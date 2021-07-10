Чайка: Путин поддержал создание казачьих подразделений в Росгвардии

39 минут назад

Автор фото, Mikhail Metsel / TASS

Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании казачьих подразделений в составе Росгвардии, сообщил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

"Я написал ему [Владимиру Путину] бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения", - сказал Чайка на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство-2021" в Нальчике.

С предложением создать такие подразделения Юрий Чайка выступил в конце июня. По мнению Чайки, это будет способствовать интеграции российского казачества в систему государственного управления и государственной службы.

"Так, сейчас очень активно прорабатывается вопрос по активизации привлечения Терского войскового казачьего общества к обеспечению безопасности и обороноспособности путем прохождения членами казачьих обществ военной службы по контракту", - сказал Юрий Чайка во время заседания Совета при президенте по делам казачества 24 июня.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/ TASS Подпись к фото, Казаком сейчас может считаться тот, кто состоит в одном из зарегистрированных казачьих обществ

Впоследствии, как предположил полпред, этот опыт может быть распространен на всю территорию России.

Полпред президента также заявил, что казачьи батальоны должны дислоцироваться в местах компактного проживания членов казачьих обществ.

"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи", - подчеркнул Юрий Чайка.

Автор фото, Valery Matytsin/TASS Подпись к фото, Во многих регионах, особенно на юге России, казаков уже давно привлекают к охране порядка и другим государственным мероприятиям