Коронавирус: Франция возвращается к ночной жизни; редкий побочный эффект от вакцин Moderna и Pfizer поражает сердца молодых мужчин

час назад

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Во Франции открываются ночные клубы, британским путешественникам грозят шестичасовые очереди на паспортном контроле, а некоторые вакцины могут вызывать осложнение на сердце, особенно у молодых мужчин. Главное о коронавирусе на сегодня.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии приближается к 186 миллионам, число умерших, в четверг превысившее четыре миллиона, выросло за сутки еще почти на 15 тысяч.

Вакцинировано в мире около 3,4 млрд человек.

Франция возвращается к ночной жизни

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В ночь на субботу во Франции после почти 18 месяцев перерыва возобновят работу ночные клубы, хотя и не все.

Заполняемость заведений ограничена 75%, маски рекомендуются, но не обязательны, а для того, чтобы войти в клуб, гостям нужно будет показать справку о вакцинации, либо о недавнем отрицательном ПЦР-тесте.

Карантин, как и во всем мире, сильно ударил по французской индустрии развлечений. По информации федерации владельцев ночных заведений, около 400 из них за последние месяцы были вынуждены закрыться полностью либо влезли в долги.

"Мы сохраняем бдительность, и естественно, если все пойдет плохо и нужно будет сдать назад, мы так и сделаем," - заявил министр здравоохранения Оливье Веран в беседе с агентством Франс пресс.

Во Франции активно распространяется вариант "Дельта". Сейчас он составляет почти половину новых случаев, но скоро этот показатель увеличится, и к выходным "Дельта" скорее всего будет превалирующим во Франции штаммом.

Тем не менее власти уверенно возвращают страну к нормальной жизни. В пятницу в Париже прошла репетиция ежегодного военного парада ко Дню взятия Бастилии, который отмечается 14 июля. В прошлом году парад отменили, однако в нынешнем он пройдет, хоть и с ограничениями.

Шесть часов в очереди как расплата за отпуск

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Большинство курортных направлений пока остаются в "желтом" списке британских властей: по возвращении домой туристам придется проходить карантин

Путешественники, возвращающиеся в Англию из-за рубежа после отмены ограничений 19 июля, могут столкнуться с повышенным временем ожидания на паспортном контроле, предупредил профсоюз работников британской миграционной службы.

19 июля будут значительно ослаблены ограничительные меры для путешественников, и власти Британии ожидают, что граждане массово полетят в отпуск. В частности британцам, полностью привитым двумя уколами вакцины, не нужно будет проходить десятидневный карантин по возвращении из стран "желтого" списка - то есть большинства туристических направлений на данный момент.

В частности, предупредили в профсоюзе, некоторым возвращающимся придется стоять в очереди в аэропортах до шести часов. В профильных ведомствах и авиакомпаниях работают над приложением, которое позволило бы проверять все необходимые документы пассажиров без физических очередей, но пока оно не готово.

Похожие предупреждения звучали перед частичной отменой карантина в мае, когда был разрешен выезд за границу без уважительной причины, однако шестичасовых очередей в аэропортах не появилось.

На этот раз очереди точно вырастут из-за необходимости проверять не только паспорта въезжающих, но и документы, связанные с карантином и тестами на вирус, рассказала Би-би-си сотрудница миграционной службы Люси Мортон. Если раньше на проверку документов одного человека уходило около четырех минут, то теперь - 12, говорит она.

Между тем группа британских компаний, в том числе British Airways, Ryanair и объединение аэропортов Манчестера подали судебный иск в отношении правительства. Бизнесмены считают, что критерии, по которым власти оценивают вирусную опасность в разных странах, недостаточно прозрачны.

"Британские потребители должны понимать, как принимаются решения, чтобы уверенно планировать свои путешествия, и именно поэтому мы просим правительство раскрыть данные и соображения, на основе которых принимаются эти решения", - говорится в заявлении глав компаний.

Вакцина и сердца мужчин

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Редкий побочный эффект от вакцин Pfizer и Moderna может приводить к осложнениям на сердце, предупреждает Европейское агентство лекарственных средств. Пока были замечены эффекты двух видов - у части получивших вакцины начался миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы, у другой части - перикардит, то есть воспалительное поражение серозной оболочки сердца.

Это крайне редкий побочный эффект, оговариваются в агентстве, однако по имеющимяя данным чаще он проявляется у молодых мужчин. Из 177 млн человек, получивших вакцину Pfizer-BioNTech - миокардит развился у 145 человек, перикардит - у 138.

На 20 млн привившихся препаратом Moderna зарегистрировано по 19 случаев того и другого побочного эффекта.

"Сообщения об этих эффектах крайне редки, и как правило они проявляются не очень сильно - пациент достаточно быстро восстанавливается после стандартного лечения и отдыха", - говорится в заявлении агентства.

Проявляются эти симптомы как правило в течение 14 дней после получения второй дозы вакцины.

Готова ли Япония к Олимпиаде?

Власти Японии, в столице которой накануне было введено чрезвычайное положение, готовятся принять Олимпиаду 2020 года. За год переносов, несмотря на всё новые ограничения, намерение организаторов провести эти игры только укрепилось.

В четверг было объявлено, что Олимпиада пройдет без зрителей из-за эпидемиологической обстановки.

Заражаемость в Японии сегодня растет. Седьмого июля было зафиксировано 2182 новых случая, на 524 больше, чем днем раньше. Однако нынешние цифры гораздо ниже, чем в мае - тогда заражалось около 7000 человек в день.

Чтобы считать Игры безопасными, говорят эксперты, нужно, чтобы число ежедневных новых заражений в Токио было ниже ста. По данным на четверг этот показатель достиг 896, а среднее число за последнюю неделю - 600.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Американский пловец Майкл Эндрю говорит, что не будет вакцинироваться

Тем временем недавний общенациональный опрос общественного мнения, проведенный газетой Asahi Shimbun, показал, что более 80% японцев хотели бы отмены или переноса Игр. Три четверти опрошенных заявили, что их не убеждают заверения премьер-министра о том, что проведение Олимпиады безопасно.

В пятницу масла в огонь подлил американский пловец Майкл Эндрю, которого считают одним из фаворитов Игр. 22-летний спортсмен заявил, что поедет в Токио, не вакцинируясь. По его словам, он не делал себе прививку и не собирается.