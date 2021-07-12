На Кубе вспыхнули антиправительственные протесты. Последний раз такое было 30 лет назад

12 июля 2021, 02:34 GMT Обновлено 5 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В последний раз кубинцы выходили на улицы в 1994 году, протестуя против политики Фиделя Кастро

В кубинской столице Гаване и ряде других городов прошли многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны.

Участники акций требуют свободы, демократии и более решительных действий властей в борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщает агентство Франс пресс, среди лозунгов демонстрантов - "долой диктатуру" и "мы не боимся".

За последние сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заболевших. Люди требуют от властей ускорить темпы вакцинации.

На прошлой неделе на Кубе была одобрена вакцина собственного производства Abdala 2. Это первая вакцина, созданная в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Однако протестующие говорят, что дело не только в пандемии. Они возмущены растущим дефицитом электроэнергии и продовольствия.

Антиправительственные демонстрации - большая редкость для Кубы. Последние подобные выступления состоялись почти 30 лет назад.

Президент Мигель Диас-Канель обвинил США и кубино-американскую мафию в подогревании обстановки на острове.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил поддержку протестующим.

"США поддерживают свободу выражения и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилия или нападение на мирных протестующих, которые осуществляют свои всеобщие права", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном в "Твиттере".

По данным агентства Рейтер, в Гаване были замечены автомобили силовых ведомств, оснащенные пулеметами.

Диас-Канель призвал коммунистов выходить на улицы и давать отпор протестующим. По его словам, пришло время защитить революцию.