Илья Яшин уходит с поста главы Красносельского района из-за давления на муниципалитет

час назад

Автор фото, Mikhail Tereschenko/ TASS

Политик Илья Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы.

В "Фейсбуке" он сообщил, что в понедельник написал заявление о сложении полномочий главы округа. По словам политика, он останется "рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах".

Свое решение он объяснил "усилившимся давлением на муниципалитет Красносельского района".

"Прокуратура трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Наши сотрудники тратят значительную часть рабочего времени, чтобы отвечать на запросы силовиков", - отметил в своем посте в Фейсбуке Илья Яшин.

Сам политик полагает, что давление на муниципалитет со стороны прокуратуры является политическим заказом, связанным с его оппозиционной деятельностью.

"Мне кажется важным вывести из-под удара муниципалитет и сохранить для моей команды шанс победить на следующих муниципальных выборах, которые состоятся осенью 2022 года", - отметил Илья Яшин.

Политик возглавлял Красносельский район столицы с 2017 года после победы на местных выборах.

В конце июня Илью Яшина не допустили до участия в выборах в Мосгордуму. Окружной избирком отказал Яшину в открытии избирательного счета, без которого он не смог бы начать сбор подписей в свою поддержку.

Комиссия объяснила свое решение новыми нормами закона о запрете участия в выборах лицам, причастным к экстремистским и террористическим организациям.

Как рассказывал Би-би-си Яшин, устно члены комиссии объяснили, что опирались на не вступившее в силу решение Мосгорсуда, который в июне признал экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Штабы Навального (обе организации также внесены в реестры НКО-иноагентов).

В комиссии уточнили, что в мотивировочной части решения Мосгорсуда Яшин упоминался как один из организаторов согласованного митинга 2019 года, где звучали призывы к протестным акциям.