Глава полиции города в Подмосковье арестован по подозрению в покушении на убийство

час назад

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS

Пресненский районный суд Москвы арестовал начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова до 8 сентября по обвинению в покушении на убийство предпринимателя.

Вместе с ним был задержан его сын Александр Ермаков. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Автор фото, MVD Подпись к фото, Олег Ермаков (фото с официального сайта МВД России)

Как писал "Коммерсант", Ермаковых задержали по подозрению в подготовке убийства двух риелторов. "Господа Ермаковы, собираясь купить квартиру в столице, заплатили риелторам 20 млн рублей, однако жилье так и не получили. Тогда полицейские начали угрожать им посадкой, а затем и убийством. Разговор был записан, что и послужило основанием для разработки и последующего задержания сотрудниками ФСБ стражей порядка", - писало издание.

Как писал Mash, Ермаков-старший выступал в качестве посредника в "подготовке покушения на предпринимателя". "По нашим данным, при обыске в доме отца Ермакова нашли 3 миллиона долларов, также обыскивают его рабочий кабинет", - писал Mash.

На своей должности Олег Ермаков работает с 2012 года. Он был отмечен медалями "За отличие в службе" всех трех степеней, отмечает газета. Ермаков-младший работает оперуполномоченным этого же отдела.

В отношении Ермакова-старшего начали проверку, о ее результатах или его увольнении пока не сообщалось.