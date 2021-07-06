Федеральную трассу до Сочи затопило. Погибли четыре человека

6 июля 2021, 13:27 GMT Обновлено 57 минут назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Потоп в Краснодарском крае. Видео

Движение по федеральной трассе Джубга - Сочи перекрыто из-за схода селя у поселка Лермонтово. Погибли по меньшей мере четыре человека.

Помимо трассы, подтопленными остаются территории, на которых проживают более тысячи человек. Вода идет по проезжей части, частично размыто дорожное полотно дороги. В понедельник 5 июля из-за разлива погибли три человека, двое из них находились в автомобиле.

"По данным следствия, поздним вечером 5 июля в результате ливня и разлива рек на трассу в районе поселка Джубга с дороги смыло автомобиль, в котором находилась семья из Свердловской области. Машина перевернулась. Погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, супруг женщины смог самостоятельно выбраться из машины, он госпитализирован. Также в своем доме обнаружено тело 71-летнего мужчины", - говорится в сообщении следователей. По их данным, погибшие женщина с ребенком приехали из Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК "причинение смерти по неосторожности. В СК сообщили, что проверят работу лиц, ответственных за оповещение населения об ухудшении погодных условий и возможности подтоплений.

Позже днем во вторник 6 июля сообщили об обнаружении тела девочки, четвертой погибшей. Продолжаются поиски унесенного течением водителя "Камаза", сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

Автор фото, Elena Pavlovskaya/TASS

Госавтоинспекция Кубани призвала водителей воздержаться от поездок. В Горячем Ключе инспекторы ДПС перенаправляют транспорт на Апшеронск, в Туапсе - на Майкоп через Шаумянский перевал.

Размытый участок трассы требует масштабных аварийно-восстановительных работ, сообщает Федеральное учреждение "Упрдор "Черноморье".

"Специалисты фиксируют несколько зон локального размытия дорожной одежды основного хода федеральной дороги, что не позволит ограничиться ликвидацией наносов, а предопределяет необходимость выполнения масштабных аварийно-восстановительных работ. Мощный поток воды не только повредил дорогу, а фактически смыл ряд построек между федеральной трассой и морем…. Объём ущерба, нанесённого дороге, только предстоит определить", - сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

Остаются подтопленными 377 придворовых территорий и 314 домовладений, в которых проживает 1093 человека, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. Позже непогода сместилась в сторону Туапсинского района. Туда из-за подъема уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС. По данным синоптиков, циклон в течение двух суток пройдет по всей Кубани.