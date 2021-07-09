Бывший полицейский Уэйн Казинс признался в убийстве Сары Эверард
Бывший сотрудник лондонской полиции Уэйн Казинс признался в убийстве Сары Эверард.
Молодая женщина пропала 3 марта, когда возвращалась домой от подруги в районе Клэпхэм на юге столицы.
Бойфренд Сары на следующий день заявил в полицию о ее исчезновении, а через неделю тело женщины было обнаружено в лесу, в графстве Кент неподалеку от Ашфорда.
Ранее 48-летний констебль Уэйн Казинс уже признал свою вину в похищении и изнасиловании Сары Эверард и взял на себя ответственность за ее гибель, но не признавался в убийстве.
Как выяснилось в ходе следствия, за несколько дней до убийства Казинс взял на прокат автомобиль Воксхолл Астра и приобрел моток изоленты.
3 марта, около 9 вечера, Сара Эверард возвращалась домой от подруги и говорила по телефону с бойфрендом.
Видеокамера на проезжавшей мимо полицейской машине в 21:32 зарегистрировала Сару, в одиночестве идущую по улице.
Через три минуты другая видеокамера, уже на автобусе, зафиксировала момент, когда Сару перехватил Казинс. Их фигуры видны возле арендованной машины, которая припаркована на тротуаре с включенной аварийной световой сигнализацией.
Похитив Сару, Казинс выехал из Лондона и около часу ночи приехал в район Тилманстоун вблизи городка Дил.
Следователи проследили весь путь его автомобиля с помощью камер наружного наблюдения и через фирму, сдавшую машину в аренду, и вычислили, что водителем был находившийся на службе полицейский.
Казинс не скрывал своих личных данных и воспользовался своей кредитной картой, когда брал машину в аренду и возвращал ее на следующее утро.
В последующие дни, как выяснило следствие, Казинс заявил на работе, что страдает от стресса и больше не хочет брать в руки оружие.
8 марта, когда он должен был выйти на работу, он сообщил, что болен. На следующий день Казинс был арестован. За несколько минут до своего задержания он удалил всю информацию со своего смартфона.
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