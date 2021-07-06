25 лет вместе: менеджер Бритни Спирс уходит с поста из уважения к ее планам завершить карьеру

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ларри Рудольф был менеджером Бритни Спирс с самого начала ее карьеры. На фото: на церемонии вручения премии MTV в 2008 году

Менеджер Бритни Спирс Ларри Рудольф уходит со своего поста после 25 лет сотрудничества с певицей. По его словам, к этому решению его подтолкнуло намерение самой Бритни вскоре завершить карьеру.

Ларри Рудольф был ее менеджером практически с самого начала карьеры певицы. Он помог Спирс заключить первый в ее жизни контракт с компанией звукозаписи и все последующие, составлял ее концертные и съемочные графики и сделал ее звездой мирового уровня.

Их знакомство началось, когда Бритни было 15 лет. Ее мама попросила его дать оценку вокальных способностей девушки.

В ту пору Рудольф работал адвокатом в музыкальной индустрии и представлял интересы таких звездных клиентов, как Джастин Тимберлейк, Джессика Симпсон, групп Backstreet Boys, Aerosmith и других.

Но когда он услышал голос и манеру исполнения Бритни Спирс, он решил сменить специализацию и попробовать себя в роли менеджера.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За свою карьеру Бритни Спирс заработала, по некоторым оценкам, 60 млн долларов, но не может ими распоряжаться, пока находится под опекой отца

Они ненадолго расставались в 2007-2008 годах, но Рудольф вернулся к певице, когда после серии публичных скандалов она оказалась под опекой своего отца. В тот сложный момент ее жизни Ларри помог ей возродить карьеру: они выпустили целую серию успешных альбомов.

"Я был рядом с ней две трети ее жизни, она мне как дочь. Это очень эмоциональный и трудный момент для меня. Я очень хочу, чтобы она обрела покой и счастье, что бы это ни было в ее понимании. Речь сейчас уже не о карьере, а о ее жизни", - говорит Ларри Рудольф.

О своем решении уйти с поста менеджера он сообщил в письме к отцу Бритни Джеймсу Спирс, который является ее официальным опекуном.

"С нашего последнего общения с Бритни прошло более двух с половиной лет. Тогда она сообщила мне, что хочет сделать перерыв в работе на неопределенный срок, - написал Рудольф. - Недавно я узнал, что Бритни объявила о своем намерении официально закончить карьеру. Как ее менеджер, я считаю, что мой уход из команды - в интересах Бритни, поскольку мои профессиональные услуги ей больше не нужны".

Право на будущее

1 июля суд Лос-Анджелеса отклонил требование певицы Бритни Спирс вывести ее из-под опеки отца, который с 2008 года контролирует ее финансы и профессиональную деятельность.

В ходе судебных слушаний певица заявляла, что ее принуждают выступать, когда она этого не хочет, накачивают одурманивающими препаратами, ограничивают свободу и круг общения и отказывают в праве родить еще одного ребенка.

Спирс оказалась под опекой отца по решению суда в 2008 году после череды публичных скандальных инцидентов, связанных с психическим здоровьем певицы.

Рудольф дал понять, что хотя он не в курсе всех деталей опеки, но считает, что имеет место нарушение прав Бритни. Он заявил, что она вправе выбирать свое будущее и все стороны должны с уважением отнестись к ее решению завершить карьеру.

"Я безмерно горд тем, чего мы достигли за 25 лет сотрудничества. Я желаю Бритни только здоровья и счастья, и всегда буду рядом, если снова ей понадоблюсь", - сказал Ларри Рудольф.