ФСБ задержала в Петербурге консула Эстонии

19 минут назад

Эстонский консул Март Лятте задержан в Санкт-Петербурге при получении материалов закрытого характера, заявил Центр общественных связей ФСБ России.

В сообщении говорится, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ", - заявляет ФСБ.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают. Однако их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.

Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.