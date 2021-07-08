Убийство президента Гаити: шестеро задержанных, полиция ищет заказчиков

14 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У полицейского участка в столице Гаити Порт-о-Пренсе разразились демонстрации.

В Гаити застрелены четверо предполагаемых участников убийства президента Жовенеля Моиза, еще шестеро задержаны. Среди них, как утверждают в правительстве страны, есть американский гражданин. В Вашингтоне эту информацию не подтверждают. В Гаити полиция тем временем ищет заказчиков преступления и просит США оказать помощь в расследовании.

Глубокой ночью 7 июля неизвестные ворвались в усиленно охраняемый дом президента Гаити Жовенеля Моиза и застрелили его, при этом тяжело ранив его жену.

Власти Гаити утверждают, что за убийством стоят иностранные наемники. Супругу президента вывезли во Флориду в попытке спасти ей жизнь. Сообщается, что врачи смогли стабилизировать ее состояние.

Что известно о покушении?

В четверг исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф, делавший все заявления от имени властей с тех пор как убили президента, провел пресс-конференцию вместе с шефом полиции Леоном Шарлем.

Он рассказал, что полиции удалось застрелить четверых нападавших на президентскую резиденцию. Еще нескольких человек задержали, и теперь следователи надеются получить от них информацию о том, кто заказал и спланировал убийство.

По словам Шарля, убитые и задержанные были членами одного "подразделения коммандос", задачей которого было ликвидировать президента. Другие члены этого подразделения могут по-прежнему скрываться в стране, добавил он.

Подразделение, по словам шефа полиции, состоит из иностранных наемников.

Маттиас Пьер, министр Гаити по делам выборов, говорил, что среди задержанных был американский гражданин гаитянского происхождения. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в четверг не смог это подтвердить.

Накануне Клод Жозеф, описывая убийство, говорил, что нападавшие говорили между собой на испанском и английском.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Протестующие в Порт-о-Пренсе в четверг поджигали автомобили

Шарль также добавил, что полиция сейчас ищет организаторов преступления - тех, кто заказал и кто планировал убийство.

Что сейчас происходит в Гаити?

На улицах Порт-о-Пренса в четверг было относительно спокойно, однако в ходе локальных протестов было сожжено несколько автомобилей.

Между тем в стране складывается непростая политическая обстановка.

Клод Жозеф делал все заявления для прессы с тех пор, как убили президента, в том числе он объявил, что берет на себя президентские полномочия как действующий глава правительства.

Между тем в стране есть и другой премьер-министр, Ариэль Анри, которого назначили на этой неделе, но который пока не был приведен к присяге. В четверг на сторону Жозефа встала посланница ООН в стране Элен ла Лим, заявив, что он должен оставаться у власти, пока кризис не разрешится.

В администрации Джо Байдена в четверг заявили, что США окажут помощь в расследовании убийства президента Гаити. Какую форму может принять эта помощь, пока не вполне понятно.

Дерзкая атака

Тяжело вооруженные убийцы взяли штурмом резиденцию Моиза в столице Гаити в ночь на четверг.

На опубликованном видео с камер наблюдения слышно, как вооруженные люди в черном представляются сотрудниками агентства США по борьбе с оборотом наркотиков и велят всем лечь на пол.

Моиз умер на месте. В его теле обнаружено 12 пулевых ранений.

Преступники обыскали спальню и кабинет президента.

Дети президента после его убийства были доставлены в безопасное место, заявил Жозеф в среду.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Не вполне понятно, как у нападавших получилось проникнуть в дом Мойзе

Акции протеста разного масштаба последние три года происходили в городах Гаити чуть ли не ежедневно.

В феврале 2020 года на улицах Порт-о-Пренса появились баррикады, а полицейские, требовавшие улучшения условий службы, атаковали армейский штаб.