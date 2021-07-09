"Меньше мяса - больше жизни": чем испанцев не устраивает этот лозунг?

2 часа назад

Автор фото, Getty Images

Когда испанский министр Альберто Гарсон начал кампанию с целью снизить потребление мяса в стране, он не ожидал, что не только любители бифштексов, фермеры-скотоводы и производители мясной продукции, но и коллеги по коалиции захотят сделать из него отбивную.

В своем заявлении 7 июля Гарсон подчеркнул, что животноводство наносит вред окружающей среде, что избыточное потребление мяса вредит здоровью, и что людям следует покупать лишь качественные мясные продукты, произведенные на фермах, где практикуются методы устойчивого животноводства.

Одними из первых, как и следовало ожидать, отреагировали представители оппозиции.

Ультраправая партия "Голос" обрушилась на Гарсона, обвинив его в демонизации всех, кто потребляет мясо, и подчеркнув, что его кампания наглядно демонстрирует, как страшно далека социалистическая коалиция от простого народа.

"Пока прогрессивные политики удивляются, как они могли утерять доверие трудового народа, наши фермеры говорят: "меньше коммунизма - больше жизни" (#menosComunismoMásVida)", - написал в "Твиттере" лидер "Голоса" Сантьяго Абаскаль. Лозунг кампании Гарсона звучал так: Menos carne, más vida (меньше мяса, больше жизни).

Автор фото, David Silverman/Getty Images Подпись к фото, Испания производит множество видов мясной продукции, известной во всем мире

Оппозиционная Народная партия Испании сочла инициативу Гарсона большим чудачеством, а его самого назвала "невероятно невежественным человеком".

Министр сельского хозяйства, животноводства, рыболовства и устойчивого развития Андалусии Кармен Креспо также призвала Гарсона отказаться от своей кампании.

Любопытно, что инициатива коллеги не нашла отклика и в душах его товарищей по коалиционному правительству.

"Мне эта кампания показалась очень неудачной, - заявил в интервью местной радиостанции министр сельского хозяйства страны Луис Планас. - Она несправедлива по отношению ко всей мясной промышленности страны, которая вносит весомый вклад в экономику".

Взгляды министра сельского хозяйства разделяют и представители шести ассоциаций производителей мясных товаров, которые написали Гарсону открытое письмо. В нем они обвинили министра в том, что он наносит удар по репутации целой отрасли промышленности, в которой занято около 2,5 млн работников и которая ежегодно экспортирует в другие страны свою продукцию на сумму почти в 9 млрд евро.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Испанский премьер на пресс-конференции в Литве признался в любви к бифштексам

Не пожелал остаться над схваткой и сам премьер-министр Педро Санчес. На пресс-конференции в Литве, где он находится с официальным визитом, Санчес подчеркнул, что с хорошим бифштексом ничто не может сравниться.

Гарсон, на которого обрушился целый шквал критики, попытался оправдаться и выступил на государственном телеканале с целью пояснить настоящие мотивы и цели своего похода против мясоедов.

Автор фото, Marta Fernandez Jara/Europa Press via Getty Images

Он подчеркнул, что вовсе не призывает полностью отказаться от мясных продуктов, которые давно стали частью культурного наследия, да и что греха таить - на которых держится значительная часть экономики. Гарсон лишь попытался увещевать людей, напомнив об официальной рекомендации есть от 200 до 500 граммов мяса в неделю, не больше.

Впрочем, трудно представить, чтобы нация, в среднем поедающая за тот же срок больше килограма мяса, вняла этим советам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Разумеется, у Гарсона есть много сторонников, но их голоса пока тонут в шквале критики