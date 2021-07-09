Убийство президента Гаити: правительство просит США прислать армию для охраны объектов инфраструктуры

54 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После убийства президента Жовенеля Моиза в столице Гаити начались беспорядки.

Правительство Гаити запросило у США военной помощи для охраны ключевых объектов инфраструктуры, заявил в пятницу министр по делам выборов островного государства Матиас Пьер.

Президент Гаити был убит в ночь на среду в своей резиденции. На теле 53-летнего Моиза насчитали 12 огнестрельных ранений.

США пока не отреагировали на просьбу гаитянского правительства. Ранее они согласились оказывать правительству Гаити помощь в расследовании убийства.

В пятницу в Белом доме заявили, что на Гаити вскоре отправятся несколько высокопоставленных федеральных следователей. Гаитянская полиция заявляет, что среди наемников, участвовавших в убийстве, двое обладателей американского гражданства.

Посол Гаити в США, как стало известно в четверг, после убийства президента потребовал введения санкций против его организаторов.

"Мы просим у администрации Байдена ввести санкции в рамках Глобального акта Магнитского в отношении всех, кто как-то способствовал убийству президента", - говорится в письме посла Эдмона Бакши главе Госдепартамента Энтони Блинкену.

Что известно о наемниках?

Предполагаемых участников убийства президента в пятницу показали по местному телевидению.

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Одновременно глава полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас подтвердил, что среди людей, убивших президента Моиза, были бывшие колумбийские военнослужащие.

Колумбийские спецслужбы тотследили перемещения двоих из нападавших, а американские СМИ узнали, что известно о задержанных, которых называют гражданами США.

По словам Варгаса, колумбийским властям известно, как перед убийством передвигались нападавшие.

Генерал подтвердил, что шестеро из нападавших, двое из которых уже убиты, в прошлом служили в колумбийской армии. Они ушли в запас в период между 2018 и 2020 годами, добавил Варгас.

По версии гаитянской полиции, колумбийцами были 26 из 28 напавших на резиденцию. 17 из этих 28 человек были задержаны - шестеро в доме, который они использовали как базу, еще 11 - после того, как они проникли на территорию посольства Тайваня, скрываясь от правоохранителей.

Еще шестеро подозреваемых находятся в розыске. Полиция ищет заказчиков убийства, о мотивах нападавших ничего не сообщается.

Госдепартамент США в пятницу признал, что в Гаити были задержаны американские граждане, однако подробностей его представитель раскрывать не стала.

Американские и канадские СМИ, впрочем, сообщают, что один из задержанных, 35-летний Джеймс Солаж, жил во Флориде и раньше работал охранником в канадском посольстве в Гаити.

Второго задержанного, тоже жителя Флориды, зовут Джозеф Винсент, рассказал корреспонденту газеты Le Nouvelliste следственный судья Клеман Ноэль. Он утверждает, что мужчины работали переводчиками у наемников. Работу по его словам они нашли в интернете.

"Их миссией был захват президента Моиза, а не убийство", - сказал источник газеты.

Паспорта и оружие

"Иностранцы приехали в нашу страну, чтобы убить президента", - заявил на пресс-конференции в пятницу шеф полиции Гаити Леон Шарль. Позади него на полу в ряд сидели задержанные подозреваемые. Пресс-конференция транслировалась по телевидению.

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Полицейские в масках показали колумбийские паспорта, изъятые у нападавших. Также было продемонстрировано оружие - винтовки, дробовики, мачете и кувалды.

У подозреваемых, помимо прочего, изъяли доллары США, личную чековую книжку президента и сервер с видеозаписями из его резиденции, пишет газета Le Nouvelliste.

По информации колумбийской газеты El Tiempo, в редакцию которой попали конфиденциальные документы с именами подозреваемых, четверо из них в начале июня прилетели из Колумбии в соседнюю с Гаити Доминиканскую республику. Оттуда они пересекли границу.

Газета пишет, что колумбийские спецслужбы обнаружили в соцсетях подозреваемых фотографии с популярного у туристов курорта в Доминикане.