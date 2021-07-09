Авиакатастрофа в Швеции: погибли восемь спортсменов-парашютистов и пилот

45 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Все находившиеся на борту восемь парашютистов и пилот погибли

Легкий винтовой самолет DHC-2 Beaver, арендованный клубом любителей парашютного спорта, потерпел катастрофу при взлете в аэропорту Эребру примерно в 160 км западнее Стокгольма.

Это случилось в четверг в 19:20 по местному времени.

"Все люди на борту разбившегося самолета погибли", - сообщила на своем сайте шведская полиция.

Представитель спасательной службы Эмиль Густафссон сказал, что самолет рухнул в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы, затем его обломки загорелись.

В роковой полет отправились восемь скайдайверов - парашютистов, выполняющих затяжные прыжки с акробатическими номерами в свободном падении - и пилот.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выразил соболезнования их родным и близким. "С глубокой скорбью и печалью узнал трагическую новость об авиакатастрофе в Эребру. В это тяжелое время я мысленно с погибшими, их семьями и любимыми", - написал он в "Твиттере".