Королева Елизавета II зашла в паб на съемках главной британской мыльной оперы

45 минут назад

Автор фото, PA Media

Королева Великобритании Елизавета II в четверг посетила съемочную площадку мыльной оперы "Улица Коронации", которая в этом году празднет 60-летие - бриллиантовый юбилей. Самый продолжительный британский сериал рассказывает о жизни простых обитателей улицы Коронации в небольшом городке.

Елизавете II показали комплекс студий и съемочных площадок сериала в Солфорде, пригороде Манчестера. Сред них был и паб Rovers Return из вселенной сериала.

95-летняя королева так же встретилась с актерами и командой сериала на улицах Уизерфилда - вымышленного города, где происходит действие одного из старейших британских сериалов. Он основан на реалиях Солфорда.

В рамках визита на северо-запад Англии королева посетит и Манчестерский собор.

Королева уже посещала съемочную площадку "Улицы Коронации" в 1982 году, когда съемки проходили в Манчестере. Мыльная опера переехала в Солфорд в 2013 году.

Бриллиантовый юбилей правления Елизаветы II отмечался в 2012 году. В следующем июне королевство отметит платиновый, 70-летний юбилей со дня ее восшествия на престол.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Королеву встретили красной дорожкой

Автор фото, PA Media

Автор фото, PA Media