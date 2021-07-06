ФСБ задержала в Петербурге консула Эстонии
Эстонский консул Март Лятте задержан в Санкт-Петербурге при получении материалов закрытого характера, заявил Центр общественных связей ФСБ России.
В сообщении говорится, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ", - заявляет ФСБ.
Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают. Однако их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.
Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.
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