.

Правила въезда российских туристов оставались теми же, что и для поездок на Кайо-Коко, разъяснял АТОР. Для посадки на рейс до Кубы нужен отрицательный ПЦР-тест не старше трех дней. Но после посадки на месте нужно сдавать еще один - бесплатный тест. Представитель министерства туризма Кубы подтверждал, что страна не признает ПЦР-тесты, сделанные в другой стране. Результаты ПЦР, который взяли у путешественников на месте, должны прийти за сутки.

Те, кто получат положительный тест на коронавирус, в зависимости от симптомов должны отправиться либо в госпиталь, либо в изоляцию в отель. Туристы, которые сомневаются в своем тесте, могут сдать еще один тест на следующий день - но уже за свой счет.

Ошибка в лаборатории или способ заработать?

"Что-то не в порядке в лабораториях", - предположила Нана Мгеладзе в разговоре с РИА Новости.

Эту версию разделяет и туристка Екатерина Тюленева. "[Мы] просили показать нам тесты и нам их дали только через двое суток. Мы обнаружили, что они все разные, все с какими-то помарками, непонятными исправлениями, что нас тоже расстроило", - рассказала она .

Другие туристы тоже жаловались на то, что тесты им не давали на руки или они заполнены от руки.

Екатерина подчеркивает, что у туристов, которые живут в ее отеле, нет никаких симптомов. Среди туристов оказались врачи, которые привезли с собой экспресс-тесты. Среди шести туристов одной группы, у которых были "плюсы" до этого, экспресс-тесты не выявили зараженных.

Екатерина, по ее словам, переболела коронавирусом и вакцинировалась в апреле 2021 года.

Некоторые туристы даже подозревают, что кубинская сторона зарабатывает на "лишних" карантинах.

Юрий из Москвы полетел в Варадеро с женой и двумя детьми 16 июня. За отдых семья заплатила 350 тыс. рублей на четырех человек, жить планировали в пятизвездочном отеле.

После обеда 18 июня Юрию сообщили, что у него и жены положительный результат теста на коронавирус. Юрий в ответ показал врачам на телефоне справку о вакцинации. Через полтора часа после этого врачи и переводчик отеля вернулись с положительными тестами двух детей Юрия. Семья оказалась в обсерваторе.

"Мы заночевали, утром взяли мазок повторный и еще сутки ждали. По результату пришел плюс у сына 5 лет и минус у дочки 11. Жену и дочку отпустили в изоляцию в отель, а нам с сыном сказали ждать четыре дня до следующего теста. И тут надо сказать спасибо консулу Нино и девушке Юле с Кубы. Консул позвонила, а Юля приехала и вместе они уговорили взять тест сразу у сына. Естественно за нал... И тут произошло чудо, ждать четыре дня "по протоколу" не надо - и новый тест сразу минусовой", - рассказал Юрий Би-би-си.

В итоге Юрий оплатил два счета - на 80 и на 235 долларов. Кроме повторных тестов, туда включили перевозку на скорой и сопровождение врача.

"Доставка на скорой - 20, с кого-то 30 долларов берут. Каждый анализ на ребенка по 30 долларов. Сопровождение врача, который не приходит и которому не дозвониться даже, чтобы узнать, какой тест, - 25 долларов в сутки на одного ребенка. И еще за заполнение бумаг, мне уже сказали, будет счет 40 долларов", - рассказывал Юрий в своем видео в одном из чатов туристов.

Турист пытался согласовать расходы со страховой компанией постфактум, но пока еще ждет от них ответа - уже из Москвы. "Притом 235 (долларов), это при выписке и еще торговался. Старт был с 400... Деньги, которые просят, вообще рандомные, с кого 600, с кого 1000, а с кого и 120", - пояснил Юрий.

Другой турист, Кирилл, прилетел на Кубу еще в середине июня и тоже оказался в изоляции в отеле из-за положительного теста. В обсерваторе ему предлагали платные уколы - "три укола, каждый по 374 доллара, иммуномодулятор для лечения ковид" (разговор с врачами Кирилл снял на видео).

Кирилл рассказал Би-би-си, что заплатил 230 долларов - за два ПЦР-теста, содержание за пять ночей и обследование. Еще потратил 20 долларов за трансфер в отель. Его жена потратила 30 долларов на тест.

"Удивительно, но они торгуются... Поэтому с меня не взяли, например, за трансфер на скорой из отеля….Но пока я не заплатил им хоть что-то, они меня не выпускали", - рассказывает Кирилл.

Как пояснил Юрий, когда он выбирал, куда поехать в отпуск, выяснилось, что поехать на Кубу дешевле, чем на российский юг.