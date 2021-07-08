Станислав Черчесов лишился поста тренера сборной России

42 минуты назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Российский футбольный союз принял решение о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Нового тренера пока не нашли. Черчесов возглавил сборную в 2016 году. В 2018 году она успешно выступила на чемпионате мира, а на Евро-2020 провалилась.

Это совместное решение, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале РФС. "Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - заявил президент РФС Александр Дюков.

Вариант с отставкой Черчесова рассматривался после неудачного выступления российской сборной на чемпионате Европы по футболу, который заканчивается на этой неделе. Россия не смогла выйти в плей-офф турнира.

"Кто-то читать умеет, кто-то нет"

Сам Черчесов неделю назад, 2 июля, отвечая на вопросы о возможной отставке, говорил, что пока не рассматривает вопрос об уходе. "Кто-то думает, что я импульсивный и эмоциональный. Но подобного характера решения я не могу принимать. Надо всем успокоиться и выдохнуть, в отставку подавать или нет - мы уже как-нибудь решим, спокойно и по-деловому", - сказал он тогда на пресс-конференции.

Журналисты напомнили ему, что во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" президент России говорил о кадровых перестановках.

"Кто-то читать умеет, кто-то нет. Вы с ним не общались, а мне такая честь предоставилась. Читаем: здесь нет ничего личного, как обычно, происходит. Надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за сборную, - ответил на это Черчесов. - И в конце сказал: и кадровые решения". Вот что он сказал. Это означает, переводя по-русски, надо выслушать, что было сделано позитивного. Обсудить с теми, кто сделал позитивное и что-то не доделал, и принять спокойно решение".

Дословно Путин говорил так: "В спорте есть и триумфы, есть и поражения, и неудачи. Но то, что сборная по хоккею у нас не отличилась, а тем более сборная по футболу, безусловно, это факт, который не может остаться незамеченным". И потом добавил слова, который цитировал Черчесов: "Нужно подумать на тему о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных и, видимо, вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую".

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. В 2018 году на домашнем чемпионате мира по футболу сборная России показала лучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала.

"Мы отстаем - и тактически, и технически"

После удачного выступления на ЧМ Черчесов попал в число претендентов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА, а РФС продлил с ним контракт. Путин награждал сборную в Кремле, лично Черчесов был удостоен Ордена Александра Невского с формулировкой "за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения".

Осенью в игре российской сборной наступил спад. Евро-2020 оказался для нее неудачным.

21 июня сборная России со счетом 1:4 уступила Дании в третьем туре и, заняв четвертое место в группе, выбыла из турнира. "И в плане качества, и в плане готовности сегодня была наша самая лучшая игра, - говорил в тот день Черчесов. - Мы команду готовили от игры к игре. Было бы странно выходить на пик формы к игре с бельгийцами, а потом вниз идти. Мы наоборот шли наверх".

"Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно", - заявил после матча с Данией президент РФС.