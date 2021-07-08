Мишустин поручил довести уровень коллективного иммунитета до 80-90%. Для чего?

23 минуты назад

Автор фото, Artem Geodakyan/TASS

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать план достижения коллективного иммунитета на уровне не менее 80-90%. Ранее власти ставили задачу к осени достигнуть коллективного иммунитета в 60%.

В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что к началу осени привить 60% взрослого населения не удастся, поэтому сроки вакцинации "сдвигаются вправо".

Он не пояснил, что это значит, но телеканал "Дождь" со ссылкой на свои источники сообщил, что федеральный оперативный штаб начал передавать властям в регионах новый план по вакцинации, согласно которому к началу осени прививки должны сделаны лишь 30-35% россиян.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей федеральный оперативный штаб, а также в пресс-службе минздрава заявили, что показатели плана вакцинации населения не сокращали. Источники "Дождя" в аппарате Голиковой уточнили, что завершить вакцинацию 60% населения планируется к концу 2021 года.

Пока Мишустин лишь просит обновить эпидемиолого-математическую модель вакцинации, которая рассчитывает необходимую для коллективного иммунитета долю привитых с учетом мутаций вируса и других факторов. В поручении Мишустина говорится, что при актуализации модели нужно иметь в виду необходимость "достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90) процентов".

Из поручения не ясно, учитываются ли при расчете коллективного иммунитета переболевшие коронавирусом. При этом актуализированная модель должна учитывать вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, и ревакцинацию населения.

В мае глава минздрава Михаил Мурашко заявил, что к осени этого года необходимо привить 60% взрослого населения России.

В конце июня московские власти заявили о ряде мер для стимулирования вакцинации. В частности, была объявлена обязательная вакцинация для работников определенных сфер. Для посещения московских ресторанов с 28 июля нужно предъявить QR-код, свидетельствующий о прививке или болезни в последние полгода, либо отрицательный результат ПЦР-теста. Работодателям поручили организовать вакцинацию не менее 60% персонала.

Научных свидетельств, которые бы подтверждали необходимость коллективного иммунитета, чтобы справиться с эпидемией, пока нет. Вероятно, решение российских властей связано с меньшей эффективностью вакцин против дельта-варианта коронавируса, а также с перспективой появления других, возможно, более опасных штаммов.

Для того, чтобы справиться с вирусом с учетом новых мутаций, нужна большая прослойка вакцинированных, чтобы заразилось меньше людей. Однако никаких гарантий, что именно так будет после достижения уровня в 80-90% вакцинированных, пока нет.

В феврале этого года независимый аналитик данных Юян Гу изменил название своей популярной модели прогнозирования коллективного иммунитета с "Путь к коллективному иммунитету" на "Путь к нормальности". Он пояснил, что достижение порога коллективного иммунитета маловероятно из-за таких факторов, как нерешительность в отношении вакцинации, а также появление новых вариантов и задержка вакцинации детей.

Что дает коллективный иммунитет?

То, что люди продолжат болеть ковидом, несмотря на вакцинацию, подтверждают примеры Израиля и Великобритании. Судя по всему, вакцинация от коронавируса в будущем не поможет предотвратить заражения - эффективность вакцин в этом плане невысока. Тем не менее вакцинация в десятки раз снижает риск тяжелого течения болезни и смерти от нее.

В Израиле вакцинировали более 65% населения, после чего в начале июня сняли основные коронавирусные ограничения в стране, разрешив даже не носить маски в закрытых помещениях. Однако уже спустя две недели после снятия этого ограничения израильские власти заявили, что страна возвращается к ношению масок в закрытом пространстве из-за роста заболеваемости - число выявляемых случаев выросло в четыре раза за две недели.

В Великобритании также вакцинированы более 65% населения, и власти собираются отменить коронавирусные ограничения через неделю. Однако более 100 врачей призвали премьера Британии Бориса Джонсона этого не делать (и даже опубликовали этот призыв в медицинском издании Lancet). По их словам, это "опасный и неэтичный эксперимент".

С начала июня число выявляемых случаев коронавируса в стране выросло в шесть-семь раз. Сейчас там выявляют даже больше случаев, чем в России - несмотря на то, что население России больше более чем в два раза.

Эффективность вакцинации в предотвращении наиболее тяжких последствий заболевания подтверждается статистикой смертности. Несмотря на резкий подъем заболеваемости, за две недели в Израиле умерли от коронавируса лишь два человека. Число попавших в больницу с коронавирусом в Израиле остается таким же низким, как и в начале июня, когда были отменены ограничения.

В Британии летальных исходов от ковида сейчас в сотни раз меньше, чем было на пике заболеваемости в январе. Еще с начала апреля (когда там были вакцинированы около 45% населения) число смертей колеблется на уровне от одного до 45 человек в день.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не раз подчеркивала, что для создания коллективного иммунитета должна использоваться только вакцинация.

Вакцинация - не панацея, хоть и нужна

Израильский минздрав сообщил, что в эффективность вакцины Pfizer, которой прививали в стране, в предотвращении болезни с симптомами упала до 64% с 6 июня. В то же время вакцина на 93% эффективна против госпитализаций и тяжелых случаев заболевания, заявили израильские власти. Эффективность этой вакцины против исходного уханьского штамма они оценили в 95%.

Официальных данных об эффективности "Спутника" - единственной доступной в России вакцины с доказанной эффективностью - против дельта-штамма нет.

В конце июня разработчик этой вакцины, заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, говорил о том, что активность сыворотки крови у привившихся вакциной "Спутник" снижается к индийскому штамму коронавируса в 2,6 раза.

Однако это не значит, что эффективность снижается в столько же раз. Имеется в виду, что нейтрализация вируса сохраняется, но антител к S-белку для этого нужно больше.

Некоторые страны уже публично признали, что жить с коронавирусом придется всегда, и начали движение по собственному "пути к нормальности". Например, в Сингапуре разработали план превращения коронавируса в обычный грипп, при котором будет проводиться масштабная вакцинация, ежедневное экспресс-тестирование большой доли населения и всех прибывающих на остров, а также тотальное отслеживание людей, контактировавших с заразившимися.

Сингапурские власти отмечают, что одной только масштабной вакцинации недостаточно, так как все равно остается вероятность вспышек заболевания. Однако там подчеркивают, что привитый человек даже в случае заражения скорее всего сможет выздороветь дома, так как после вакцинации симптомы в основном легкие.

Власти страны заявили, что регулярно будут использовать массовые экспресс-тесты и отслеживать контакты заболевших. Останется обязательной самоизоляция для тех, у кого есть симптомы ОРВИ. Однако все эти меры нацелены на постепенную отмену всех ограничений и возможность для жителей собираться на массовые и спортивные мероприятия и путешествовать.

Там так же, как в России, США и других странах, подчеркивают необходимость регулярной ревакцинации - как раз по аналогии с гриппом, для которого вакцины разрабатываются каждый год с учетом новых штаммов.

Следует отметить, что аналогии с гриппом не везде уместны - это более изменчивый вирус. В случае с коронавирусом пока не нужно разрабатывать новую вакцину для имеющихся штаммов, однако в будущем такое не исключено.

Согласно различным исследованиям, заразность дельта-варианта SARS-CoV-2 на 40-60% выше, чем у того, что был впервые зафиксирован в Ухане. Специалисты в беседе с Би-би-си говорили о том, что для нейтрализации дельта-штамма вируса - а значит, для защиты даже от заражения - следует соблюдать график вакцинации и ревакцинации, и, что особенно важно, прививать тех, кто еще не получал вакцину, так как для них дельта-штамм особенно опасен и может увеличивать риск госпитализации.