Readovka заблокировала свой сайт после публикации расследований о депутате Госдумы
Издание Readovka заблокировало свой сайт после визита в редакцию на прошлой неделе судебных приставов с постановлением о блокировке сайта издания.
Тогда приставы отказались уточнить, в рамках какого судебного решения вынесено постановление. Журналисты связали этот визит с материалом о депутате Госдумы от "Единой России", одном из руководителей организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрии Саблине, о котором они опубликовали несколько расследований.
Постановление о блокировке сайта, по информации журналистов, было отправлено по почте только 3 июля, на следующий день после визита приставов. В итоге издание получило постановление за три дня до срока его исполнения, подчеркнули в Readovka.
Издатель Алексей Костылев ранее сообщал, что Readovka к вечеру 7 июля заблокирует свой сайт.
Срок блокировки пока неизвестен: решение о ее отмене должен принять суд.
Совхоз, акции, экс-жена коммуниста
Как уточнили в редакции, требование о блокировке связано с публикацией от 28 января 2020 года о том, что якобы почти половина акций "Совхоза имени Ленина" перешла через бывшую жену политика-коммуниста Павла Грудинина к Саблину. Суд удовлетворил иск Саблина и бывшей супруги Грудинина Ирины.
В статье журналисты предположили, что это может быть скрытой сделкой купли-продажи акций, "благодаря которой стороны избежали уплаты налогов и осложнили процесс возврата активов при оспаривании "Совхозом имени Ленина" ранее вынесенных судебных решений".
Летом прошлого года Видновский городской суд Подмосковья обязал издание Readovka удалить этот материал.
Статья о яхте
Накануне визита в редакцию судебных приставов прошел суд по иску Дмитрия Саблина. Депутат требовал от издания Readovka удалить заметку о предполагаемом владении зарегистрированной в офшоре яхтой.
“Формально эти два суда никак не связаны, но то, что таким образом на редакцию оказывается давление, очевидно”, - говорится в заявлении редакции в Telegram.
Также редакция издания отмечает, что не понимает, почему в рамках иска об удалении конкретной статьи были вынесены обеспечительные меры в виде блокировки всего сайта.
"Мы удалили запрашиваемую юристами депутата от 'Единой России' Дмитрия Саблина публикацию. Мы оплатили исполнительный сбор в размере 50 тысяч рублей за отказ заблокировать свой сайт по первому постановлению. Мы полностью выполнили требования суда, по решению которого были вынесены обеспечительные меры о блокировке. Но мы всё равно вынуждены заблокировать свой сайт", - говорится в заявлении редакции Readovka.
Би-би-си направила запрос Дмитрию Саблину с просьбой прокомментировать визит приставов в редакцию Readovka, однако пока депутат не ответил на запрос.
Редакция Readovka сообщила о визите приставов с постановлением о блокировке сайта
В издание Readovka пришли судебные приставы с постановлением о блокировке издания. Журналисты связали постановление с расследованиями о депутате Госдумы от "Единой России" Дмитрии Саблине.
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