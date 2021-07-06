В Амстердаме тяжело ранен журналист Питер Р. де Врис. Ему угрожал преступный мир

28 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полицейские оцепили место, где произошло покушение

Известный нидерландский журналист Питер Р. де Врис, писавший о преступном мире, получил тяжелые огнестрельные ранения на улицах Амстердама, врачи борются за его жизнь.

В 64-летнего де Вриса стреляли в центре города, покушение произошло вскоре после того, как журналист принял участие в телепередаче, сообщает местная общественная телекомпания NOS.

По телевидению демонстрируются кадры, на которых видно, как де Врис лежит на земле. NOS передает, что свидетели слышали пять выстрелов, которые были сделаны с близкого расстояния, и журналист получил огнестрельное ранение в голову.

Полиция Нидерландов сообщила, что в связи с покушением задержаны три человека, в том числе предполагаемый стрелок. Ранее правоохранительные органы описывали подозреваемого как худого светлокожего мужчину, на котором был зеленый камуфляжный пиджак и черный головной убор.

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте провел специальную пресс-конференцию, посвященную инциденту. До этого он встретился с сотрудниками полиции и антитеррористическими службами в Гааге.

"Свободная журналистика - крайне важна для общества, - заявил глава правительства. - Наши мысли сейчас с близкими Питера Р. де Вриса. Самое важное - мы надеемся и молимся, что он выживет".

Враг гангстеров

Министр юстиции Нидерландов Фферд Грапперхаус назвал жертву покушения "необычайным журналистом" и "достойным восхищения борцом с несправедливостью".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Питер Р. де Врис известен журналистскими расследованиями об организованной преступности. Фото 2005 года

В прошлом полиция предоставляла Питеру Р. де Врису охрану, поскольку ему угрожали из-за участия в делах против известных нидерландских преступников. Он не только рассказывал о них в своих публикациях, но и выступал советником важных свидетелей в суде.

Де Врис - один из самых известных журналистов в Нидерландах, он часто участвовал в телепрограммах и становился автором громких расследований. В том числе писал о похищении в 1983 году Фредди Хайнекена - тогдашнего главы пивного концерна Heineken. В 2013 году один из участников этого похищения Виллем Холлеедер был осужден за то, что угрожал Врису.

В 2019 году Холлеедер - один из самых известных нидерландских гангстеров - получил пожизненное заключение за причастность к пяти убийствам.

Кроме того, как сообщает NOS, де Врис был советником важного свидетеля по делу предполагаемого наркобарона Ридуана Таги. Сейчас Таги находится под судом по обвинению в убийстве и контрабанде наркотиков.

Свидетель, которому помогал журналист, известен как Набиль Б, он сам ранее был причастен к деятельности преступной группы. В сентябре 2019 года адвокат Набиля Б был убит около своего дома в Амстердаме.

Анализ - Журналист, ставший жертвой преступлений, о которых писал

Анна Холлиган, корреспондент Би-би-си в Гааге

Питер Р. де Врис стал известен, рассказывая именно о тех преступлениях, жертвой которых стал сам.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полиция на месте покушения

Покушение на его жизнь стало шоком не только для нидерландского общества, но в особенности для представителей тех профессий, к которым он имел отношение: журналистов и сотрудников системы уголовного правосудия.

Мэр Амстердама Фемке Халсема описала де Вриса как национального героя, "смелого человека, который добивался правосудия, дышал свободно и помогал тем, кто попал в беду, в том числе родителям убитых детей".

Он был полностью погружен работу, и преступный мир не раз угрожал "ликвидировать" журналиста из-за его участия во многих громких делах.