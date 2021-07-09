Дайджест: Байден защищает вывод войск из Афганистана; ученые проверили версии появления коронавируса

7 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пост афганской армии в Кабуле

Президент США Джо Байден выступил в защиту своего решения вывести американские войска из Афганистана, несмотря на значительные успехи радикального исламистского движения "Талибан" (признано в России экстремистским и запрещено), которое в последние недели занимает все новые позиции и заставляет афганских военных разоружаться и бежать.

Байден сообщил, что американская военная операция в Афганистане будет завершена 31 августа. По словам президента, военные уже давно выполнили изначальную задачу вторжения: уничтожить террористическую группу "Аль-Каида" (также признана в России экстремистской и запрещена), виновную в нападении на США 11 сентября 2001 года, и предотвратить подобные атаки в будущем.

Глава Белого дома подчеркнул, что миссию американских военных нельзя считать завершенной, но при этом заявил: "Мы решили эти задачи, именно поэтому мы туда приходили. Нашей задачей в Афганистане не было строительство государства. Только афганский народ имеет право и ответственность определять свое будущее и решать, как управлять своей страной".

Последние опросы общественного мнения показывают, что большинство населения США выступает за вывод войск из Афганистана. Эта война стала самым долгим военным конфликтом с участием США в истории: американская армия действует там уже около 20 лет.

При этом Байден отверг утверждения, что после отвода западных войск победа "Талибана" неизбежна, заявив, что у исламистов есть только около 75 тыс. вооруженных сторонников, в то время как в составе сил безопасности Афганистана - 300 тыс. человек.

Хотя в России "Талибан" признан террористической организацией, в четверг в Москве состоялись очередные переговоры представителей "Политического офиса Движения талибов" со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. Как сообщает МИД России, талибы заверили, что не намерены нарушать границы центральноазиатских государств и гарантировали безопасность дипломатических миссий в Афганистане.

Недавно наш корреспондент Ольга Ившина рассказывала о том, что сейчас происходит в Афганистане и как ситуация может развиваться после вывода подразделений НАТО.

Заявления Байдена об Афганистане также активно комментирует мировая пресса, подробнее об этом - в разделе "Что говорят, что пишут".

Как появился Covid-19?

Международная группа ученых опубликовала результаты исследования двух основных версий происхождения Covid-19 - инфекции, унесшей уже более 4 млн жизней: прямая передача вируса человеку от животного и утечка из лаборатории Института вирусологии в Ухане, сотрудники которого якобы занимались созданием смертельно опасного вируса методами генной инженерии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Медики около центра в Ухане, где работала делегация ВОЗ, выяснявшая причины возникновения вируса

Их выводы изложены в опубликованном черновике научной статьи "Происхождение Sars-Cov-2: критический обзор", ее авторами стали два десятка исследователей из Великобритании, Китая, США и других стран под руководством одного из самых авторитетных вирусологов мира, профессора Эдварда Холмса.

Ученые сравнивают Sars-Cov-2 с четырьмя другими, хорошо изученными представителями "коронованного" семейства, вызывающими у людей обычную сезонную простуду. Все эти вирусы очевидно имеют животное происхождение, однако откуда именно они взялись и при каких обстоятельствах преодолели межвидовой барьер (то есть стали заразными для человека), до конца не выяснено.

Еще один важный аргумент в пользу лабораторной утечки - то, что за год с лишним так и не было найдено животное с достаточно похожим вирусом, который в теории мог бы передаться человеку. Однако авторы работы отмечают, что ученые смогли протестировать далеко не все виды животных с уханьского рынка. В частности не удалось изучить анализы енотовидных собак, хотя доподлинно известно, что они способны переносить новый коронавирус и продавались на рынке.

Авторы также напоминают, что науке до сих пор не удалось установить источник вирусов Эбола, гепатита С, полиомиелита и многих других возбудителей, а на поиск животного, ставшего источником "атипичной пневмонии" SARS в 2022 году, ушло более 10 лет.

Кроме того, нет абсолютно никаких данных, свидетельствующих, что до начала пандемии в WIV вообще работали с вирусами, родственными Sars-Cov-2. А в марте 2020 года всех сотрудников лаборатории, из которой теоретически могла произойти утечка, проверили на наличие антител к вирусу - и все они оказались отрицательными.

Другие новости о коронавирусе:

Согласно распоряжению властей Японии, большая часть соревнований на Летних Олимпийских играх в Токио пройдет без зрителей. На фоне резкого роста заболеваемости в столице страны введено чрезвычайное положение, поэтому расположенные там спортивные площадки будут пустыми. При этом стадионы в префектурах Фукусима, Мияги и Сидзуока смогут принимать до 10 тыс. зрителей и заполнять не более половины мест на трибунах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству добиться коллективного иммунитета среди жителей страны на уровне 80-90%. Мы попытались выяснить, что могут означать такие показатели и возможно ли их достичь.

Россия возобновляет туристические полеты на курорты Египта, прекращенные в 2015 году после крушения самолета "Когалымавиа" над Синайским полуостровом. Ранее Москва также открыла перелеты в Турцию - еще одну страну, популярную среди российских туристов - власти объяснили это улучшением эпидемиологической ситуации.

Сад Букингемского дворца открывается для публики

Впервые в истории открывается для публики сад Букингемского дворца, лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Пикник с видом на Букингемский дворец

Обладатели билетов стоимостью 16,5 фунтов смогут не только осмотреть огромный сад с озером, но и принести с собой еду, чтобы перекусить с видом на королевскую резиденцию. Ранее туристы могли посетить парадные помещения Букингемского дворца и пройти с экскурсоводом только по некоторым аллеям сада. Сам дворец в этом году останется закрытым для экскурсий из-за пандемии коронавируса.

Олимпийский огонь прибыл в Токио

Перед открытием Олимпиады, которое состоится 23 июля, в префектуру Токио прибыл Олимпийский огонь.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эстафета олимпийского огня в Токио

Теперь состоится эстафета огня по 62 районам столичной префектуры, она начинается на стадионе "Комадзава Олимпик", построенном к Олимпийским играм 1964 года.

Убийство президента Гаити: задержаны граждане Колумбии и США

В четверг власти Гаити заявили, что им удалось арестовать большинство иностранных наемников, осуществивших убийство президента страны Жовенеля Моиза. Глава полиции Луи Шарль заявил, что на резиденцию главы государства напала группа из 28 человек: 26 граждан Колумбии и двое американцев гаитянского происхождения. По-прежнему идет поиск восьми подозреваемых, задержаны 17 человек, в том числе граждане США.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Власти продемонстрировали изъятое у нападавших оружие и привели задержанных на пресс-конференцию

Задержанных привели на пресс-конференцию - их показали журналистам закованными в наручники. Власти также предъявили конфискованное у нападавших оружие, иностранные паспорта, рации и различные инструменты.

Мы рассказываем о том, что известно о покушении.

...а также описываем ситуацию в Гаити и приводим некоторые версии убийства президента.

США угрожают самостоятельно разобраться с российскими хакерами

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что если Москва не способна решить проблему российских хакеров, осуществляющих нападения на США, американские власти готовы предпринять собственные меры.

Она сказала об этом вскоре после двух новых нападений на американские компании - предполагается, что первое из них осуществила связанная с Россией хакерская группа REvil: злоумышленники напали на серверы компании Kaseya, пострадало множество организаций в США и по всему миру.

Вторая кибератака была направлена на IT-фирму Synnex, услугами которой в числе прочего пользуется Национальный комитет Республиканской партии США. Американские журналисты сообщали со ссылкой на источники, что за этим нападением может стоять хакерская группа "ATP 29", также известная как "Cozy Bear" - СМИ писали, что она является частью российских спецслужб.

Череда арестов членов Pussy Riot

За последние несколько недель многие участники российской группы Pussy Riot не выходят из-под стражи. Как только заканчивается срок одного административного ареста, их задерживают и по обвинениям, которые правозащитники считают надуманными, снова отправляют за решетку.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Участницу Pussy Riot Марию Алехину второй раз подряд арестовывают на 15 суток по статье о неповиновении полиции. Сама она с конца января находится под домашним арестом по "санитарному делу"

Наши корреспонденты Анна Пушкарская и Амалия Затари рассказывают о том, почему это происходит и чего на самом деле могут добиваться власти.

Разгром независимых СМИ в Беларуси продолжается

В четверг власти Беларуси провели обыски в редакции старейшей газеты страны "Наша Нива", сайт издания заблокирован, задержаны несколько ее сотрудников, в том числе главный редактор.

Автор фото, Getty Images

Сообщается, что задержанных могут обвинить по статье уголовного кодекса об организации массовых беспорядков. Кроме "Нашей Нивы", обыски и задержания проходят в еще нескольких редакциях независимых СМИ в различных регионах Беларуси.

Недавно наши корреспонденты Алина Исаченко и Андрей Козенко рассказывали о том, как власти Беларуси уничтожают крупнейший новостной сайт страны Tut.by - на территории страны он заблокирован, его руководители арестованы.

Евро-2020. Англия радуется победе, но все не так радужно

Главным событием в Англии продолжает оставаться победа национальной сборной в полуфинальном матче с датчанами и первый в истории выход в финал чемпионата Европы по футболу.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Впервые за 55 лет Англия вышла в финал крупного футбольного чемпионата, обыграв сборную Дании в полуфинале ЧЕ-2020. Матч проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне. Болельщики по всей стране ликовали до поздней ночи. В самом центре Лондона на улице Пиккадилли они даже перекрыли движение, но водители отнеслись к этому с пониманием. Англичане - родоначальники футбола, и выхода в финал нация ждала много десятилетий.

Посмотрите, как жители Лондона отмечали этот успех сразу после матча.

Впрочем, радость победы оказалась несколько омрачена сразу несколькими скандалами. Во-первых, УЕФА начало расследование по поводу инцидента, когда один из зрителей на "Уэмбли" начал светить лазерной указкой на датского вратаря перед пенальти. А во-вторых, во многих странах мира, в том числе в России, разгорелись ожесточенные споры, был ли этот пенальти назначен справедливо - или нападающий англичан Рахим Стерлинг упал в штрафной сам. О дискуссиях вокруг полуфинала рассказывает наш корреспондент Анастасия Успенская.

Тем временем в России, которая выступила на Евро-2020 намного менее успешно, чем Англия, и из своей группы не вышла, решили уволить тренера национальной сборной Станислава Черчесова. Он занимал эту должность с 2016 года.

Ситуация в Афганистане - больше не проблема США?

Последние заявления Байдена о выводе войск из Афганистана стали продолжением его позиции на посту вице-президента США, а до этого сенатора, пишет дипломатический корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет. Вот ее анализ.

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"Байден всеми силами хотел подчеркнуть, что поддержка Афганистана будет продолжена, но даже больший акцент он сделал на том, что афганские политики и силы безопасности вполне способны сами предотвратить захват власти талибами. "Сделают ли они это?" - спросил президент. Именно этим вопросом постоянно задаются афганцы, пока в Кабуле царит хаос и розни, а "Талибан" не прекращает драматическое наступление в регионах.

Как президент, известный обыкновением внимательно изучать все возможные сценарии, он четко заявил: крайне маловероятно, что в Афганистане появится правительство национального единства. И США не могут - или даже не должны - предпринимать существенных действий в случае падения Кабула. Эту задачу обязаны решать сами афганцы и соседние с ними страны."

Падение правительства Афганистана - вполне вероятно

Британский генерал Ник Картер, который возглавляет генеральный штаб Великобритании и командует сухопутными войсками, описал последние новости из Афганистана как "довольно мрачные" и заявил, что падение правительства в Кабуле без поддержки иностранных войск представляется "вполне вероятным". Его цитирует агентство Рейтер.

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По словам Картера, в стране может повториться гражданская война 1990-х, когда "появляется культура полевых командиров и некоторые важные институты, такие как силы безопасности, разделяются по этническим или племенным принципам". "Если это произойдет, то я думаю, что "Талибан" будет контролировать часть страны", - считает глава британского генштаба.

Сомнения в действенности афганской армии

Американское издание Poltico не разделяет оптимизм Байдена в отношении афганской армии и отмечает, что "несмотря на 82 млрд долларов, вложенные в нее за последние 20 лет, она остается ненадежной организацией".

"Некоторые подразделения упорно сражались, но другие, будучи изъеденными коррупцией, поддались и подписали с "Талибаном" мирные соглашения, - пишет Poltico. - Только на этой неделе талибы похвастались десятками тяжелых артиллерийских орудий, тактическими машинами и грузовиками, захваченными на покинутой базе афганской армии в провинции Вардак".

Издание отмечает, что администрация Байдена подвергается жесткой критике за решение вывести войска из Афганистана, которое может иметь печальные последствия для региональной безопасности, женского населения страны и местных жителей, помогавших американским военным.

"Заявление Байдена сделано в политически трудный момент для администрации, которая пытается ответить на плохие заголовки о выводе войск. Но его речь звучит и на фоне потенциально крайне опасной ситуации в Афганистане, когда "Талибан" продолжает быстро наступать по всей стране", - заключает Poltico.

Послушайте также наш подкаст о ситуации в Афганистане.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, И почему многие сравнивают происходящее с выводом советских войск в 1989 году.

После того, как московский суд признал структуры оппозиционера Алексея Навального экстремистскими, по всей стране были закрыты 39 его штабов. Некоторым их сотрудникам пришлось эмигрировать, против некоторых возбуждены уголовные дела, а кто-то пытается участвовать в выборах, но уже без бренда Навального.

Автор фото, Polina Arkatova

Наш корреспондент Наталия Зотова рассказывает о разной судьбе людей, работавших в штабах Навального.

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