Readovka заблокировала свой сайт после публикации расследований о депутате Госдумы

54 минуты назад

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Издание Readovka заблокировало свой сайт после визита в редакцию на прошлой неделе судебных приставов с постановлением о блокировке сайта издания.

Тогда приставы отказались уточнить, в рамках какого судебного решения вынесено постановление. Журналисты связали этот визит с материалом о депутате Госдумы от "Единой России", одном из руководителей организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрии Саблине, о котором они опубликовали несколько расследований.

Постановление о блокировке сайта, по информации журналистов, было отправлено по почте только 3 июля, на следующий день после визита приставов. В итоге издание получило постановление за три дня до срока его исполнения, подчеркнули в Readovka.

Издатель Алексей Костылев ранее сообщал, что Readovka к вечеру 7 июля заблокирует свой сайт.

Срок блокировки пока неизвестен: решение о ее отмене должен принять суд.

Совхоз, акции, экс-жена коммуниста

Как уточнили в редакции, требование о блокировке связано с публикацией от 28 января 2020 года о том, что якобы почти половина акций "Совхоза имени Ленина" перешла через бывшую жену политика-коммуниста Павла Грудинина к Саблину. Суд удовлетворил иск Саблина и бывшей супруги Грудинина Ирины.

В статье журналисты предположили, что это может быть скрытой сделкой купли-продажи акций, "благодаря которой стороны избежали уплаты налогов и осложнили процесс возврата активов при оспаривании "Совхозом имени Ленина" ранее вынесенных судебных решений".

Летом прошлого года Видновский городской суд Подмосковья обязал издание Readovka удалить этот материал.

Статья о яхте

Накануне визита в редакцию судебных приставов прошел суд по иску Дмитрия Саблина. Депутат требовал от издания Readovka удалить заметку о предполагаемом владении зарегистрированной в офшоре яхтой.

“Формально эти два суда никак не связаны, но то, что таким образом на редакцию оказывается давление, очевидно”, - говорится в заявлении редакции в Telegram.

Также редакция издания отмечает, что не понимает, почему в рамках иска об удалении конкретной статьи были вынесены обеспечительные меры в виде блокировки всего сайта.

"Мы удалили запрашиваемую юристами депутата от 'Единой России' Дмитрия Саблина публикацию. Мы оплатили исполнительный сбор в размере 50 тысяч рублей за отказ заблокировать свой сайт по первому постановлению. Мы полностью выполнили требования суда, по решению которого были вынесены обеспечительные меры о блокировке. Но мы всё равно вынуждены заблокировать свой сайт", - говорится в заявлении редакции Readovka.