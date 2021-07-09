Гигантские панды больше не вымирают. Это признала даже их родина Китай
Гигантские (большие) панды отныне не считаются находящимися под угрозой исчезновения, но все еще уязвимы как вид, объявили власти Китая.
Статус был понижен с "угрожаемого" до "уязвимого" после того, как численность панд на воле возросла до 1800 особей.
Международный союз защиты природы со штаб-квартирой в Швейцарии сделал это еще в 2016 году, но Китай тогда счел решение преждевременным.
Переквалификация "отражает улучшение жизненных условий панд и усилия Китая, направленные на сохранение их среды обитания", - сказал на пресс-конференции глава департамента охраны природы министерства экологии Китая Цуй Шухун.
"Это итог многолетнего упорного труда. Молодцы!" - написал один китайский пользователь на платформе микроблогов Weibo.
Любимцы человечества
Гигантские панды популярны в мире благодаря милой внешности, напоминающей детскую игрушку.
Их называют еще бамбуковыми медведями, но в отличие от остальных медведей они имеют довольно длинный хвост. Китайское название больших панд буквально переводится как "медведь-кошка".
Большие панды живут до 20 лет. Рост самцов достигает 180 см, а вес 160 кг.
Это малоподвижные животные, которые спят по 12 часов в сутки, а остальное время, прежде всего в утренние часы, заняты поеданием зеленых побегов бамбука, являющегося их основной пищей, хотя иногда они ловят мелких зверьков.
В день взрослой панде требуется до 30 кг бамбука. Главным направлением усилий Китая по их сохранению было увеличение площади бамбуковых лесов.
Дополнительную проблему создает то, что они редко занимаются сексом, а при малейшем отклонении от привычных им условий вообще от него отказываются. Чтобы возбудить панд, китайцы пробовали даже показывать им порновидео с участием людей.
Самка панды рожает не больше двух детенышей. Они весят всего 150 граммов и совершенно беспомощны.
На вид большие панды - воплощение кротости. Однако они имеют мощные клыки и острые когти и делаются агрессивными, если к ним приблизиться.
Панда-парк - одна из главных достопримечательностей Китая
Свыше ста больших панд живут в созданном в 1987 году заповеднике Волун вблизи столицы провинции Сычуань города Чэнду. Сто гектаров территории почти целиком покрыты бамбуковыми зарослями.
Наряду с Запретным городом в Пекине и Великой стеной он является одной из главных туристических достопримечательностей страны. До пандемии его ежегодно посещали около 200 тысяч человек.
Заранее записавшись в очередь и за дополнительную немалую плату там можно подержать детеныша панды на руках.
В 2014 году был запущен проект Pandapia, позволяющий наблюдать за их ростом и развитием в интернете.
Кроме знаменитых черно-белых большеглазых панд, существуют малые или красные панды, более многочисленные.
"Панда-дипломатия"
Большие панды не живут в мире нигде, кроме Китая, и считаются там национальным достоянием и символом.
С 1957 года существует практика отправки панд, обычно парами, в иностранные зоопарки за плату 250 тысяч долларов за особь или в качестве дипломатических подарков дружественным странам.
"Следите за большой пандой, и вы узнаете направление внешней политики Китая", - написала однажды британская газета Financial Times.
В китайской культуре панда считается олицетворением спокойной уверенности и миролюбия, так что подарки имеют дополнительный политический подтекст.
В VII веке императрица У Цзэтянь впервые подарила пару панд японскому императору.
В современную эпоху первым получил панд Советский Союз.
Во время визита в Россию в июне 2019 года Си Цзиньпин также подарил Московскому зоопарку двух панд.
Во время прорывного визита Ричарда Никсона в Пекин в 1972 году Чжоу Эньлай на банкете показал супруге президента пачку сигарет "Панда" и спросил, понравится ли ей такой подарок. Она ответила, что не курит, тогда китайский премьер объяснил, что имел в виду живых панд.
С самки панды Чи-Чи, жившей в Лондонском зоопарке, была нарисована эмблема Всемирного фонда дикой природы.
При этом все живущие за границей панды остаются собственностью КНР, и китайские специалисты контролируют, как с ними обращаются. За преждевременную гибель панды придется уплатить штраф в миллион долларов, а родившиеся детеныши должны быть переданы Китаю.
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