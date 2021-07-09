Бывший полицейский Уэйн Казинс признался в убийстве Сары Эверард

38 минут назад

Подпись к фото, Тело Сары Эверард было обнаружено спрятанным в лесу

Бывший сотрудник лондонской полиции Уэйн Казинс признался в убийстве Сары Эверард.

Молодая женщина пропала 3 марта, когда возвращалась домой от подруги в районе Клэпхэм на юге столицы.

Бойфренд Сары на следующий день заявил в полицию о ее исчезновении, а через неделю тело женщины было обнаружено в лесу, в графстве Кент неподалеку от Ашфорда.

Ранее 48-летний констебль Уэйн Казинс уже признал свою вину в похищении и изнасиловании Сары Эверард и взял на себя ответственность за ее гибель, но не признавался в убийстве.

Как выяснилось в ходе следствия, за несколько дней до убийства Казинс взял на прокат автомобиль Воксхолл Астра и приобрел моток изоленты.

3 марта, около 9 вечера, Сара Эверард возвращалась домой от подруги и говорила по телефону с бойфрендом.

Автор фото, KentOnline Подпись к фото, Суд над Уэйном Казинсом проходит в центральном уголовном суде Олд-Бейли

Видеокамера на проезжавшей мимо полицейской машине в 21:32 зарегистрировала Сару, в одиночестве идущую по улице.

Через три минуты другая видеокамера, уже на автобусе, зафиксировала момент, когда Сару перехватил Казинс. Их фигуры видны возле арендованной машины, которая припаркована на тротуаре с включенной аварийной световой сигнализацией.

Похитив Сару, Казинс выехал из Лондона и около часу ночи приехал в район Тилманстоун вблизи городка Дил.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После исчезновения Сары Эверард плакаты с ее фотографиями появились во многих районах Лондона

Следователи проследили весь путь его автомобиля с помощью камер наружного наблюдения и через фирму, сдавшую машину в аренду, и вычислили, что водителем был находившийся на службе полицейский.

Казинс не скрывал своих личных данных и воспользовался своей кредитной картой, когда брал машину в аренду и возвращал ее на следующее утро.

В последующие дни, как выяснило следствие, Казинс заявил на работе, что страдает от стресса и больше не хочет брать в руки оружие.