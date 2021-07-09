Опрос: треть россиян поддерживает признание структур Навального экстремистскими

Владимир Дергачев

Би-би-си

52 минуты назад

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, В апреле этого года в Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением Навального, которое вскоре закрасили

Отношение россиян к Алексею Навальному за последние месяцы ухудшилось - всего 14% респондентов одобряет его деятельность, выяснил Левада-центр (признан властями иностранным агентом). Только четверть опрошенных недовольны признанием его структур экстремистскими, еще треть в этом поддерживают власть, остальные же безразличны. Директор Левада-центра говорит о подавленном состоянии сторонников оппозиции.

Социологи Левада-центра фиксируют снижение популярности Навального с прошлого года. Если в сентябре 2020-го деятельность оппозиционного политика одобряли 20% россиян, то в июне 2021-го - 14%. Это следует из копии итогов опроса Левада-центра, которая имеется у Би-би-си.

За это время выросло число неодобрительно относящихся к политику респондентов: с 50% до 62%.

Навального арестовали в январе по возвращении в Россию из Германии, где он лечился от отравления - предположительно веществом группы "Новичок". С середины марта он находится в исправительной колонии №2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по делу "Ив Роше".

Арест политика в январе привел к масштабным протестам по всей стране - они ознаменовались массовыми уголовными делами против активистов и разгромом структур Навального.

Мосгорсуд 9 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и штабы Навального экстремистскими организациями.

До этого, в октябре прошлого года, ФБК внесли в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Сторонникам политика пришлось распустить фонд и региональные штабы из-за угрозы уголовной ответственности.

Как выяснил Левада-центр, треть россиян (32%) поддерживает решение признать организации Навального экстремистскими. Еще 27% не поддерживают запрет, 38% - проявляют безразличие.

Поддержка Навального сильнее среди молодежи

В группах опрошенных 18-24 лет и 25-39 лет только 20% и 19% соответственно одобряют решение запретить структуры Навального. 33% и 32% в этих возрастных группах соответственно не поддерживают решение власти.

В то же время люди среднего возраста - 25-39 лет - наиболее безразлично относятся к решению признать структуры Навального экстремистскими: в этой возрастной категории такой ответ дала почти половина респондентов (46%).

Среди респондентов старшего возраста поддержка Навального ниже. Почти половина (45%) опрошенных в возрасте 55 лет и старше поддерживает решение властей. Это же мнение разделяют 32% опрошенных в группе 40-54 года.

Поддержка Навального ожидаемо выше среди респондентов, которые не поддерживают президента России. Среди тех, кто одобряет деятельность Владимира Путина, 40% поддерживают решение о признании организаций экстремистскими, 20% - не поддерживают. Среди тех, кто не одобряет деятельность главы государства, лишь 16% поддерживают это решение, 42% - не поддерживают.

Опрос проведен 24-30 июня 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского совершеннолетнего населения: 1630 человек в 137 населенных пунктах, 50 регионах. Исследование проводилось на дому респондентов методом личного интервью.

Снижение популярности Навального - результат пропагандистской кампании вокруг его ареста и разочарования в нем части сторонников, считает директор Левада-центра Денис Волков.

"Молодежь по-прежнему больше симпатизирует Навальному, - говорит эксперт. - Против него прежде всего старшее поколение, телезрители и сторонники власти".

По мнению Волкова, сторонники Навального разочарованы и подавлены в связи с разгромом ФБК. Во время опроса симпатизанты оппозиции говорили: "И чего он добился? Ничего не изменится, надежды теперь нет", цитирует социолог.

"Вот это чувство того, что ничего не поменяется, оно сильнее, чем страх, который у некоторых появился после разгрома протестного движения", - подчеркнул Волков.

Он предположил, что снижение симпатий к Навальному замедлится: "Кого могли напугать - уже напугали, кто мог разочароваться - уже разочаровался. Дальше отношение стабилизируется на какое-то время, но [Навальному и его команде] надо о себе напоминать, чтобы сохранить хотя бы тех сторонников, что есть сейчас".

Политолог Аббас Галлямов не удивляется снижению рейтингов Навального в момент поражения. По его словам, колеблющиеся россияне, которые только было начали поддерживать оппозицию, в момент контрнаступления властей отворачиваются от нее.

"Это называется "bandwagon effect", "эффект фургона с оркестром", - объясняет политолог. - Большинство избирателей ведь вполне оппортунистично, оно склонно поддерживать победителя. После того как оппозиции удастся вновь овладеть повесткой, показатели Навального вновь пойдут вверх. Надо только дождаться какого-то крупного прокола властей".