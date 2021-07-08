"У Дании украли финал". Победа англичан в полуфинале ЧЕ омрачена спорами о пенальти и безобразной выходкой болельщиков

Анастасия Успенская

Би-би-си

час назад

Автор фото, ITV Sport Подпись к фото, Голкипер Дании готовился к броску Гарри Кейна, когда ему в лицо был направлен луч лазерной указки

Англия ликует по поводу победы своей сборной в полуфинале против Дании, но этот триумф, к сожалению для английского футбола, омрачен двумя (или даже тремя) эпизодами, которые активно обсуждаются в соцетях и комментируются специалистами.

За первый эпизод в четверг поплатилась Футбольная ассоциация Англии. Она оштрафована УЕФА за попытку болельщиков помешать вратарю сборной Дании в решающий момент матча: в то время как капитан англичан Гарри Кейн готовился к исполнению пенальти, в лицо Каспера Шмейхеля с трибун начали светить лазерной указкой.

Насколько этот инцидент помешал вратарю в момент удара, неясно, но УЕФА заявила о возбуждении дисциплинарного дела в отношении Англии.

Первый удар Кейна по воротам Шмейхель отбил, но не справился с добиванием.

Кроме того, в рамках этого же дела, будет рассмотрено неуважительное поведение английских болельщиков во время исполнения гимна Дании в начале матча: они пытались перекричать музыку и использовали петарды.

"Дело будет изучено комиссией по этике и дисциплине УЕФА, после чего будет объявлено о следующих мерах в отношении сторон", - говорится в заявлении УЕФА.

Пользователи соцсетей резко отреагировали на инцидент с лазером. Некоторые английские болельщики написали, что стыдятся быть в одном лагере с людьми, способными на такие неспортивные поступки.

В целом, настроения соцсетей хорошо передает твит пользователя @Opresii: "Англия выиграла матч, но Каспер Шмейхель завоевал наши сердца. Фантастическая игра!".

Многие высказывают претензии к арбитру, который, по их мнению, недостаточно внимательно следил за игрой, иначе пенальти был бы перебит.

Подобные инциденты случались и раньше. Например, на ЧМ-2014 в матче против Алжира голкперу сборной России Игорю Акинфееву светили в лицо точно такой же указкой.

Тогда генеральный секретарь ФИФА заверил разъяренных болельщиков, что нарушителя пытались вычислить по камерам слежения, но безуспешно.

"Мы стараемся изо всех сил, чтобы подобные случаи не мешали честной игре. Но вы должны понимать, что судья не может остановить игру: на стадионе десятки тысяч человек, и оперативно установить личность нарушителя невозможно", - говорил занимавший в тот период пост генсека организации Жером Вальке.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Российского вратаря Игоря Акинфеева тоже пытались ослепить лазерным лучом в матче против алжирцев на ЧМ-2014

В мире футбола давно обсуждается вопрос о том, что ответственность за поведение своих болельщиков должны нести клубы и команды. Особенно остро он встал снова в 2015 году после череды вопиющих расистских выходок футбольных фанатов.

Сторонники этой меры считают, что футбол, являясь самой популярной игрой на планете, не может оставаться в стороне от формирования определенных ценностей у своей аудитории.

Противники напоминают, что клубы и федерации платят сотни миллионов фунтов стерлингов (или других валют в разных странах) на обеспечение безопасности на своих матчах, и поддерживать порядок - обязанность полиции.

Спорный пенальти

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гарри Кейн исполнил пенальти, заработанный форвардом команды Рахимом Стерлингом

Второй эпизод - не такой однозначный, как хулиганство болельщиков. Под сомнение поставлено решение арбитра назначить пенальти в ворота Дании, после того как в штрафной зоне датчан упал нападающий Англии Рахим Стерлинг.

"Ему не хватало только акваланга", - пишут одни пользователи, намекая, что Стерлинг "нырнул" намеренно. Другие уверены, что была очевидная подножка.

Согласия в этом вопросе нет даже среди английских комментаторов и болельщиков, не говоря уже о международных специалистах.

Джейсон Канди, бывший защитник сборной Англии, "Челси" и "Тоттенхема"

"Считаю ли я, что Стерлинг "нырнул"? Да. Тянет ли это на пенальти? Нет. Мешает ли мне это принять победу сборной? Ни капли не мешает".

По мнению Канди, английский футбол никогда не злоупотреблял подобными трюками на крупных чемпионатах, в то время как все другие активно ими пользовались и вовсю манипулировали решениями судей. Канди призвал не критиковать Стерлинга и выразил личное одобрение его игре.

Рой Кин, бывший центральный полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии

"Не было там никакого пенальти. [] Против Стерлинга сыграли очень мягко".

Арсен Венгер, бывший тренер ряда французских клубов и английского "Арсенала"

"Я не понимаю, почему они [датчане] не просили рефери взглянуть на это через VAR (видеопомощь арбитрам - прим. Би-би-си). В такой момент важно, чтобы судья был абсолютно уверен, что это был пенальти. Но данная ситуация была спорной, и ему следовало взглянуть на экран. Прискорбно для Дании".

Петер Шмейхель, бывший голкипер сборной Дании, отец нынешнего вратаря Каспера Шмейхеля

Автор фото, FIFA Подпись к фото, Петер Шмейхель - отец голкипера Дании Каспера Шмейхеля, защищавшего ворота датчан в матче против Англии. Петер - известный футболист, прививший любовь к этому спорту и своему сыну

"Арбитр допустил огромную ошибку с этим пенальти. Это будет обсуждаться еще очень и очень долго. И смириться с таким поражением особенно тяжело".

Гари Линекер, бывший нападающий сборной Англии

"Я давно в этом спорте. Я наблюдал за чемпионатами и участвовал в них, и так часто [для Англии ]происходили странные вещи: Рука Бога, незасчитанный гол Фрэнка Лэмпарда, удар Криса Уоддла в полуфинале против немцев в 1990 году, травмы центральных игроков перед турнирами. На этот раз для Англии все пошло как надо, им должно было хоть раз повезти".

Иан Райт, бывший нападающий "Арсенала"

"Допустим, против Рахима [Стерлинга] сыграли мягко, но подобные ситуации мы наблюдаем целый сезон. Я никого не защищаю, но возмущаться можно было бы, если бы это был первый такой случай".

Жозе Моуринью, бывший главный тренер многих топ-клубов Европы, в настоящий момент главный тренер итальянской "Ромы"

Автор фото, Getty Images Sport

"Нет, это не пенальти. Выиграла более сильная команда. Англия заслужила победу, они играли фантастически. Но пенальти там никакого не было. Дания играла так, как я от них и ожидал, и они выложились по полной. Просто Англия была слишком хороша".

Арунава Чодури, футбольный обозреватель, колумнист многих изданий

"У Дании украли шанс пройти в финал. При наличии системы VAR либо используйте ее, либо не говорите о честной игре. Похоже, Англии нужна помощь арбитров, чтобы добраться до долгожданного трофея".

Несмотря на множество претензий к решению арбитра, практически все специалисты в один голос говорят, что сборная Англии на этом чемпионате показывает невероятную игру, в матче против Дании в том числе, и по праву прошла в финал ЧЕ. И тем обиднее для нее эта "ложка дегтя", которая еще очень долго будет обсуждаться футбольным сообществом.

Лишний мяч?

Был во вчерашнем матче и третий эпизод, на который обратили внимание лишь самые бдительные болельщики.

За несколько секунд до того, как арбитр, голландец Дэнни Маккели назначил 11-метровый в ворота Дании, на поле, как раз в датском углу, появился второй мяч.

"Твиттер" переполнен комментариями на этот счет, авторы которых уверены, что игра должна была быть остановлена.

Однако росийский арбитр Игорь Федотов считает, что шумиха вокруг этого эпизода чрезмерна.