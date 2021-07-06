На Камчатке обнаружены обломки пропавшего самолета Ан-26

26 минут назад

Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке самолета Ан-26, на борту которого находились 28 человек. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Обломки самолета обнаружены у поселка Палана, примерно в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы, сообщила Росавиация.

По данным ведомства, самолет предположительно потерпел крушение, когда заходил на посадку на второй круг.

Санитарная авиация сообщает, что все пассажиры и члены экипажа разбившегося Ан-26 погибли.

В Росавиации отметили, что спасательные работы на месте крушения затруднены из-за особенностей ландшафта.

В компании, владевшей самолетом, заявили, что борт мог врезаться в береговую скалу, а часть его обломков упала в море.

Как обращали внимание СМИ, в районе катастрофы были сложные метеоусловия и очень низкая видимость.

"Самолет заходил на посадку в ручном режиме при низком визуальном контакте пилотов с сушей. Предположительно, в условиях низкой видимости самолет столкнулся с сопкой, не сумев приземлиться с первого раза", - отмечал источник Интерфакса.

В то же время губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил агентству, что считает преждевременным говорить о версиях катастрофы, подчеркнув, что экипаж самолета был опытным.

Связь с Ан-26, выполнявшим рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, была потеряна во вторник утром. Как сообщали в МЧС, на борту самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая двух детей. Среди пассажиров была в том числе глава поселка Палана Ольга Мохирева.

Палана - поселок городского типа, административный центр Корякского округа (в прошлом - отдельного региона России).