Ибицагейт: оскандалившегося в деле с "россиянкой Аленой" бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе судят за коррупцию
В Австрии начинается судебный процесс над бывшим вице-канцлером и лидером правой Партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе. Политика обвиняют в попытках получить от бизнесменов взносы в фонд его партии в обмен на государственные контракты.
Если Штрахе признают виновным, он может получить до пяти лет заключения.
История началась в мае 2019 года со скандала, известного как "Ибицагейт" и приведшего к развалу коалиционного правительства, в который Партия свободы входила как младший партнер Народной партии канцлера Себастьяна Курца.
Нынешний процесс с ним напрямую не связан. Штрахе обвиняют в попытке получить от австрийского предпринимателя пожертвование для партии, пообещав тому государственные дотации для принадлежащей потенциальному донору частной клиники.
Эпизод всплыл после того, как в ходе расследования "Ибицагейта" у Штрахе и нескольких его однопартийцев изъяли мобильные телефоны.
"Ибицагейт"
17 мая 2017 года Штрахе и его заместитель по партии Йоханн Гуденус во время отдыха на испанском острове Ибица встретились и поговорили с эффектной молодой блондинкой, представившейся как россиянка Алена, племянница главы газовой компании "Итера" Игоря Макарова.
На видеозаписи, сделанной скрытой камерой, Штрахе прозрачно намекал на возможность получения "Итерой" строительных контрактов в обмен на крупный взнос в партийную кассу, на который Партия свободы собиралась купить контрольный пакет акций популярного венского таблоида Kronen Zeitung и превратить его в свой рупор.
Штрахе при этом рассуждал, как хорошо было бы построить в Австрии медиапространство "как у Орбана".
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" включила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в свой список "врагов свободы прессы". Многие независимые СМИ при нем закрылись или были скуплены лояльными ему бизнесменами.
Через два года видеозапись выложили на своих сайтах немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel.
Спустя несколько дней венский адвокат Рамин Мирфахрай заявил, что это он организовал встречу и тайную видеозапись в рамках "проекта в поддержку гражданского общества, в котором были использованы методы расследовательской журналистики".
Гуденус подтвердил, что именно Мирфахрай познакомил его с "Алёной".
Почему адвокат ждал два года, кто еще стоял за его интригой, и кем на самом деле была подставная "Алена", остается неизвестным. У Игоря Макарова вообще нет племянницы.
Штрахе заявил, что его "заманили на сладкое", что во время разговора он был нетрезв, и в свою очередь подал на Мирфахрая в суд.
Никаких денег Партия свободы в итоге не получила. Штрахе с "Аленой" больше не виделся.
Тем не менее откровенность, с которой заместитель главы правительства европейского государства делился со случайной знакомой планами заставить замолчать оппозиционную прессу, и его готовность получать финансовую поддержку из России вызвали сенсацию.
Себастьян Курц в 2020 году вернулся на пост канцлера, на сей раз в коалиции с "зелеными".
Прокремлевская сила
На выборах 15 октября 2017 года Партия свободы и без газеты Kronen Zeitung получила второе место после Народной партии, набрав 27,4% голосов.
Партия свободы известна пророссийской позицией по многим вопросам. Она выступает против санкций в отношении Москвы, в 2016 году подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с "Единой Россией".
В 2018 году российский президент Владимир Путин побывал в качестве гостя на свадьбе беспартийного политика Карин Кнайсль, занимавшей по рекомендации Парии свободы пост министра иностранных дел Австрии.
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