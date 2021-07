Дайджест: Англия ликует и готовится к финалу Евро-2020; ВОЗ предупреждает, что отменять карантин опасно

49 минут назад

ВОЗ: отменять карантин опасно и безответственно

Похороны Владимира Меньшова

В Венгрии вступает в силу закон против "пропаганды ЛГБТ детям"

Убийство президента Гаити: власти говорят, что нашли виновных

Литва построит забор на границе с Беларусью

Бывший президент ЮАР Зума отправился в тюрьму

Трамп подал в суд на IT-гигантов, обвинив их в цензуре

"Наконец-то!" Как победе сборной радуются английские газеты

Заголовок Daily Mail перевести на русский тоже не так легко. В нем обыгрывается глагол "can" ("можете") и созвучная ему фамилия нападающего сборной Англии Гарри Кейна. "Kane you believe it!" - восклицает издание, то есть "Можете в это поверить?!"