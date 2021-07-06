Экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико приговорили к 14 годам
Верховный суд Беларуси приговорил бывшего кандидата в президенты страны и банкира Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу.
Размер штрафа - 5 базовых величин (145 белорусских или 4,2 тысячи российских рублей).
Суд также должен вынести приговоры другим фигурантам так называемого дела Белгазпромбанка о коррупции и отмывании денег.
Бабарико был арестован в июне 2020 года, через месяц после выдвижения кандидатуры на пост президента. Обвинение просило для него 15 лет тюрьмы.
Бабарико - единственный, кто не признал вину в коррупции и отмывании денег. Остальные фигуранты - бывшие подчиненные Бабарико - пошли на сделку со следствием.
Правозащитная организация Amnesty International признала Бабарико и других подсудимых по "делу Белгазпромбанка" узниками совести.
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