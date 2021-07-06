Ибицагейт: оскандалившегося в деле с "россиянкой Аленой" бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе судят за коррупцию

44 минуты назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Первый день судебного процесса над бывшим вице-канцлером и лидером правой Партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе

В Австрии начинается судебный процесс над бывшим вице-канцлером и лидером правой Партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе. Политика обвиняют в попытках получить от бизнесменов взносы в фонд его партии в обмен на государственные контракты.

Если Штрахе признают виновным, он может получить до пяти лет заключения.

История началась в мае 2019 года со скандала, известного как "Ибицагейт" и приведшего к развалу коалиционного правительства, в который Партия свободы входила как младший партнер Народной партии канцлера Себастьяна Курца.

Нынешний процесс с ним напрямую не связан. Штрахе обвиняют в попытке получить от австрийского предпринимателя пожертвование для партии, пообещав тому государственные дотации для принадлежащей потенциальному донору частной клиники.

Эпизод всплыл после того, как в ходе расследования "Ибицагейта" у Штрахе и нескольких его однопартийцев изъяли мобильные телефоны.

"Ибицагейт"

17 мая 2017 года Штрахе и его заместитель по партии Йоханн Гуденус во время отдыха на испанском острове Ибица встретились и поговорили с эффектной молодой блондинкой, представившейся как россиянка Алена, племянница главы газовой компании "Итера" Игоря Макарова.

На видеозаписи, сделанной скрытой камерой, Штрахе прозрачно намекал на возможность получения "Итерой" строительных контрактов в обмен на крупный взнос в партийную кассу, на который Партия свободы собиралась купить контрольный пакет акций популярного венского таблоида Kronen Zeitung и превратить его в свой рупор.

Автор фото, AFP Подпись к фото, По данным следствия, крупный взнос в фонд партии был необходим Штрахе в частности для приобретения этого таблоида Kronen Zeitung

Штрахе при этом рассуждал, как хорошо было бы построить в Австрии медиапространство "как у Орбана".

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" включила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в свой список "врагов свободы прессы". Многие независимые СМИ при нем закрылись или были скуплены лояльными ему бизнесменами.

Через два года видеозапись выложили на своих сайтах немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel.

Спустя несколько дней венский адвокат Рамин Мирфахрай заявил, что это он организовал встречу и тайную видеозапись в рамках "проекта в поддержку гражданского общества, в котором были использованы методы расследовательской журналистики".

Гуденус подтвердил, что именно Мирфахрай познакомил его с "Алёной".

Почему адвокат ждал два года, кто еще стоял за его интригой, и кем на самом деле была подставная "Алена", остается неизвестным. У Игоря Макарова вообще нет племянницы.

Автор фото, AFP/Getty Подпись к фото, В 2019 году Штрахе заявлял, что стал жертвой целенаправленной политической атаки

Штрахе заявил, что его "заманили на сладкое", что во время разговора он был нетрезв, и в свою очередь подал на Мирфахрая в суд.

Никаких денег Партия свободы в итоге не получила. Штрахе с "Аленой" больше не виделся.

Тем не менее откровенность, с которой заместитель главы правительства европейского государства делился со случайной знакомой планами заставить замолчать оппозиционную прессу, и его готовность получать финансовую поддержку из России вызвали сенсацию.

Себастьян Курц в 2020 году вернулся на пост канцлера, на сей раз в коалиции с "зелеными".

Прокремлевская сила

Автор фото, EPA Подпись к фото, Это фото Путина, танцующего с главой МИД Австрии на ее свадьбе, обошло весь мир. Многие сделали вывод, что между правящими верхушками двух стран есть некие особые отношения

На выборах 15 октября 2017 года Партия свободы и без газеты Kronen Zeitung получила второе место после Народной партии, набрав 27,4% голосов.

Партия свободы известна пророссийской позицией по многим вопросам. Она выступает против санкций в отношении Москвы, в 2016 году подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с "Единой Россией".