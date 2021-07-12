Илья Яшин уходит с поста главы Красносельского района из-за давления на муниципалитет
Политик Илья Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы.
В "Фейсбуке" он сообщил, что в понедельник написал заявление о сложении полномочий главы округа. По словам политика, он останется "рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах".
Свое решение он объяснил "усилившимся давлением на муниципалитет Красносельского района".
"Прокуратура трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Наши сотрудники тратят значительную часть рабочего времени, чтобы отвечать на запросы силовиков", - отметил в своем посте в Фейсбуке Илья Яшин.
Сам политик полагает, что давление на муниципалитет со стороны прокуратуры является политическим заказом, связанным с его оппозиционной деятельностью.
"Мне кажется важным вывести из-под удара муниципалитет и сохранить для моей команды шанс победить на следующих муниципальных выборах, которые состоятся осенью 2022 года", - отметил Илья Яшин.
Политик возглавлял Красносельский район столицы с 2017 года после победы на местных выборах.
В конце июня Илью Яшина не допустили до участия в выборах в Мосгордуму. Окружной избирком отказал Яшину в открытии избирательного счета, без которого он не смог бы начать сбор подписей в свою поддержку.
Комиссия объяснила свое решение новыми нормами закона о запрете участия в выборах лицам, причастным к экстремистским и террористическим организациям.
Как рассказывал Би-би-си Яшин, устно члены комиссии объяснили, что опирались на не вступившее в силу решение Мосгорсуда, который в июне признал экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Штабы Навального (обе организации также внесены в реестры НКО-иноагентов).
В комиссии уточнили, что в мотивировочной части решения Мосгорсуда Яшин упоминался как один из организаторов согласованного митинга 2019 года, где звучали призывы к протестным акциям.
О намерении участвовать в выборах в Мосгордуму Илья Яшин объявил в мае этого года. В 2019 году его уже не допускали до выборов в Мосгордуму: тогда ему отказали в регистрации из-за брака в подписных листах.
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