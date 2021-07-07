"Космический поезд" заснял с орбиты извержение исландского вулкана
Спутники финской компании Iceye, оснащенные аппаратурой, позволяющей фотографировать независимо от метеоусловий и уровня естественной освещенности, больше месяца снимали извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии. Скомпонованные вместе, кадры образовали подобие фильма.
Как это делается
Джонатан Амос, научный корреспондент Би-би-си
Мы близки к положению, когда вся поверхность Земли будет находиться под наблюдением из космоса 24 часа в сутки.
Множество спутников глядят вниз так же, как это делаем мы нашими глазами, - в оптическом диапазоне.
Но лишь с появлением инфракрасных радаров возможность непрерывного слежения за любой точкой планеты стала реальностью. Они видят сквозь облака и темной ночью. Видят то, что не может видеть другая аппаратура.
Первые спутники с такими радарами были запущены десятилетия назад. Вопрос в их количестве.
Появление инструментов с низкой стоимостью и высокой чувствительностью, так же как удешевление ракетных запусков означают, что мы вступили в эпоху "созвездий" - крупных сетей спутников.
Самое большое из них - Система Радиолокационного Синтезирования Апертуры (Synthetic Aperture Radar) принадлежит молодой компании Iceye с офисом в Хельсинки.
Апертурой называется способность оптического прибора собирать лучи от объекта наблюдения и давать четкое изображение.
В систему входят 14 спутников, шесть из которых образуют выстроенный в линейку "космический поезд". Их взаимное расположение строго контролируется.
Благодаря этому каждый спутник появляется над определенными местами в одно и то же время, на одинаковой высоте и под тем же углом наклона.
Это создает последовательность, очень полезную, когда нужно видеть процессы на Земле в развитии - как в случае с извержением вулкана Фаградальсфьядль.
Мы привыкли к живописным фото и видео фонтанов лавы, сделанным с Земли. Но аппаратура компании Iceye дала возможность увидеть вулкан сверху и наблюдать за движением расплавленных горных пород вниз по его склонам.
Четко видны трещины, через которые изливается лава, и образующиеся вдоль них новые застывшие конусы.
Съемка производилась с 1 апреля по 6 мая этого года. Не забывайте, что клубы пепла и дыма над вулканом ей не препятствовали.
"То, что мы делали, иногда называют повторяющимся ежедневным отслеживанием", - говорит глава компании Iceye Рафаль Модржевски.
"Как ни настраивай орбиту спутника, он не будет видеть всю земную поверхность, а примерно шестую часть ее, - рассказал Би-би-си Модржевски. - Это большая проблема, ибо зачем создавать глобальную систему наблюдения, которая фактически таковой не является? Но выход есть: запустить шесть спутников и объединить их в систему, обеспечивающую глобальное покрытие".
Большие возможности
А это интерферограмма вулкана, полученная путем наложения друг на друга снимков одной точки, сделанных в разное время.
По цветным пятнам ученые способны определить, где и в какой степени сдвинулась почва. Эта техника особенно нужна в вулканологии, чтобы определять, где под землей образуются скопления магмы, а также для изучения невидимых на поверхности процессов в земной коре при землетрясениях.
Iceye недавно заключила соглашение с Европейским космическим агентством об обмене данными. Она также заказала еще шесть спутников, которые планируется отправить на орбиту в конце этого года.
В начале своей работы Iceye как раз и собиралась иметь 18 спутников. Но их число может увеличиться, чтобы снимать каждую точку земной поверхности с интервалом не в сутки, а в 12 часов.
Еще более впечатляющее повторное ежедневное отслеживание Iceye сделала 16-30 апреля. На нем запечатлено сползание 60-километрового участка ледника Малдроу по северному склону горы Денали на Аляске - самой высокой вершины Северной Америки.
Примерно раз в 50 лет ледник приходит в движение, преодолевая несколько десятков метров в день.
А 16-28 марта спутники Iceye снимали крупнейший в Европе порт Роттердама. Через него ежегодно проходят сотни миллионов тонн грузов. Около 30 тысяч океанских судов швартовались там в 2020 году.
"Фильм" показывает кипучую жизнь порта: приходящие и уходящие корабли, краны на причалах, грузящие и сгружающие контейнеры, и даже заполнение нефтяных резервуаров.
Такая информация, позволяющая на раннем этапе отслеживать колебания спроса на те или иные товары, может пригодиться финансистам.
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