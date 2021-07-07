"Вам не надо". Почему у ВИЧ-положительных россиян возникла проблема с вакцинацией от Covid-19

Елизавета Фохт

Би-би-си

час назад

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

ВИЧ-положительные россияне столкнулись с неожиданным препятствием при попытке привиться от Covid-19: в некоторых поликлиниках страны им отказывают в вакцинации, ссылаясь на то, что людям с этим статусом прививка противопоказана. Фонд "СПИД.Центр" получил десятки жалоб на ситуацию и пожаловался на нее в минздрав, потребовав от ведомства дать четкие рекомендации врачам.

30-летний ВИЧ-положительный москвич Андрей Ч. рассказывает Би-би-си, что к прививке от Covid-19 относится скептически. Но вакцинироваться все-таки пошел - такую рекомендацию мужчине дал его собственный инфекционист.

"Учитывая ситуацию в стране, что будут чуть ли не насильно прививать, я решил, что сделаю и пусть отстанут", - решил он.

За прививкой Андрей пришел в одну из московских поликлиник. В анкете о хронических заболеваниях, которую заполняют все желающие получить вакцину, он поставил галочку напротив графы "ВИЧ-инфекция".

Увидев ее, доктор, осматривающий москвича, сказал, что прививку ему не сделает. "Он сослался на некое предписание. Сказал, что в одной из инструкций написано, что людей с ВИЧ надо вакцинировать с осторожностью, и ему нужна справка от моего инфекциониста", - вспоминает Андрей.

По его словам, с такой же ситуаций столкнулся и его знакомый, тоже ВИЧ-положительный. И его отправили за справкой от инфекциониста, хотя подобного протокола в реальности не существует.

"Навредить вакцина не может"

Ни Всемирная организация здравоохранения, ни минздрав России не запрещают ВИЧ-инфицированным прививаться, объясняет Би-би-си Юрий Потешкин, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники "Атлас".

"Более того, ВИЧ-инфекция даже с сопутствующими заболеваниями, напротив, является показанием к как можно более срочной вакцинации, поскольку при этом диагнозе риск тяжелого течения и осложнений Covid-19 выше", - объясняет он.

По данным ВОЗ, небольшие группы людей с ВИЧ-статусом участвовали во многих исследованиях вакцин от Covid-19. Несмотря на ограниченные данные, "доступная информация говорит о том, что одобренные ВОЗ вакцины "безопасны для людей с ВИЧ", разъясняла организация.

О безопасности прививки и о том, что люди с ВИЧ из-за своей уязвимости, наоборот, должны быть включены в число групп с приоритетной вакцинацией, говорится и в специальном разъяснении Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

Но, как рассказывает Би-би-си директор фонда "СПИД.Центр" Сергей Абдурахманов, в последние месяцы фонд получил десятки обращений, которые касаются отказа в вакцинации.

Автор фото, Hindustan Times Подпись к фото, В Индии создаются специальные вакцинационные пункты для пациентов с ВИЧ-статусом, трансгендеров и наркопотребителей старше 45 лет

"Что главным образом заставило нас обратить на проблему внимание - мы обнаружили информацию о том, что ВИЧ-статус является противопоказанием при вакцинации на сайтах некоторых поликлиник и региональных пунктов вакцинации. Это точно говорит о том, что люди на каком-то большом уровне не понимают, что такое ВИЧ-инфекция и почему она противопоказанием не является", - говорит Абдурахманов.

По его словам, многие врачи по-прежнему "путают" ВИЧ-статус с "иммунодефицитом" (СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита, который может развиться у больных с ВИЧ).

Как следует из последних методических рекомендациях минздрава по вакцинации от Covid-19, ни одна из одобренных в России четырех вакцин не противопоказана людям с ВИЧ.

В документе говорится лишь о том, что при вводе "Спутника" или "Спутника Лайт" "у пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ".

Вакцину "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" минздрав предлагает использовать для людей с "первичным и вторичным иммунодефицитом" "с осторожностью".

Что касается "КовиВака" Центра Чумакова, в рекомендациях помечено, что эта вакцина "не противопоказана людям с иммуносупрессивным или иммунодефицитным состоянием".

"Иммунодефицит и ВИЧ-инфекция - это разные вещи. Но многие врачи думают, что ВИЧ-инфекция означает, что у человека сильно понижен иммунитет, а это, мягко говоря, не так. Если человек принимает специальную терапию, то он вообще по иммунитету от обычных людей мало отличается, - говорит Абдурахманов. - Самое страшное что может случиться - прививка не сработает, если иммунитета действительно совсем мало, но это эксклюзивные случаи. Навредить вакцина не может".

Изучив противоречивые данные на сайтах поликлиник, 30 июня "СПИД.Центр" обратился с письмом к министру здравоохранения Михаилу Мурашко (копия есть у Би-би-си).

"Фонд считает необходимым отправить разъяснения в формате информационного письма в учреждения здравоохранения, проводящие вакцинацию против коронавирусной инфекции, о недопустимости отказа в вакцинации в связи с ВИЧ-положительным статусом", - говорится в обращении.

К письму был приложен документ с ссылками на "недостоверные рекомендации" пациентам с ВИЧ. Например, информация о том, что ВИЧ - это противопоказание к прививке, содержатся в памятке омской городской поликлиники № 9.

Департамент здравоохранения Москвы накануне заявил, что не получал жалоб на отказы от вакцинации от пациентов с ВИЧ-статусом, но готов разбираться с каждым таким случаем.

"Я боюсь за ваше здоровье"

Нередко прививаться ВИЧ-положительных россиян отговаривают их же врачи вообще без ссылок на какие-либо документы, говорит Би-би-си Абдурахманов: "Терапевт говорит - извините вам, нельзя. Кто-то говорит просто - "нельзя", кто-то говорит - "идите к инфекционисту и принесите справку, что у вас нормальный иммунный статус", хотя такого протокола нет".

С такой ситуацией столкнулась жительница одной из деревень Челябинской области, многодетная мать Алина В. (имя изменено по просьбе героини). Би-би-си она рассказывает, что, захотев привиться, пошла к инфекционисту, у которой она стоит на учете.

"И она мне говорит - не прививайся. Вам не надо, у вас терапия. Я сказала ей, что слышала, что в Москве прививают всех. А она ответила, что отталкивается от того, что ей говорит главврач. Я подумала - ну и слушайся главврача дальше", - рассказывает женщина.

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS Подпись к фото, В России в последние недели власти ускоряют вакцинацию населения, для многих она стала обязательной

Алина обратилась в "СПИД.Центр", где ее заверили, что в ее ситуации прививаться можно. Теперь жительница Челябинской области собирается пойти на вакцинацию в передвижной прививочный центр, который должен приехать в ее деревню.

Правда, оставлять в анкете данные о своем ВИЧ-статусе Алина не собирается: "У меня есть опасения, что если я скажу, что у меня ВИЧ, опять возникнут проблемы с прививкой. Тем более мне не надо, чтобы вообще кто-то знал. Я живу в деревне, многодетная мать, представьте себе такую ситуацию".

Москвичу Андрею Ч., которого отказались прививать на основе анкеты в московской поликлинике 68, ехать к инфекционисту в итоге не пришлось. Сначала он еще раз попытался убедить в безопасности прививки врача, который и должен был ввести ему вакцину.

"Врач мне говорит - "я боюсь за ваше здоровье". Я отвечаю - "Ну вы понимаете, что это от вашей безграмотности"? Он отвечает: "Я, в принципе, понимаю, но я фельдшер с зарплатой 20 тысяч рублей, я не хочу потерять работу из-за того, что вы завтра от прививки умрете", - рассказывает Андрей.

Врач попытался отправить его к инфекционисту на другой конец города, но вместо этого Андрей пошел к заведующей поликлиникой. Врач сказала ему, что предписаний по особым правилам вакцинации ВИЧ-положительных у нее действительно нет, но "она сама так решила".

Тогда мужчина пригрозил, что в случае отказа он передаст информацию в прессу и департамент здравоохранения. "Она тут же позвонила доктору на мобильный телефон и сказала - "вакцинируйте от греха подальше", - рассказывает москвич. На днях ему будут вводить второй компонент вакцины.

На момент публикации заметки минздрав России не прислал ответ на просьбу "СПИД.Центра" об уточнении рекомендаций по вакцинации людей с ВИЧ-статусом.

Но после того как 6 июля о проблеме сообщило РБК, на сайте министерства появилось разъяснение Алексея Мазуса, главного внештатного специалист минздрава по ВИЧ-инфекции.

"ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от Covid-19. Позиция российского здравоохранения относительно необходимости вакцинации ВИЧ-инфицированных пациентов от Covid-19 сформулирована предельно ясно - вакцинация признана важнейшей мерой обеспечения защиты данной категории пациентов и социальной безопасности в целом", - говорится в разъяснении.

О проблеме высказался Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который выступил разработчиком "Спутника".

"Специальные исследования мы не проводили, но если человек находится в любой ремиссии, если у него нормальное количество CD4+ (лимфоциты, группа клеток, поражаемая при ВИЧ) - то он нормальный человек, его надо вакцинировать... Это, скажу так, безграмотность тех, кто отказывает, не побоюсь этого слова", - сказал он РИА Новости.

При этом Мазус в своих разъяснениях отметил, что "глубокий иммунодефицит (CD4+ менее 50 кл/мкл)" как раз позволяет отнести пациента "в группу риска тяжелого течения COVID-19". "Именно в этой группе вакцинация должна быть приоритетной", - считает специалист.

Против отказов в вакцинации людям с ВИЧ-статусом выступили и представители Роспотребнадзора.

Вадим Покровский, директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, согласился с тем, что в рекомендациях минздрава стоит более четко разграничить ВИЧ и "иммунодефициты".

"СПИД является только поздней фазой ВИЧ-инфекции, тем более что большинство ВИЧ-больных сейчас находится на антиретровирусной терапии и у них, как правило, уже восстановлен иммунитет или он просто не снижался сильно, - сказал он РИА Новости. - Поэтому, на мой взгляд, нет оснований отказывать им в помощи".