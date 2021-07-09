"Сегодня - Орхан, завтра - Кыргызстан". В Бишкеке требуют вернуть похищенного Турцией учителя Орхана Инанды

10 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Орхан Инанды - один из учредителей образовательной сети, которую причисляют к "гюленовским школам". На фото - демонстрация в июне

Активисты в Бишкеке продолжают выходить на улицы в поддержку Орхана Инанды - президента сети киргизских школ, которую турецкие власти связывают с опальным проповедником Фетхуллой Гюленом. Инанды был насильно вывезен в Турцию в конце мая.

О том, что из Кыргызстана Орхана Инанды вывезли турецкие спецслужбы, во время телеобращения к нации 6 июля рассказал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он назвал Инанды управляющим движения "Хизмет" в Центральной Азии - эта организация была основана главным оппонентом турецкого президента Фетхуллой Гюлленом, в Турции она считается террористической и запрещена, ее последователей обвиняют в попытке переворота в 2016 году. Сам Гюлен, с 1991 года живущий в США, это отрицает.

"Он [Орхан Инанды] вошел в высшее руководство FETO (так движение называют турецкие власти - Би-би-си) и направил грязные деньги организации в Центральную Азию. Мы продолжим борьбу с FETO так же, как с другими террористическими организациями", - заявил Эрдоган.

Образовательную сеть "Сапат" действительно причисляют к так называемым "гюленовским школам" по всему миру - у них нет единого бренда и они не входят в формальную структуру, но были вдохновлены учениями Фетхуллы Гюлена.

В киргизскую сеть "Сапат" входят 20 школ и один университет, всего в ней обучается около 10 тысяч человек. Инанды - один из четырех основателей сети. В 2016 году директор "Сапата" Нурлан Кудайбердиев говорил Би-би-си, что школы давно не связаны с Гюленом, и никакого финансирования от него им не поступает.

Анкара же считает, что движение Гюлена использует эти образовательные учреждения для инфильтрации своих приспешников в государственные структуры.

В киргизских соцсетях стали появляться сообщения о том, что некоторые преподаватели "Сапата" уезжают из страны, опасаясь за свою безопасность.

"Верните гражданина"

Последний раз на связь с близкими Орхан Инанды выходил 31 мая, утром следующего дня его был найден его автомобиль - с открытыми дверьми и нетронутыми ценными вещами.

Киргизские правоохранительные органы возбудили дело по статье о похищении человека. Выходец из Турции Инанды жил в Кыргызстане с 1995 года и почти десять лет назад получил киргизское гражданство.

Родственники предполагали, что его удерживают на территории посольства Турции, и неоднократно обращались к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с просьбой найти и освободить его. Два года назад Турция уже требовала экстрадиции Инанды, но власти отказывали в этом.

Через неделю после исчезновения Орхана Инанды Жапаров поехал в Анкару. После встречи двух президентов Эрдоган заявил, что "братские страны" достигли понимания в борьбе с гюленовским движением, и вновь подчеркнул, что Турция намерена продолжать эту борьбу до полной ликвидации "Хизмета".

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, В Турции Фетхуллу Гюлена (плакат с его изображением держит демонстрант) обвиняют в попытке государственного переворота. Он это отрицает

Многочисленные сторонники Инанды в Кыргызстане (в его поддержку вышли бывшие и нынешние ученики и коллеги, а также гражданские активисты) с обвинениями не согласны и поражены тому, что Эрдоган признал ответственность турецких спецслужб за похищение киргизского гражданина.

"Мы просим, чтобы власти сделали официальное заявление, требуем объяснений. Как такое могло произойти? Как Орхана Инанды, гражданина Кыргызстана, вывезли из страны? Становится страшно за нас, граждан республики", - сказала одна из демонстранток изданию ИА 24.kg. Многие из них вышли на митинг с лозунгами "Сегодня - Орхан, завтра - Кыргызстан" и "Верните гражданина".

В таком же духе высказалась и правозащитная организация Human Rights Watch, назвав действия турецких властей циничным пренебрежением законами и нормами международного права.

"Тот факт, что Инанды, гражданин Турции и Кыргызстана, мог быть похищен на киргизской территории только для того, чтобы быть незаконно вывезенным из страны спецслужбами Турции, указывает на то, что правительство Кыргызстана либо не желает, либо не способно противостоять Анкаре, либо прямо вступило с ней в сговор", - подчеркнул директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Турецкие власти говорят, что рассматривают Орхана Инанды исключительно как турецкого гражданина.

По требованию Эрдогана?

В последние годы Турция призвала десятки стран мира закрыть сотни школ и учебных заведений, связанных с Фетхуллой Гюленом.

Алмазбек Атамбаев, будучи президентом Кыргызстана, в 2016 году это делать отказался и назвал такие требования вмешательством во внутренние дела страны.

На фоне отказа дипломатические отношения между странами испортились, Эрдоган повторил свою просьбу следующему президенту Сооронбаю Жээнбекову, но, похоже, взаимопонимания достиг лишь с Жапаровым.

"Мы солидарны с моим дорогим братом, что FETO представляет угрозу национальной безопасности обеих стран, - сказал Эрдоган. - Я еще раз заверил уважаемого президента в том, что Турция поддерживает киргизский народ и власти страны. На каждом шагу к политической стабильности мы рядом с Кыргызстаном".

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров (слева) приехал в Анкару встречаться с Реджепом Тайипом Эрдоганом спустя неделю после исчезновения президента "Сапата"

При этом на встрече с Жапаровым в июне турецкий президент утверждал, что не знает, где находится Орхан Инанды. После заявления Эрдогана на этой неделе Садыр Жапаров сказал, что намерен требовать возвращения учителя в Кыргызстан.

По его словам, с 2016 года Инанды пытались похитить трижды, в государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) также заявили, что предупреждали Инанды об очередной готовящейся попытке и советовали нанять охрану.