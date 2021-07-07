Мосгорсуд не пустил на выборы сторонников Навального. Как власти объяснили их "причастность к экстремизму"?

Елизавета Фохт, Анна Пушкарская

Би-би-си

час назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Илья Яшин пытался выдвигаться в Мосгордуму

Мосгорсуд впервые не пустил на выборы кандидатов на основе нового закона о запрете избираться гражданам, причастным к экстремизму. Первыми жертвами этих правил стали соратник Навального Олег Степанов и оппозиционер Илья Яшин - они выдвинулись на выборы в Думу и Мосгордуму соответственно.

Избиркомы и Мосгорсуд не дали им открыть избирательные счета, связав кандидатов с запрещенной структурой. В Петербурге на выборы, напротив, пустили сторонницу Навального.

В чем отличие ситуации в двух регионах и чем руководствовались власти при "пилотном" решении по новым поправкам, разбиралась Русская служба Би-би-си.

Мосгорсуд 7 июля отклонил иски Олега Степанова и Ильи Яшина к окружным избирательным комиссиям, которые не позволили им открыть избирательные счета.

Степанов выдвинулся в Госдуму, Яшин - на довыборы в Мосгордуму. Они баллотируются как самовыдвиженцы и без избирательных счетов не могут начать сбор подписей - а значит участвовать в выборах.

Обе избирательные комиссии сослались на поправки в закон "Об основных гарантиях избирательных прав", которые президент России Владимир Путин подписал в июне.

Согласно закону, граждане, которые были причастны к деятельности экстремистских организаций (причем не только их членам, но и тем, кто просто поддерживал проблемную структуру) не смогут участвовать в выборах любого уровня на срок от 3 до 5 лет.

Новая редакция закона не разъясняет, как должны применяться поправки о причастности к экстремизму - окружные избиркомы в Москве применили их впервые в российской практике. К каким именно экстремистским организациям и как именно были причастны кандидаты, в решениях обеих комиссий не говорится.

Как рассказывал Би-би-си Яшин, устно члены комиссии объяснили, что опирались на не вступившее в силу решение Мосгорсуда - тот в июне признал экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Штабы Навального (обе организации внесены в реестры НКО-иноагентов).

В суде комиссии уточнили, что руководствовались упоминанием обоих кандидатов в мотивировочной части решения Мосгорсуда. Степанов указан в материалах дела как глава московского штаба Навального, Яшин - как один из организаторов согласованного митинга 2019 года, где звучали призывы к протестным акциям.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Олег Степанов указан в материалах дела как глава московского штаба Навального

Комиссия сочла это доказательством причастности кандидатов к экстремизму. Применить же не вступившее в силу решение Мосгорсуда (апелляции структур Навального еще не рассмотрены) сочла возможным, поскольку суд указал на "немедленное исполнение" той части своего решения, где говорится о ликвидации и запрете попавших в опалу НКО.

Каким образом прекращение деятельности этих организаций позволяет ограничить право выдвижения кандидатов на выборах, комиссия не объяснила.

Что оспаривали кандидаты?

Оба кандидата в иске к избиркомам настаивали, что решение Мосгорсуда не вступило в законную силу и немедленное приостановление деятельности структур Навального является лишь обеспечительной мерой до окончательного признания их экстремистскими в апелляции.

К тому же новый закон прямо требует, чтобы причастность того или иного кандидата к экстремизму устанавливалась решением суда. Такую норму ко второму чтению законопроекта в Думе туда добавили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас - последний публично признавал внесудебное признание причастности к экстремизму нарушением прав граждан.

Но устанавливать причастность в суде закон требует лишь для рядовых сторонников экстремистских организаций. А руководители, в том числе региональных подразделений - как Степанов - являются по этому закону заведомо причастными. Кто и в какой процедуре должен признать, что именно эти кандидаты занимали руководящие посты, закон не уточняет.

Думский комитет по госстроительству, который возглавляет Крашенинников, разъяснял, что суд должен устанавливать причастность к деятельности экстремистской организации лишь "участников, членов, работников и иных лиц". "В отношении учредителей таких организаций, руководителей и их замов не требуется судебного решения о причастности".

Прессы на заседаниях Мосгорсуда, на которых иски Степанова и Яшина были отклонены, не было - в судах сохраняются коронавирусные ограничения. Кандидаты писали в соцсетях, что прокуратура в суде настаивала на их причастности к деятельности экстремистов, ссылаясь на все то же не вступившее в силу решение суда первой инстанции о запрете ФБК и Штабов Навального.

Комиссия из округа, где выдвинулся Олег Степанов, представила в суд скриншоты с его сайта, которые якобы свидетельствовали о его поддержке ФБК, сообщил телеграм-канал команды кандидата. Прокуратура в суде интересовалось, отрицает ли он, что возглавлял московский штаб Навального.

На другом заседании - по делу Яшина - прокурор предоставил суду скриншоты якобы принадлежащего оппозиционеру телеграмм-канала, в котором содержались "призывы поддержать ФБК и Штабов Навального".

Яшин настаивает, что этот телеграм-канал ему не принадлежал. Он обратил внимание что судьи, что канал не верифицирован и на него подписано всего несколько сотен человек: "На других мои страницах в соцсетях от 200 до 400 тысяч подписчиков".

Представители Степанова настаивали, что избирком поторопился.

"Вопрос о том, имеет ли кандидат право быть избранным, решатся на стадии регистрации, а не на стадии выдвижения", считают они, а документы о выдвижении комиссия у Степанова приняла. Без счета кандидат не может реализовать имеющееся у него право агитировать и собирать подписи.

Представители избиркома в ответ говорили, что открытие счета Степанову "нарушило бы принцип равенства кандидатов".

Суд в итоге встал на сторону окружной комиссии и оставил Степанова и Яшина без избирательного счета.

"Мосгорсуд сегодня назвал законным снятие меня с выборов. Я признан лицом, причастным к экстремистской деятельности, и лишен права куда-либо избираться в течение трех лет", - написал Яшин после заседания.

Как применяют новый закон в других регионах

Аргументы о том, что запрет ФБК и Штабов еще не вступил в силу, а для недопуска к выборам требуется индивидуальное решения суда, Мосгорсуд не принял. Но уже ясно, что избирательные комиссии в регионах одни и те же антиэкстремистские правила понимают противоположным образом.

Например, в Петербурге местный избирком допустил к открытию избирательного счета на выборах в законодательное собрание города экс-главу местного штаба Навального, Ирину Фатьянову. Она тоже упоминается в решении Мосгорсуда о запрете структур оппозиционера в том же списке руководителей региональных штабов, что и Степанов, но ее участию в выборах это пока не помешало.

А вот экс-главу пермского штаба Сергея Ухова после решений Мосгорсуда 7 июня фактически сняли с выборов в местный парламент - окружной избирком аннулировал его выдвижение, хотя до этого допустил к сбору подписей. Решение мотивировали все теми же антиэкстремистскими поправками в избирательное законодательство.

В чем расходятся позиции избиркомов в Москве и Петербурге?

Член избиркома Санкт-Петербурга с правом решающего голоса (до 2012 года занимал пост замглавы комиссии) адвокат Дмитрий Краснянский объяснил Би-би-си, почему позиция петербургского избиркома разошлась с решением московских коллег.

"Открытие избирательного счета - этап выдвижения, следующий за представлением документов в избирательную комиссию. На этой стадии мы не исследуем вопрос о наличии у кандидата пассивного избирательного права, этот вопрос встанет на стадии регистрации кандидата", - сказал Краснянский.

Краснянский считает, что ограничить право кандидата участвовать в выборах может только "решение суда, вступившее в законную силу в отношении конкретного гражданина".

Избирательная комиссия, по мнению Краснянского, должна проверить лишь наличие решение суда в отношении кандидата: вступило ли оно в законную силу. И уже на этом основании сделать вывод о том, есть ли у него право баллотироваться.

Пассивное избирательное право индивидуально, принадлежит каждому гражданину страны, и лишение этого права должно применяться в отношении каждого конкретного гражданина, сказал эксперт, подчеркнув, что это его личное мнение.

Краснянский считает, что если физические лица упоминаются только в мотивировочной части решения суда о признании организации экстремистской (как, например в делах Яшина и Степанова - Би-би-си), это не имеет юридического значения для ограничения пассивного избирательного права таких лиц. В таком случае необходимо, чтобы суд высказался относительно их связи с организацией в резолютивной части решения, уверен он.