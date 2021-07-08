Дайджест: Англия ликует и готовится к финалу Евро-2020; ВОЗ предупреждает, что отменять карантин опасно

49 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После победы в центре Лондона начались шумные празднества. Некоторые фаны стали забираться на крыши автобусов

Сборная Англии по футболу впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу, одержав победу над Данией. В воскресенье англичанам предстоит сразиться за чемпионский титул с Италией, а пока по всей стране продолжаются бурные празднества. Мы следили за ходом полуфинального матча в нашей прямой трансляции.

Значение этого достижения для Англии переоценить трудно - с учетом того, что последний раз местные футболисты оказывались в финале одного из основных турниров ровно 55 лет назад - летом 1966 года. Те события тоже проходили на лондонском "Уэмбли", который принимал чемпионат мира, а сборная Англии тот турнир сумела выиграть (в первый и пока единственный раз).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Гарри Кейн празднует победный гол

Удастся ли повторить этот успех пока неясно, но сейчас англичане празднуют почти так же, как если бы чемпионский кубок уже был у них в руках. После финального свистка фаны с флагами начали собираться в центре Лондона, некоторые стали забираться на автобусы и даже на козырек одной из станций метро. На улицах были слышны победные песни и сигналы автомобилей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Некоторые фаны забрались на козырек станции метро в центре Лондона

Вот как описал свои эмоции ведущий Би-би-си и знаменитый футболист Гари Линекер: "Мы ждали этого очень долго. И наконец это случилось. Я иногда сомневался, что мне вообще доведется снова это увидеть при жизни".

Эксперты признают, что в успехе Англии есть доля везения (от не самых сильных соперников до домашних матчей и хорошей физической формы ведущих футболистов), но радости от произошедшего это не умаляет. В своем комментарии Линекер приводит довольно длинный список футбольных горестей, которые выпадали на долю англичан многие годы, и заключает: "Но в этом турнире Англии, видимо, наконец-то повезло! Для победы в чемпионате это необходимо".

На сегодняшние первые страницы британских газет, празднующих успех сборной Англии, можно посмотреть ниже, в разделе "Что говорят, что пишут".

ВОЗ: отменять карантин опасно и безответственно

На полуфинальный матч между Англией и Данией на стадионе "Уэмбли" собрались около 60 тыс. фанов, он был заполнен зрителями примерно на 75%. Подобное скопление людей - один из первых масштабных случаев смягчения жесткого карантинного режима, который уже полтора года действует в Великобритании из-за пандемии коронавируса. При этом болельщики были обязаны доказать, что прошли полную вакцинацию, либо предъявить негативный результат теста на Covid-19.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Болельщики должны были предъявить доказательства вакцинации или отрицательный тест

C 19 июля правительство намерено отменить в Англии практически все ограничения, если за неделю до этого данные о заболеваемости и заполненности больниц окажутся благоприятными. По заявлению Даунинг-стрит, прекращению карантина должна способствовать вакцинация, темпы которой на территории Великобритании остаются одними из самых высоких в мире.

О значительном смягчении или отмене карантинных мер также объявляют правительства многих других стран мира, в том числе России, где в последнее время быстро растет как заболеваемость, так и смертность.

В среду глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что при отмене ограничений государства "должны быть невероятно осторожными".

"За прошлую неделю в европейском регионе произошел рост [случаев Covid-19] на 33%. Так что это не плоская кривая, это кривая, которая идет вверх, - сказал эксперт на пресс-конференции. - Это ложное предположение, что при открытии стран распространение инфекции не будет расти из-за вакцинации". Он объяснил это тем, что вакцины получили далеко не все, а кроме того, ученые по-прежнему точно не знают, в какой степени иммунизация предотвращает возможность заражения.

"Я думаю, предполагать, что все вокруг защищены, что все тип-топ и что теперь все вернется в норму, в настоящий момент очень опасно. И это все еще опасное предположение в европейских условиях", - добавил Райан.

Похороны Владимира Меньшова

В московском Центральном доме кинематографистов состоится прощание с режиссером и актером Владимиром Меньшовым, который скончался на 82-м году жизни от коронавируса. Позднее в четверг Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Автор фото, Anatoly Kovtun/TASS Подпись к фото, Владимир Меньшов. Фото 1976 года

Мы рассказываем о жизни Меньшова и вспоминаем его главные фильмы.

В Венгрии вступает в силу закон против "пропаганды ЛГБТ детям"

В Венгрии вступает в силу закон, запрещающий рассказывать на школьных уроках о проблемах, связанных с ЛГБТ-сообществом. Подобные законы действуют в нескольких странах мира, в том числе в России.

Европейская комиссия заявила, что Будапешт должен этот закон отменить, однако непосредственно перед тем, как он должен был вступить в силу, венгерские власти отказались выполнить это требование.

Убийство президента Гаити: власти говорят, что нашли виновных

В ночь на четверг власти Гаити заявили, что им удалось найти людей, виновных в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Как говорит глава гаитянской полиции Леон Шарль, главу государства убили иностранные наемники, и силы безопасности застрелили четверых из них, а еще двоих задержали. Операция по их поимке продолжается.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жовенель Моиз и его супруга

В ходе спецоперации в столице страны Порт-о-Пренсе нападавшие также захватили в заложники трех сотрудников полиции, однако властям удалось их освободить.

Жовенель Моиз был убит в результате нападения группы хорошо вооруженных людей на его резиденцию. Обязанности президента Гаити временно выполняет премьер-министр Клод Жозеф, который через несколько часов после покушения объявил в стране "осадное положение", давшее больше полномочий исполнительной власти.

Литва построит забор на границе с Беларусью

Правительство Литвы намерено построить забор на своей границе с Беларусью и направить туда войска, чтобы прекратить массовый переход в страну нелегальных мигрантов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мигранты на границе Литвы

По словам литовского премьер-министра Ингриды Шимоните, с 1 июня на литовской границе были задержаны более тысячи нелегалов. Власти Литвы утверждают, что Беларусь специально свозит мигрантов на границу и позволяет им переходить на территорию Евросоюза.

В среду Шимоните объявила, что на границе появится "дополнительный физический барьер". По ее словам, он должен стать "определенным знаком, определенным действием сдерживания для организаторов потока нелегальных мигрантов" (цитата по агентству Интерфакс).

Бывший президент ЮАР Зума отправился в тюрьму

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума сдался полиции и был доставлен в тюрьму, где он должен провести 15 месяцев по обвинению в неуважении к суду.

Автор фото, EPA Подпись к фото, На прошлой неделе Джейкоб Зума получил 15-месячный тюремный срок за неуважение к суду

79-летний президент отказывался сдаться в течение нескольких дней, а около его дома дежурили его сторонники. Однако в ночь на четверг экс-президент согласился начать отбывать срок своего заключения.

Зуму приговорили к тюрьме, поскольку он не явился в суд, который расследует выдвинутые против бывшего президента многочисленные обвинения в коррупции.

Зума руководил государством в 2009-2018 годах. До этого он был соратником Нельсона Манделы и во времена апартеида в ЮАР оказывался в тюрьме как борец с режимом.

Трамп подал в суд на IT-гигантов, обвинив их в цензуре

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на компании Google, Twitter и Facebook, заявив, что те подвергли его цензуре.

Автор фото, EPA

Трамп имеет в виду решение социальных сетей заблокировать его аккаунты вскоре после погрома в Капитолии, который учинили сторонники тогдашнего президента США.

Как сообщает наш корреспондент в Вашингтоне Кирилл Белянинов, юридических перспектив у этого дела практически нет, поскольку ранее американские суды неоднократно отклоняли подобные иски.

"Наконец-то!" Как победе сборной радуются английские газеты

Исторической победе сборной Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу посвящены первые страницы почти всех британских газет - от самых желтых таблоидов до серьезных изданий. Единственной ведущей газетой, которая решила проигнорировать триумф англичан на Евро-2020, стала деловая Financial Times - ее редакторы, вероятно, решили, что в стране и так нет ни одного человека, который не знает о состоявшемся в среду матче. Ну а мы посмотрим на самые яркие заголовки и фотографии - они говорят сами за себя.

…И наконец-то! - гласит заголовок Daily Express. В английском слове finally красным выделены первые пять букв - по вполне понятным причинам.

Автор фото, Daily Express

Заголовок Daily Mail перевести на русский тоже не так легко. В нем обыгрывается глагол "can" ("можете") и созвучная ему фамилия нападающего сборной Англии Гарри Кейна. "Kane you believe it!" - восклицает издание, то есть "Можете в это поверить?!"

Автор фото, Daily Mail

Традиционную сдержанность даже в такой день проявляет поддерживающая консерваторов Daily Telegraph. Над снимком обнимающихся от радости футболистов размещен не очень большой и лаконичный заголовок "Ребята, вошедшие в историю".

Автор фото, Daily Telegraph

"Сказочный футбол" - гласит заголовок газеты i, рядом с которым написано: "Англия вышла в первый полуфинал за 55 лет, благодаря захватывающей победе над Данией".

Автор фото, I

После войны в Нагорном Карабахе в Азербайджане остаются несколько десятков, а возможно и несколько сотен, армянских военнослужащих. Некоторые из тех, кто вернулся из плена рассказали корреспонденту Русской службы Би-би-си Ольге Просвировой, что подвергались пыткам и издевательствам.

Автор фото, AFP

Власти Азербайджана не считают этих людей военнопленными и обвиняют их в различных преступлениях. В Баку также отвергают утверждения, что с задержанными армянами жестоко обращаются.

7 июля прошлого года был задержан журналист Иван Сафронов, позже ему предъявили обвинение в государственной измене: по версии следствия, он передавал сведения чешской разведке. Сам Сафронов обвинения не признает и считает их безосновательными. Журналист уже год находится в СИЗО "Лефортово".

Русская служба Би-би-си попросила друзей журналиста прочитать его письма из следственного изолятора, которое Сафронов называет "тем самым российским зазеркальем, которым пугают детей".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Год делу Ивана Сафронова: друзья журналиста читают его письма из СИЗО