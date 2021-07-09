Росстат: в мае 2021 года месячная смертность впервые за год оказалась ниже прошлогодней

39 минут назад

Автор фото, Getty Images

Росстат опубликовал данные о смертности в России в мае 2021 года. Впервые за год месячная смертность оказалась ниже, чем годом ранее.

Всего в мае в России умерло 162 758 человек. Это на 6% меньше, чем в мае 2020 года, и на 3,6% меньше, чем месяцем раньше - в апреле 2021 года.

Число умерших от коронавируса как основной причины в мае 2021 года составило 12,8 тыс. человек, уточняет Росстат. Это на 7,7% ниже, чем в апреле этого года, сообщает ведомство.

Всего за 5 месяцев 2021 года умерло 914 тысяч человек, что на 16,7% больше, чем за тот же период 2020 года, когда было зарегистрировано 783,8 тыс. смертей.

Спад перед третьей волной

Однако в июне смертность в России снова выросла. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Рост к июню прошлого года составил 13,9%, заявила она, ссылаясь на оперативные данные. Росстат пока не опубликовал эти цифры.

Она связала рост смертности с ростом числа заболевших новым штаммом коронавируса, так называемым штаммом "Дельта", которые впервые появился в Индии.

В июне в России ежедневно фиксировалось в среднем 14,7 тыс. новых случаев Covid-19, что на 70% больше, чем в мае, когда каждый день регистрировали в среднем по 8,6 тыс. заболевших. В июле в среднем регистрируется почти 25 тысяч заболевших каждый день.