Дональд Трамп подал в суд на Twitter, Google и Facebook. Он обвиняет их в цензуре
Бывший президент США Дональлд Трамп подал иск против Google, Twitter и Facebook, утверждая, что он стал жертвой цензуры с их стороны.
Этот коллективный иск направлен также против исполнительных директоров этих компаний.
Аккаунты Трампа в этих соцсетях были заблокированы в январе этого года из опасений, что его комментарии могут спровоцировать дальнейшее насилие, учитывая беспорядки в Капитолии, устроенные его сторонниками.
Сам Дональд Трамп в среду назвал иск "прекрасным шагом в поддержку нашей свободы слова".
В ходе пресс-конференции, которую он дал в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, Трамп обрушился на социальные сети и демократов, обвинив их в потаканию дезинформации.
В своем иске Трамп добивается распоряжения суда о прекращении якобы имевшей место цензуры и говорит, что если эти компании могут забанить президента, они могут сделать это с кем угодно.
Пока что ни одна из компаний, поименованных в иске, который подан в федеральный суд Флориды, не отреагировала на это.
Одновременно республиканские сторонники Трампа в Конгрессе распространили меморандум, в котором озвучили свой план похода против медиагигантов.
По этому плану предполагается задействовать антимонопольное законодательство с целью раздробить эти компании и видоизменить так называемый "параграф 230".
"Параграф 230", который Трамп, будучи президентом, пытался отменить, по сути снимает ответственность с компаний вроде Facebook или Twitter за содержание постов пользователей.
"Это защита от ответственности, которую никто в нашей стране никогда не получал", - заявил Трамп, вновь раскритиковав этот параграф и добавив, что он сводит на нет статус этих компаний как частных.
Между тем, некоторые юристы подвергли критике новый иск, указав на привычку Трампа подавать в суд с целью привлечения внимания, но потом не доводить дело до конца.
Аналитики также ставят под вопрос его утверждение о нарушении свободы слова, поскольку обвиняемые им компании пользуются защитой той же Первой поправки при определении контента своих сайтов.
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