Дайджест: Англия надеется сыграть с Италией в финале Евро-2020, вакцинированным не нужны тесты при возвращении в Россию

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Игроки сборной Италии празднуют выход в финал Евро-2020

Сборная Италии одержала трудную победу над Испанией в полуфинале чемпионата Европы по футболу, который проходил на лондонском стадионе "Уэмбли".

Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1, при этом испанцы имели ощутимое преимущество во владении мячом, а итальянцы отвечали им опасными контратаками. В результате одного из таких стремительных выпадов Италия открыла счет, а Испания сумела отыграться примерно за десять минут до окончания основного времени. Судьба матча решилась в серии одиннадцатиметровых ударов, где сильнее оказалась Италия: она выиграла по пенальти со счетом 4:2. Для итальянцев это уже 33-й по счету матч подряд, который они закончили без поражения.

Второй полуфинал состоится на "Уэмбли" в среду - и для принимающей его страны это едва ли не самое важное футбольное событие с 1996 года, когда сборная Англии последний раз выходила в полуфинал чемпионата Европы. Это тоже произошло на знаменитом лондонском стадионе - и англичане тогда проиграли Германии в серии послематчевых пенальти (решающий одиннадцатиметровый при этом не забил нынешний тренер сборной Гарет Саутгейт).

Теперь Англии предстоит сражаться за выход в финал с Данией, начало матча в 22:00 по московскому времени. Мы будем следить за игрой в режиме реального времени; в нашем онлайн-репортаже можно также почитать, как прошел первый полуфинал во вторник.

Коронавирус: вакцинированным россиянам больше не нужны ПЦР-тесты

С 7 июля полностью вакцинированным россиянам, которые возвращаются на родину из-за рубежа, больше не нужно будет сдавать ПЦР-тест на коронавирус. От него также будут освобождены те, кто переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев.

Автор фото, EPA

При этом жители России, которые не болели и не прошли вакцинацию, после прибытия в страну должны будут по-прежнему пройти ПЦР-тест, однако только один, а не два, как было ранее.

Между тем, Россия остается одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. Во вторник здесь зарегистрировали 737 смертей пациентов с Covid-19 - это самый большой суточный показатель за все время пандемии. Большая часть карантинных мер в России отменена, а доля вакцинированных людей по-прежнему остается довольно низкой.

"Эвер Гивен" сможет покинуть Суэцкий канал

Контейнеровоз "Эвер Гивен", который в конце марта застрял в Суэцком канале и тем самым вызвал серьезные перебои в мировой торговле, сможет покинуть Египет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Эвер Гивен" перекрыл Суэцкий канал на целую неделю; чтобы снять его с мели, была развернута огромная по масштабам операция

С момента аварии он был заблокирован в стране по решению суда, однако владельцы судна сумели договориться с египетским правительством о выплате компенсации. Официально сумма не оглашается, однако по данным прессы, она может составить около 550 млн долларов.

Снова столкновения в Тбилиси

Во вторник вечером в Тбилиси снова произошли столкновения радикальных консервативных групп с гражданскими активистами, протестовавшими против насилия в отношении защитников прав грузинского ЛГБТ-сообщества и журналистов.

Автор фото, Reuters

В понедельник гомофобные группы устроили погром в офисе организации "Тбилиси прайд", после чего организаторы решили отменить запланированное на 5 июля шествие в защиту ЛГБТ. Во время столкновений с радикалами пострадали около 50 журналистов.

На следующий день активисты провели около парламента молчаливую акцию протеста против насилия. Им снова попытались помешать радикальные группы, но к зданию их не пустила полиция. Противники ЛГБТ-сообщества пытались прорвать заграждение и бросали в полицейских камни, яйца и бутылки. Подробнее об этом рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Нина Ахметели.

Прочитайте также ее подробный репортаж о событиях понедельника.

В Санкт-Петербурге задержан эстонский консул

Российские власти задержали консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Как утверждает ФСБ, это произошло в момент получения дипломатом от некоего россиянина материалов закрытого характера. О каких именно материалах идет речь, российские спецслужбы не сообщили.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Консульство Эстонии в Санкт-Петербурге

МИД Эстонии заявил, что задержание Лятте - это постановка. Представитель эстонского внешнеполитического ведомства сообщил агентству BNS, что консул был задержан после встречи в Петербургском государственном политехническом институте.

Мэром Нью-Йорка может стать Эрик Адамс. Ему предстоит бороться с эпидемией убийств

Выборы кандидата на должность мэра Нью-Йорка от Демократической партии выиграл бывший полицейский капитан Эрик Адамс. Поскольку в этом городе подавляющее большинство голосов принадлежит демократам, он почти наверняка будет избран мэром. Адамс, который сейчас возглавляет район Бруклин, станет вторым в истории темнокожим руководителем Нью-Йорка.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Эрик Адамс раньше служил в полиции

Его первоочередной задачей станет борьба с преступностью. Во вторник губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил в штате режим чрезвычайного происшествия в связи с резким ростом числа убийств: только в течение выходных после 4 июля от огнестрельного оружия здесь погибли более 50 человек. По данным полиции, за последний год преступность в Нью-Йорке выросла на 22%, а стрелять стали на 73% чаще.

Подобный скачок связывают с ростом безработицы на фоне пандемии, уменьшением доверия к полиции после убийства Джорджа Флойда и доступностью огнестрельного оружия.

Пентагон отменил контракт с Microsoft на 10 млрд долларов

Министерство обороны США аннулировало результаты тендера на предоставление "облачного сервиса", который ранее выиграла компания Microsoft. Сумма контракта должна была составить 10 млрд долларов.

Автор фото, Getty Images

Тендер проводился еще во времена президентства Дональда Трампа, и компания Amazon, также принимавшая участие в конкурсе, подала в суд на правительство, обвинив его в политической ангажированности. Бывший президент США не раз критиковал основателя Amazon Джефа Безоса, которому также принадлежит газета Washington Post.

Теперь Пентагон заявил, что контракт больше не отвечает "изменившимся технологическим условиям", и тендер будет проведен снова. Amazon и Microsoft смогут принять в нем участие.

Французские виноделы возмущены из-за "российского шампанского"

Французские виноделы и европейские политики возмущены принятым в России законом, согласно которому "шампанским" может называться только российское игристое вино.

Автор фото, Reuters

Эта норма уже привела к временной остановке поставок в Россию французского шампанского производства Moet Hennessy. Этот производитель, впрочем, уже согласился добавить на свои контрэтикетки требуемую маркировку "игристое вино".

Мы собрали самые яркие цитаты участников спора с обеих сторон.

Bloomberg и NYT: российские хакеры попытались взломать Республиканскую партию

Агентство Bloomberg и газета New York Times сообщили, что связанные с российскими спецслужбами хакеры на прошлой неделе попытались взломать компьютерные системы, которыми пользуется Национальный комитет Республиканской партии США.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Услугами Synnex в числе прочих пользуются республиканцы

Первым сообщение об этом опубликовал Bloomberg (требуется подписка). По данным его источников, за нападением на серверы компании Synnex, услугами которой пользуются республиканцы, стоит хакерская группа "ATP 29", также известная как "Cozy Bear". Ранее спецслужбы США заявили, что эти группы являются подразделением российских спецслужб и что именно они виноваты в недавнем масштабном взломе компьютерных систем компании SolarWinds, приведшем к утечке данных правительственных структур США.

New York Times также утверждает (требуется подписка) со ссылкой на свои источники, что в нападении на Synnex принимала участие российская Служба внешней разведки.

Представители Национального комитета во вторник подтвердили, что серверы Synnex действительно взломали, однако данные Республиканской партии украдены не были. Это удалось установить после проверки, проведенной совместно с компанией Microsoft.

Примечательно, что нападение на Synnex произошло одновременно с еще одной кибератакой - на серверы IT-компании Kaseya. В нем подозревают связанную с Россией хакерскую группировку Revil, которая потребовала за освобождение заблокированных данных 70 млн долларов в биткоинах.

Как сказано в публикации New York Times, пока неясно, связаны ли эти два нападения. Однако, как пишет издание, двойная атака станет "испытанием для президента Джо Байдена всего через три недели после того, как он на своей первой встрече с Владимиром Путиным потребовал положить конец нападениям на США с применением программ-вымогателей".

По информации издания, в среду в Белом доме состоится совещание, на котором правительство обсудит свой ответ на нападение, "тактика которого совпадает с той, которую СВР применяла во время истории с SolarWinds в прошлом году".

При этом не исключается, что Республиканская партия могла стать только одно из случайных жертв нападения, направленного на более широкие цели.

Между тем, посольство России в США поспешило отвергнуть утверждения агентства Bloomberg. Представительство написало в своем "Фейсбуке": "Подчеркиваем, что в самой партии опровергли факт кибернападения. Никаких доказательств того, что атака имела место - нет".

Скандал вокруг рекламы "Вкусвилла": двойной удар

Редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов пишет о самом громком скандале последней недели, когда сеть российских продуктовых магазинов "Вкусвилл" вначале опубликовала рекламное объявление с однополой парой, а потом его удалила и принесла извинения.

Автор фото, vkusvill.ru Подпись к фото, Фотографию с однополой семьей по-прежнему можно найти в интернете

В колонке под заголовком "Здоровое питание для нездорового общества" автор пишет, что рекламные кампании с подобными семьями - "просто общее место для бизнеса в современной Европе, ориентированного на молодежь". "Однако в нашей стране попытка показать "реальных покупателей "Вкусвилла" вызвала скандал: получается, что люди есть, но вот использование их образов публично считывается консерваторами как "пропаганда" и "растление", - пишет журналист.

Результат скандала, по его наблюдениям, вышел для сети довольно плачевным. "Решение о публикации "европейской рекламы" в России 2021 года было плохо продумано, но извинения оказались и вовсе неуместными, и репутации компании в итоге был нанесен двойной урон:

консерваторы будут и дальше подозревать "Вкусвилл" в "чем-то таком", а вот целевая аудитория сети магазинов будет знать, что вместе с тофу и паштетом из фасоли во "Вкусвилле" она теперь покупает и немного гомофобии", - считает журналист "Новой".

Он призывает задуматься о судьбе героев этой рекламы, "семьи, которая таким образом была опубличена "Вкусвиллом", а потом названа ошибкой". "Что значит жить в обществе, в котором крупная коммерческая компания сначала заключает с тобой коммерческий контракт, а затем вычищает тебя со своего сайта без какой-либо вины?" - задает вопрос Мартынов.

Памяти Дживана Гаспаряна

В возрасте 92 лет скончался всемирно известный музыкант, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Армянский журналист, в прошлом - сотрудник Би-би-си Марк Григорян рассказывает о своих встречах с Гаспаряном и о секрете его всемирной популярности.

Автор фото, Getty Images

Кроме того, наш корреспондент Фамиль Исмайлов пишет об уникальном концерте в Лондоне, где Гаспарян выступал на одной сцене с исполнителем азербайджанского мугама Алимом Гасымовым.

Мы привыкли к традиционным способам спасения окружающей среды: таким, как отказ от пластика или использование возобновляемых источников энергии. Однако пивовары в Австралии научились бороться с выделением углекислого газа в атмосферу при производстве пива. При помощи водорослей они не только нейтрализуют выбросы при брожении напитка, но и превращают их в кислород.