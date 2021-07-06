"Не хотите возить - не возите". Россия и Франция спорят о том, как называть шампанское

27 минут назад

Автор фото, Sergei Bobylev/Tass

Французский производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy объявил о приостановке поставок своего шампанского в Россию в связи со вступившими в силу поправками в закон о регулировании алкогольной продукции. Новые законодательные нормы вызвали возмущение у французских виноделов и чиновников. Российские власти утверждают, что таким образом хотят защитить внутренний рынок алкоголя.

Поправки в федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции" были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации на прошлой неделе и подписаны президентом Путиным 2 июля. Закон, в частности, разрешает использовать термин "шампанское" только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.

"Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки "игристое вино" для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона", - сообщила в понедельник директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.

Закон не запрещает использовать географическое обозначение для винодельческой продукции (в том числе слово Champagne), но при этом теперь производитель должен обязательно указывать на контрэтикетке вид продукции - "игристое вино".

У французских властей и виноделов новые российские поправки вызвали нешуточное возмущение, а министр сельского хозяйства страны Жюльен Денорманди даже решил напомнить Москве, что слово "шампанское" имеет французское происхождение.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во вторник заявил, что Франция анализирует новый российский закон, и что если в результате анализа будет установлено нарушение правил Всемирной торговой организации (ВТО) со стороны России, то для Москвы "не исключены последствия". Представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕК будет контактировать с российскими властями по поводу нового закона, "выражая свои опасения и несогласие".

За последние несколько дней между странами разгорелись горячие заочные споры. Русская служба Би-би-си собрала самые яркие цитаты из выступлений каждой из сторон.

(В интервью изданию 20 minutes)

"Мы шокированы этим решением. Россия присваивает название, которое Шампань развивает в течение 300 лет. Это очень болезненный удар для нас. […] Сертификат АОС ("контроль подлинности происхождения") признан ЕС, а название "шампанское" защищено более чем в 120 странах, но не в России. Этот закон - крайне жесткое отступление [от международных правил]. Уже двадцать лет мы ведем переговоры с Россией о том, чтобы получить там защиту AOC. […] Мы намерены защититься и задействовать французских дипломатов и ЕС, чтобы изменить этот неприемлемый закон".

(В интервью агентству РИА Новости)

Я даже думаю, что это (решение Moet Hennessy о приостановке поставок в Россию - прим. ред.) своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить - не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату. […] Мы никого и никогда не заставляем называть алкогольную продукцию иначе, чем называет сам производитель. Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке.

(В комментарии для СМИ)

Мы знаем о российском законопроекте по алкогольным и винным напиткам. Он будет иметь значительное влияние на винный экспорт. Мы будем делать все необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения по поводу этого проекта. Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги, если он вступит в силу. Мы должны будем работать с проблемами, которые он нанесет нашему винному экспорту.

(В комментарии для СМИ)

Эта история с названиями совсем давняя, история во многом еще шла из советских времен. […] Закон принят, он должен выполняться. […] Это сложная отрасль экономики, это не то место, где живут быстрые деньги. Конечно, растянут бизнес-процесс: он очень сложный технологически, растянут по времени, но тем не менее эта отрасль хорошо развивается и, конечно, она должна и будет всячески поддерживаться.

(В своем "Твиттере")

Мы внимательно следим за ситуацией вокруг нового российского закона о виноделии, находимся в тесной связи с профессионалами и нашими партнерами. Сомнений быть не может: мы будем безоговорочно поддерживать наших производителей и высокое качество. Да здравствует французское шампанское!

(В интервью агентству РИА Новости)