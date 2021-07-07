Дональд Трамп подал в суд на Twitter, Google и Facebook. Он обвиняет их в цензуре

час назад

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Бывший президент США Дональлд Трамп подал иск против Google, Twitter и Facebook, утверждая, что он стал жертвой цензуры с их стороны.

Этот коллективный иск направлен также против исполнительных директоров этих компаний.

Аккаунты Трампа в этих соцсетях были заблокированы в январе этого года из опасений, что его комментарии могут спровоцировать дальнейшее насилие, учитывая беспорядки в Капитолии, устроенные его сторонниками.

Сам Дональд Трамп в среду назвал иск "прекрасным шагом в поддержку нашей свободы слова".

В ходе пресс-конференции, которую он дал в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, Трамп обрушился на социальные сети и демократов, обвинив их в потаканию дезинформации.

В своем иске Трамп добивается распоряжения суда о прекращении якобы имевшей место цензуры и говорит, что если эти компании могут забанить президента, они могут сделать это с кем угодно.

Пока что ни одна из компаний, поименованных в иске, который подан в федеральный суд Флориды, не отреагировала на это.

Одновременно республиканские сторонники Трампа в Конгрессе распространили меморандум, в котором озвучили свой план похода против медиагигантов.

По этому плану предполагается задействовать антимонопольное законодательство с целью раздробить эти компании и видоизменить так называемый "параграф 230".

"Параграф 230", который Трамп, будучи президентом, пытался отменить, по сути снимает ответственность с компаний вроде Facebook или Twitter за содержание постов пользователей.

"Это защита от ответственности, которую никто в нашей стране никогда не получал", - заявил Трамп, вновь раскритиковав этот параграф и добавив, что он сводит на нет статус этих компаний как частных.

Между тем, некоторые юристы подвергли критике новый иск, указав на привычку Трампа подавать в суд с целью привлечения внимания, но потом не доводить дело до конца.