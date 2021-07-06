Дайджест: Италия и Испания сыграют в полуфинале Евро-2020; в Каннах откроется кинофестиваль

6 июля 2021, 04:03 GMT Обновлено 2 минуты назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля возглавит Спайк Ли

Англия снимает маски, а Германия открывается для россиян и британцев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене большей части введенных из-за коронавируса ограничений в Англии. Ношение масок перестанет быть обязательным, лимиты на число посетителей стадионов, пабов и ресторанов будут отменены, как и на число гостей на свадьбах и похоронах.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, С 19 июля маски в Англии могут стать необязательными

Ожидается, что будет упрощен въезд в страну для полностью вакцинированных путешественников. Им не нужно будет проходить 10-дневный карантин с двумя ПЦР-тестами, которые сейчас обязательны для прилетающих из стран “желтого списка”, в число которых входит и Россия.

А в Германии уже со среды вступят в силу новые правила въезда из России, Британии, Индии и ряда других государств. Немецкие власти снова будут пускать всех путешественников из этих стран, а не только своих граждан и резидентов, и обязательный десятидневный карантин по прибытии может быть сокращен до пяти дней при отрицательном ПЦР-тесте на Covid-19.

Эрдоган рассказал о судьбе оппонента из Кыргызстана - и еще 100 человек из других стран

Автор фото, Reuters

Орхана Инанды, директора сети турецких школ и двойного гражданина Турции и Кыргызстана, последний раз видели в Бишкеке 31 мая. Его исчезновение вызвало протесты - многие сразу заподозрили след турецких спецслужб.

А в понедельник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что агенты турецкой разведки вывезли Инанды в Турцию.

На родине мужчину подозревают в связях с движением "Хизмет” имама Фетхуллы Гюлена, которого Эрдоган считает организатором неудавшегося военного переворота в июле 2016 года.

Эрдоган добавил, что более 100 человек, подозреваемых в связях со структурами Гюлена, были доставлены в Турцию из разных стран. Это заявление поразило даже экспертов.

“Что тут сказать. Анкара проводит открытую и бескомпромиссную международную кампанию по похищению [оппонентов власти]”, - написал в “Твиттере” Нейт Шенкан, директор по стратегическим исследованиям неправительственной организации Freedom House, отслеживающей феномен транснациональных репрессий.

Белорусский суд вынесет приговор бывшему кандидату в президенты Виктору Бабарико

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Верховный суд Беларуси вынесет приговор бывшему кандидату в президенты страны Виктору Бабарико и другим фигурантам так называемого “дела Белгазпромбанка” о коррупции и отмывании денег.

Бабарико был арестован в июне 2020 года, через месяц после выдвижения кандидатуры на пост президента. Обвинение просит для него 15 лет тюрьмы.

Правозащитная организация Amnesty International признала Бабарико и других подсудимых по "делу Белгазпромбанка" узниками совести.

Первый полуфинал Евро-2020

Во вторник на лондонском стадионе “Уэмбли” в первом матче полуфинала европейского первенства встретятся сборные Италии и Испании. Игра начнется в 20:00 по местному времени (22:00 Мск).

Италия выиграла в 13 последних матчах и не проигрывала уже 32 игры.

На сайте Русской службы Би-би-си наши корреспонденты будут вести прямую текстовую трансляцию встречи и всего, что ее окружает.

Каннский кинофестиваль с фильмом Серебренникова в основном конкурсе

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Во вторник вечером на юге Франции откроется 74-й Каннский кинофестиваль, который проходит впервые с 2019 года - он был перенесен из-за пандемии.

Председателем жюри станет американский режиссер Спайк Ли, а его соотечественница Джоди Фостер получит Почетную золотую пальмовую ветвь, которая вручается за выдающиеся заслуги в кино.

В основной конкурсной программе фестиваля - фильм Кирилла Серебренникова “Петровы в гриппе”.

А в программу “Особый взгляд” попали еще две картины российского производства: “Дело” Алексея Германа-мл. и “Разжимая кулаки” Киры Коваленко.

Афганские военные бегут в Таджикистан; талибы наступают

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Вывод воинского контингента США и НАТО из Афганистана оставил правительственную армию один на один с боевиками движения “Талибан” (признано в России экстремистским).

И афганская армия не справляется - за последние дни больше тысячи солдат перешли границу с Таджикистаном, по данным таджикских пограничников.

Власти Таджикистана разрешили афганским военным въезд в страну - и мобилизовали 20 тыс своих военных для укрепления южной границы.

В понедельник российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с таджикским лидером Эмомали Рахмоном пообещал при необходимости оказать помощь как напрямую, так и в рамках объединяющего две страны и их союзников оборонного блока, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В связи с наступлением талибов приостановлена работа российского консульства в городе Мазари-Шарифе на севере Афганистана.

"Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность", - цитирует агентство ТАСС Замира Кабулова, спецпредставителя президента России по Афганистану.

Радикалы сорвали ЛГБТ-шествие в Тбилиси и напали на журналистов

Запланированный в столице Грузии на вечер понедельника “Марш достоинства” в защиту прав ЛГБТ-сообщества был отменен из-за нападения ультраправых активистов.

Противники марша ворвались в офис организовавшего акцию НГО "Тбилиси прайд" и сорвали радужный флаг.

На улицах Тбилиси десятки мужчин - местами в сопровождении священников - нападали на журналистов.

Около 50 сотрудников СМИ пострадали от рук противников шествия, некоторые из них были госпитализированы с травмами головы и переломами носа.

Посольства 18 западных стран, делегация ЕС и представительство ООН в Грузии осудили атаки на активистов и журналистов. Они также раскритиковали правительство и религиозных деятелей за то, что те не осудили насилие.

Подробности - в материале корреспондента Би-би-си Нины Ахметели с места событий.

Колумнист New York Times о слабости китайской системы

Обозреватель нью-йоркской газеты Брет Стивенс решил поспорить с популярным прогнозом о том, что Китай догонит и перегонит Америку.

Слабость китайской коммунистической системы он видит в обмане и отсутствии привычки говорить правду, которая необходима для принятия грамотных решений и для доверия граждан государству.

Как пример он рассматривает коронавирус, вспышка которого, по его мнению, вышла из-под контроля отчасти потому, что Пекин получал заниженные данные от местных аппаратчиков, боявшихся наказания за плохие новости.

“Си Цзиньпин может думать, что однажды дисциплинированная и управляемая китайская система похоронит бесцельный и несерьезный свободный мир. Никита Хрущев когда-то тоже так думал - и об этом стоит помнить сейчас, когда Запад сомневается в себе”, - пишет Стивенс.

Carnegie.ru: Отставка ректора ВШЭ как симптом проблем в образовании

Руководитель программы “Российская внутренняя политика и политические институты” Московского Центра Карнеги Андрей Колесников увидел в отставке основателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова с поста ее ректора симптом целого ряда структурных проблем в российском образовании.

Колесников провел параллели с правлением Горбачева, чья политика гласности подрывала основы его власти. Так же и Кузминов, по его мнению, “допустил максимальные академические свободы, но именно они подрывали его власть, потому что высшее государственное руководство требовало все больше компромиссов и послушания”.

“Проблемы "Вышки" - это проблемы не одного университета, а всего качественного, современного, вестернизированного сектора российского образования”, - считает Колесников.

Haaretz: Россия - по-прежнему основной источник репатриации в Израиль

Израильская газета Haaretz получила доступ к данным об иммиграции за первую половину 2021 года, составленным министерством алии и интеграции Израиля.

Из более 11 тыс. человек, переселившихся в Израиль в январе-июне этого года, больше всего было приехавших из России - больше 3 тыс человек.

Среди других стран выросло число иммигрантов из Франции, Аргентины, Чили, ЮАР, США и Британии.

В Грузии уже 15 лет нет детских домов - их заменила практика возвращения детей в биологические семьи и альтернативные формы опеки.

Однако реформа не было доведена до конца, и скандал, разразившийся вокруг детского пансиона при патриархии Грузии вызвал общественную дискусиию о жестоком обращении с детьми и закрытости Грузинской православной церкви.

Как живут ЛГБТ-семьи в Латвии, где государство отказывается их признавать?

Рассказываем на примере истории Линды Цурика и Марты Херца, которые вместе уже 8 лет и воспитывают двух дочерей Линды от предыдущего брака.

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