Гигантские панды больше не вымирают. Это признала даже их родина Китай

7 минут назад

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Гигантские (большие) панды отныне не считаются находящимися под угрозой исчезновения, но все еще уязвимы как вид, объявили власти Китая.

Статус был понижен с "угрожаемого" до "уязвимого" после того, как численность панд на воле возросла до 1800 особей.

Международный союз защиты природы со штаб-квартирой в Швейцарии сделал это еще в 2016 году, но Китай тогда счел решение преждевременным.

Переквалификация "отражает улучшение жизненных условий панд и усилия Китая, направленные на сохранение их среды обитания", - сказал на пресс-конференции глава департамента охраны природы министерства экологии Китая Цуй Шухун.

"Это итог многолетнего упорного труда. Молодцы!" - написал один китайский пользователь на платформе микроблогов Weibo.

Любимцы человечества

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Усилия Китая по сохранению среды обитания панд помогли вывести их из-под угрозы исчезновения

Гигантские панды популярны в мире благодаря милой внешности, напоминающей детскую игрушку.

Их называют еще бамбуковыми медведями, но в отличие от остальных медведей они имеют довольно длинный хвост. Китайское название больших панд буквально переводится как "медведь-кошка".

Большие панды живут до 20 лет. Рост самцов достигает 180 см, а вес 160 кг.

Это малоподвижные животные, которые спят по 12 часов в сутки, а остальное время, прежде всего в утренние часы, заняты поеданием зеленых побегов бамбука, являющегося их основной пищей, хотя иногда они ловят мелких зверьков.

В день взрослой панде требуется до 30 кг бамбука. Главным направлением усилий Китая по их сохранению было увеличение площади бамбуковых лесов.

Дополнительную проблему создает то, что они редко занимаются сексом, а при малейшем отклонении от привычных им условий вообще от него отказываются. Чтобы возбудить панд, китайцы пробовали даже показывать им порновидео с участием людей.

Самка панды рожает не больше двух детенышей. Они весят всего 150 граммов и совершенно беспомощны.

На вид большие панды - воплощение кротости. Однако они имеют мощные клыки и острые когти и делаются агрессивными, если к ним приблизиться.

Панда-парк - одна из главных достопримечательностей Китая

Свыше ста больших панд живут в созданном в 1987 году заповеднике Волун вблизи столицы провинции Сычуань города Чэнду. Сто гектаров территории почти целиком покрыты бамбуковыми зарослями.

Наряду с Запретным городом в Пекине и Великой стеной он является одной из главных туристических достопримечательностей страны. До пандемии его ежегодно посещали около 200 тысяч человек.

Заранее записавшись в очередь и за дополнительную немалую плату там можно подержать детеныша панды на руках.

В 2014 году был запущен проект Pandapia, позволяющий наблюдать за их ростом и развитием в интернете.

Кроме знаменитых черно-белых большеглазых панд, существуют малые или красные панды, более многочисленные.

"Панда-дипломатия"

Большие панды не живут в мире нигде, кроме Китая, и считаются там национальным достоянием и символом.

С 1957 года существует практика отправки панд, обычно парами, в иностранные зоопарки за плату 250 тысяч долларов за особь или в качестве дипломатических подарков дружественным странам.

"Следите за большой пандой, и вы узнаете направление внешней политики Китая", - написала однажды британская газета Financial Times.

В китайской культуре панда считается олицетворением спокойной уверенности и миролюбия, так что подарки имеют дополнительный политический подтекст.

В VII веке императрица У Цзэтянь впервые подарила пару панд японскому императору.

В современную эпоху первым получил панд Советский Союз.

Во время визита в Россию в июне 2019 года Си Цзиньпин также подарил Московскому зоопарку двух панд.

Во время прорывного визита Ричарда Никсона в Пекин в 1972 году Чжоу Эньлай на банкете показал супруге президента пачку сигарет "Панда" и спросил, понравится ли ей такой подарок. Она ответила, что не курит, тогда китайский премьер объяснил, что имел в виду живых панд.

С самки панды Чи-Чи, жившей в Лондонском зоопарке, была нарисована эмблема Всемирного фонда дикой природы.