"Мы все испортили". Что известно о стрельбе холостыми в детском лагере в Новосибирской области

55 минут назад

Автор фото, youtube.com/Вести Новосибирск

В Новосибирской области подростки с автоматами ворвались в детский лагерь и начали стрелять в воздух, напугав находившихся там детей и взрослых. Оказалось, что это были воспитанники военно-патриотического клуба, которые хотели провести в лагере мероприятие.

Как сообщили в местном управлении Следственного комитета России (СКР), инцидент произошел 5 июля в селе Корнилово Болотнинского района области. Около 50 детей вместе со специалистами районного молодежного центра отправились туда в полевой палаточный лагерь на двое суток.

По предварительной информации, вечером в понедельник, когда большинство приехавших в лагерь детей пошли на речку, "со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрельбу в воздух". "Дети и взрослые, находившиеся в лагере, были напуганы", - говорится в сообщении СК.

Ведомство проводит проверку по статье о хулиганстве с применением оружия (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ). Свою проверку также начала прокуратура региона.

Канал "Вести. Новосибирск" (относится к холдингу ВГТРК) в своих сюжетах сообщает, что большинство детей в момент стрельбы находились у реки и занимались очисткой береговой линии, однако в лагере оставались как минимум шесть человек, в том числе сотрудники центра и дети.

Очевидцы рассказывают, что подростков с оружием было четверо, а увидевшие их дети подумали, что на лагерь совершено нападение.

"Ворвались четверо подростков и начали стрелять в воздух из списанных ружей и кричать, что лагерь захвачен, - цитирует одного из очевидцев паблик "Инцидент.Новосибирск". - Выстрелов было много, в лагере оставались несколько детей, которые следили за костром. Специалисты услышали выстрелы, у всех началась паника, у детей - истерика. Думали, что произошла ситуация, как в Казани".

Как сообщает "Вести. Новосибирск", ворвавшимися в лагерь оказались воспитанники военно-патриотического клуба "Юный армеец", которые вместе со своим руководителем Сергеем Космовским приехали в лагерь провести занятия, никого об этом не предупредив.

Космовский рассказал "Вестям", что его воспитанники использовали охолощенное оружие - несколько автоматов Калашникова разного калибра и РПК (ручной пулемет Калашникова). Кроме того, они применяли дымовые шашки.

Как объяснил Космовский, таким "эффектным" появлением они хотели начать занятие для детей, на котором рассказали бы как разобрать-собрать автомат и о службе в армии.

"Он не ожидал, что такое появление произведет на людей такое впечатление. Как он рассказал, находящиеся в лагере взрослые на него набросились и чуть не совершили самосуд", - говорится в сюжете "Вестей".

"Я глубоко извиняюсь перед родителями, что в конец такой смены военно-патриотической мы, к сожалению, все испортили", - сказал сам Космовский.

"Тайга. Инфо" пишет, что в администрации молодежного центра пытались "замять" ситуацию, а детей на собрании якобы попросили не рассказывать о произошедшем родителям.