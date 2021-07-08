На экс-замглавы ФСИН Максименко, которому было стыдно за коллег, завели новое дело

59 минут назад

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

В отношении экс-замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, возбуждено еще одно уголовное дело. Теперь его обвиняют еще и в получении взятки в особо крупном размере. Журналистам чиновник запомнился фразой о том, что от некоторых новостей о сотрудниках ФСИН "со стыда хочется под землю провалиться".

"В отношении Максименко возбуждено второе уголовное дело - по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как и по первому обвинению, по второму делу он вину не признает", - сказала адвокат Максименко Кадрия Хазина агентству ТАСС.

Деталей нового обвинения она не раскрыла, но заявила, что оба дела в отношении Максименко "шиты белыми нитками".

В беседе с РИА Новости Хазина уточнила, что накануне следователь заявил, что "якобы в виде взятки ему [Максименко] кто-то дом снимал в Одинцовском районе Подмосковья". В этом доме, по словам адвоката, Максименко никогда не жил.

Первое дело

Максименко задержали по делу о злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ) в ноябре прошлого года.

По версии следствия, в 2018 году он организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов ФСИН по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы" со строительной организацией, которая не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.

Ущерб от его действий следствие оценило в 189 млн рублей.

Максименко, работавший замдиректора ФСИН с 2016 года, был арестован спустя год после ухода в отставку.

Чем известен

Незадолго до ухода из ведомства Максименко объявил о решении ФСИН поменять формат взаимодействия со СМИ и больше не давать комментарии в устной форме. Чиновник объяснял это тем, что от некоторых новостей о сотрудниках ФСИН "со стыда хочется под землю провалиться".

Максименко также заявлял, что сотрудники ФСИН нуждаются в помощи психологов, потому что их работа предполагает повышенную моральную нагрузку, а в одном из интервью объяснял избиения заключенных работниками пенитенциарной системы "отсутствием мозгов".