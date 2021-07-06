Умер армянский музыкант, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян

39 минут назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Дживан Гаспарян

Армянский музыкант, всемирно известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался в возрасте 92 лет.

О смерти музыканта сообщил его внук - Дживан Гаспарян-младший.

“Сегодня мир понес невообразимую утрату. Не только икона, но и прекрасная душа. Покойся с миром”, - написал на своей странице в “Фейсбуке” внук музыканта.

За время своей карьеры Дживан Гаспарян записал десятки альбомов традиционной армянской музыки, участвовал в создании саундтреков для фильмов "Последнее искушение Христа", "Гладиатор", "Код да Винчи", "Хроники Нарнии" и других.

Он сотрудничал с такими известными музыкантами как Питер Гэбриэл, Брайан Мэй, Ханс Циммер, Брайан Ино, Стинг, Серж Танкян.

Дживан Гаспарян родился 12 октября 1928 года в армянском селе Солак. На дудуке - армянском музыкальном духовом инструменте - Дживан Гаспарян начал играть самостоятельно в шесть лет. По его словам, в семье у него не было музыкантов, ему просто понравилось звучание этого музыкального инструмента.

Во время Второй мировой войны, Гаспарян, в раннем детстве оставшийся без матери, попал в детский дом, после того, как его отец ушел на фронт.

После войны Дживан Гаспарян начинает выступать. В 1946 году он в составе самодеятельного ансамбля выступил на смотре мастеров искусств республик СССР. В 1948 году он становится участникам ансамбля национальной песни и танца.

Первую премию на конкурсе исполнителей на дудуке Дживан Гаспарян получил в 1956 году, а на следующий год впервые отправился на зарубежные гастроли в США вместе с ансамблем “Березка”.

С конца 1980-х Дживан Гаспарян работал в США, где он написал музыкальную тему на дудуке для фильма “Последнее искушение Христа”. В 2000 году стал одним из исполнителей музыки в саундтреке к фильму “Гладиатор”.

В 2002 году музыканту была присуждена награда WOMEX “За заслуги перед музыкальным искусством”. Он также является обладателем четырех золотых медалей ЮНЕСКО (1959, 1962, 1973, 1980гг.).